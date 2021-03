‘We mochten de bedienden geen bevelen geven’

‘Van Indië bewaar ik de mooiste herinneringen aan het eiland Ambon. Ik ben in Batavia geboren, met nog twee zussen en een broer. Ik was het tweede kind. Vanaf 1934 woonden we drie jaar op Ambon. Dat was een geweldige tijd. Mijn vader was resident, hoofd van het Nederlands-Indische bestuur, en moest vaak naar de andere Molukse eilanden. Het klimaat was fijn en daar heb ik de eerste drie klassen van de lagere school gedaan. De school was in Amboïna, de hoofdstad, maar wij woonden buiten bij de bergen in een mooi groot huis. Er was één Europese school en daar kon je alleen naar toe als je goed Nederlands sprak. Ik had daar eigenlijk vooral Nederlandse vriendjes, dus het zoontje van de dokter, en van de directeur posterijen enzo. Zij speelden vaak in ons zwembad met water dat uit de bergen kwam. Gewoon in ons blootje. Piemelnaakt. Mijn moeder had eerst zwempakken gebreid, maar dat was niks. Dan was er een baboe, die moest op ons passen. Maar ik denk dat ze niet in staat was geweest om ons te redden, want zij kon niet zwemmen. Maar we hebben daar ontzettend veel plezier gehad, ook met die jongens. Die deden natuurlijk hoe ver je kon plassen.

Ik herinner me dat er zeebevingen waren. Dat merkte je omdat de lamp ging zwaaien of de schilderijtjes naar beneden vielen. Mijn moeder zei dan altijd: „Niet naar buiten gaan. Maar onder je bed.” Dat waren ijzeren ledikanten en die waren hopelijk stevig genoeg om je te redden als het dak naar beneden kwam. We waren dan niet eens bang omdat mijn moeder nooit in paniek raakte die was nergens bang voor. Er waren insecten, spinnen, schorpioenen en slangen, maar dan zei mijn moeder: „Niet bang zijn: zij zijn juist bang voor jullie.” Mijn moeder was opgegroeid in Pretoria, Zuid-Afrika. Zij kon alles aan.

In 1937 werd mijn vader gouverneur van Borneo. Dus verhuisden we naar Bandjermasin. Dat was een gat. Daar heb ik ontzettend veel last gehad van de warmte, veertig graden, niet te doen gewoon. Dus ik liep van schaduw naar schaduw en speelde binnen of onder de bomen. Gevolg was dat ik niet groeide en onder de hoogtezon moest. In de tropen! Ik had toen een vriendje uit Ambon, Benny Tahitu. Ik was gek op hem, zo ver als hij kon niemand een kastiebal slaan.

Onze ouders waren toen al voor Indonesisch zelfbestuur. En mijn moeder verbood het ons om de bedienden bevelen te geven. We moesten onze eigen rommel opruimen.

In augustus 1941 ging ik naar de hbs. Die was in Malang op het eiland Java. Ik ging wonen bij het gezin van een neef van mijn vader. Mijn oudere zusje woonde daar al. Later mijn andere zusje ook. In Malang heb ik enorm genoten van het bergklimaat. Ik kwam kilo’s aan. Toen de Jappen in aantocht waren is mijn broertje met het laatste vliegtuig uit Bandjermasin geëvacueerd met alle vrouwen en kinderen. Mijn moeder bleef daar, bij mijn vader. Zij nam de zorg op zich voor de ziekenhuizen. Na de oorlog hoorden wij van het Rode Kruis dat zij door de Jappen zijn gedood.

Ik kon dat niet bevatten. Ik ben ook niet eens in tranen uitgebarsten. Het was een te grote schok. Samen met alle Europeanen daar waren ze vermoord. De Japanners waren woedend omdat Nederland de oliebronnen in Balikpapan had verwoest.

Maar in de oorlog wisten wij van niets. Ik kwam met mijn zusjes en mijn broer uiteindelijk tijdens de Japanse bezetting terecht in het kamp Karangpanas bij Semarang. Daar heb ik geleerd wat honger is. Ik werd door de wandluizen besmet met hepatitis. Als medicijn kreeg ik elke dag een lepeltje suiker, maar ik zag zo geel als een kanariepietje. Een van de ellendige dingen daar was dat er zoveel vliegen waren. Veel kinderen leden aan ziektes als tyfus, cholera en bacillaire dysenterie . Omdat er zoveel kinderen stierven noemde men dit kamp het ‘Kinderkerkhof’.

De Nederlandse artsen in het kamp hebben daarom met de Japanners overlegd om vliegen te vangen. Toen moesten we honderd vliegen vangen voor een maaltijd. Ik stond dan in de rij met mijn schoteltje met honderd vliegen. De Jap stond te controleren. Binnen twee weken waren die vliegen weg. Dus dat was een succes. Er werden minder kinderen ziek. Nu kan ik nog steeds geen vlieg zien of ik sla hem dood.

Na de overgave van Japan ruilden we een oud pyamabloesje van mijn broer voor een eend met Javanen die naar de ingang van het kamp kwamen. Zij waren ook straatarm. We hebben die eend gekookt. Nou, het was de heerlijkste eendensoep ooit.”