‘We weten dat het zinloos is en leven gewoon door, hoe kan dat toch?’

Er is een paar, er is een wereld. Die wereld staat in brand. Het paar leeft een eigen leven, vurig opgaand in elkaar, elkaar beminnend, zich voortplantend. Dat is de situatie in de nieuwe bundel van Mark Boog Liefde in tijden van brand. Een zeer samenhangende bundel met een behoorlijk actueel thema. Want al was er nog geen corona toen hij eraan werkte, brand was er heus wel. Je kunt de bundel zien als het verhaal van een jong stel dat ouder wordt, hun levensfasen. En hoe ze leven met en voor elkaar, in hun huis, te midden van die wereldbrand.

Je hebt deze bundel projectmatig aangepakt, zeg je, wat was je idee?

„Ja, haha, dat is moeilijk. Dat zit eigenlijk al een beetje besloten in de eerste regels van het eerste gedicht van de bundel: ‘Ik heb mij nooit erg op mijn gemak gevoeld,/ in dit de wereld tussen hen de mensen’ – daar heb je de toon mee te pakken en dat is denk ik het belangrijkste. Wat het voor mij interessant maakt zit ’m in de toon en de vorm, en in iets wat ik kennelijk wil onderzoeken. Ik begin nu te aarzelen omdat dit echt achteraf praten is. Ik kan wel vertellen wat ik wil onderzoeken met deze bundel, maar dan vertel ik eigenlijk wat het uiteindelijk is geworden.”

Vertel maar.

„Ik heb altijd veel over zinloosheid geschreven, dat doe ik nog steeds, maar daar is nu de verwondering bij gekomen, in mijn vorige bundel ook al: waarom gaan we dan toch allemaal door en soms nog met plezier ook? En dan ook het rare van een flat en een liefdesrelatie, zo’n klein bestaan in de omringende wereld. Er zit veel verwondering en ontroering door flatgebouwen in de bundel, ik vind flatgebouwen altijd fascinerend. Dan staar je naar al die ramen, al die huizen, allemaal mensen zijn daar aan het leven.”

Je schrijft een paar keer, in verschillende bewoordingen: ja die anderen, die denken maar dat ze ook aan het leven zijn, maar het zijn alleen wij, alleen hier.

„Ja, dat maakt iedereen zichzelf in z’n woonkamertje wijs natuurlijk, dat wij de enigen zijn. Dat is gek. Deze gedichten geven er voortdurend blijk van dat we ons daarvan bewust zijn, maar toch maakt het weten dat je een van die hokjes in dat flatgebouw bent helemaal niet uit.”

Dit gedicht komt uit de tweede afdeling van de bundel, als de wereld zich iets meer op begint te dringen aan het paar. Het begint met een woord dat veel in de bundel voorkomt: ‘het bed’. Waarom komt dat er zoveel in voor?

„Ik heb kringen voor me gezien: het bed is het centrum van het huis, die woning die ons centrum is te midden van de andere rotswoningen. Daaromheen een onafzienbare woestijn. Het bed is het centrale beeld, wat daar gebeurt dat is de basis van al dat vuur tussen die mensen.”



Mark Boog: Liefde in tijden van brand. Cossee, 72 blz. € 19,99 Liefde in tijden van brand. Cossee, 72 blz. € 19,99

In de bundel komen veel woorden vaak terug – Boog noemt zelf woorden als woestijn, rots, steen. „Stevige taal waardoor die gedichten naar mijn gevoel ook echt dingen worden.” En er zijn uiteraard veel woorden die met vuur en brand samenhangen: gloeien, smeulen, laaien, enzovoorts. Dus er is, zegt hij, „het kale levenloze van rotsen en woestijnen en toch vuur. Dat is eigenlijk wat ik net vertelde over de zinloosheid en dan toch doorgaan, maar dan in eenvoudige beelden gevangen.”

Vuur is zowel verzengend als leven, enthousiasme, liefde.

„Dat is enigszins dubbelzinnig. Datzelfde wat alles kapot maakt, zinloos maakt, is ook precies datgene waarvoor we het doen. En het vuur brandt toch ook wel echt op, je hebt maar een kort leventje, een klein plekje. Daar heb je weer dat zelfbedrog, we zoomen lekker in op onszelf en ons laaien en branden en leven.”

Als je dat niet zou doen, word je een soort god, dan ga je heel hoog boven het leven hangen.

„Ja, dan stelt het allemaal niet zoveel voor. En dan ben ik weer terug bij die verwondering van waarom het voor ons dan tóch iets voorstelt. En ook: hoe kan het dat wij zo leven, in onze kleine rotswoning, terwijl de hele wereld intussen in brand staat.”

Waarom heb je dat nogal opmerkelijke woord ‘artefacten’ gebruikt? En in een bed is een artefact helemáál opmerkelijk.

„De uitwerking van dat beeld zit in het vervolg: ‘daarom graven we zo diep’. Waarom graaf je? Om nog onbekende schatten te vinden, maar dat woord wilde ik niet gebruiken. Artefacten heeft bovendien de juiste klank, dat is ook belangrijk in deze regel. Het is een hard en mooi woord tegelijk. En het moest ook onbekend zijn wat er opgegraven wordt. Een artefact is iets wat we nog niet helemaal begrijpen, iets waarvan we denken: het zal wel waardevol zijn.”

Dat is het dubbelzinnige van ‘onschatbaar’.

„Letterlijk, als je het niet kan schatten kan het ook op nul uitkomen. Dat is wel de suggestie, we maken onszelf maar wijs dat dit heel waardevol is.”

En dat het dus ook zin heeft om zo diep te graven, metaforisch gesproken.

„Het is meer een vraag: waarom doen we dat, al dat graven in elkaar? We moeten wel op zoek zijn naar onschatbaar waardevolle artefacten. Anders zouden we het niet doen. Het antwoord ‘omdat het fijn is’, ‘omdat het lekker is’, ‘omdat het zo hoort’ – dat is niet goed genoeg. Hier niet in elk geval, er moet een meer wetenschappelijke verklaring zijn voor waarom mensen dit doen, zo vurig en zo vaak.”

Ze moeten wel iets op het spoor zijn.

„Zoals je mensen met een metaaldetector langs het strand ziet lopen, zo gaan we op dat ene plekje, in dat bed steeds weer zoeken.”

En dan kom je met een gedurfd enjambement: ‘we zijn on-’ / ‘en geschikt’.

„Ja, daar heb ik zeker over getwijfeld. Ik vind enjambementen altijd heel belangrijk, misschien wel de belangrijkste beslissingen bij gedichten. Dit enjambement is heel zwaar, maar ook een beetje een grapje misschien. Het zorgt ervoor dat je even echt naar het woord ‘geschikt’ gaat zitten kijken. De andere betekenissen gaan dan ook meedoen: we zijn op volgorde gelegd, we zijn in dit bed gelegd, we zijn goed genoeg.”

En de klank in bijvoorbeeld ‘rondom rommelt leven’ is die er vanzelf in gekomen?

„Nou dat is wel opzettelijk, maar het is zo dat uit de klanken vaak de formulering voortkomt. Ook in weerstrevende zin, in de eerste regel dat ‘diep’ bijvoorbeeld valt er heel erg buiten, qua klank.”

En dan gebruik je ook woorden die je niet zo vaak in gedichten ziet: ‘de sociologie categoriseert’. Sociologen beschouwen ons als onze buren…

Lachend: „En dat is natuurlijk onzin. Want wij zijn immers anders. Ik vind het grappig om zulke woorden te gebruiken hier, al is het wel echt wat ik wil zeggen. Zoals die sociologen kijken wij op onze beurt naar de buren, zij zijn voorbeelden van groepen mensen, maar wij niet.”

Hoezo hebben de buren een ingericht huis? Wij dus niet?

„Dat vond ik zelf wel een fijne regel, ‘die hebben een ingericht huis’. De buren hebben een huis zoals heel veel mensen hebben, die hebben daarover nagedacht, over stijl en zo – wij niet. Dit is echt ons huis, daar is er maar één van. Ons huis is toevallig zo uitgekomen. Maar zij hebben het ingericht. Zie je meteen als je naar binnen kijkt.”

Zou je zeggen dat deze bundel wat lichter van toon is dan eerder werk? Minder terneergeslagen?

„Dat zou wel eens kunnen. Dat komt misschien door die beschouwende blik. Het rare van zo’n gevoel van zinloosheid is dat daar toch gedichten van kwamen, dat heeft dan natuurlijk evenmin zin. Dat is iets waar ik me al vaak het hoofd over heb gebroken. Eigenlijk is de vraag: waarom dan toch?”

Heb je geen antwoord op die vraag?

„Dat probeer ik te vinden. Mijn bundel Maar zingend ging ook over levenslust. Een gek ding is dat, levenslust.”

Schrijflust is ook levenslust.

„Ja, op het moment dat je volstrekt overtuigd bent van de zinloosheid zit je waarschijnlijk niet te schrijven. Dus je zit altijd net om een hoekje naar het verschijnsel zinloosheid te kijken.”

Want als je dicht denk je niet over zinloosheid maar vooral over vorm.

„Ja, toen ik hier aan begon wist ik meteen: dit moet allemaal zonder witregels worden. Ik zou niet kunnen verklaren waarom. Dat heb ik altijd heel sterk, dat ik weet hoe het eruit moet zien.”

Want je hebt een bepaalde opvatting van hoe een gedicht eruit moet zien? Een beetje regelmatige vorm?

„Nee, niet per se, ik houd ook van heel grillig, maar op een of andere manier is het me meteen duidelijk welk van de twee het moet worden. Hier wordt het thema naar mijn gevoel gesymboliseerd door dat blok tekst met al dat wit erom heen. Ook een soort flatgebouw.”

We zien we hier ook nog een kampvuur in de verte. Dat klinkt vriendelijker dan ‘de wereld brandt’.

„Het begint hier ook nog maar pas, zo in het begin van de bundel. Wij leven hier, en volop, en de rest eromheen is het decor. De buren spelen een rol omdat er nu eenmaal buren moeten zijn in het stuk. Maar dat kampvuur in de verte – hier dreigt even de gedachte dat dat ook echt is.”

Dan de verrassende laatste regel: ‘ik ontkleed je dagelijks/ nooit helemaal’. Ik weet niet of ik dat begrijp.

„Nee, dat weet ik ook niet eigenlijk. ‘Ik ontkleed je’ is een regel die alleen kan als er in andere gedichten op andere manieren ontkleed wordt, en ook wederzijds. Zo los is-ie heel lomp, bijna grof. Je kunt van alles bedenken bij ‘nooit helemaal’. Het lukt nooit helemaal je te begrijpen.”

Dit bed is een vindplaats van onschatbaar waardevolle artefacten, daarom graven we zo diep. We zijn on- en geschikt, we weten alles en niets, wat dat betreft geen nieuws. Rondom tussen vreemde muren rommelt leven dat niet echt is. Een kampvuur in de verte. De sociologie categoriseert ons heel anders, als onze buren. Die hebben een ingericht huis. Ik ontkleed je dagelijks, nooit helemaal.