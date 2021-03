Verdwalen: hoe makkelijk je zintuigen zich laten bedriegen

Gemma Venhuizen

‘Ik voelde de lintjes in mijn zak, maar zei niets’

Begin jaren negentig verpestte kleine Gemma Venhuizen per ongeluk een kinderspeurtocht.

Na bijna dertig jaar durf ik het wel op te biechten. Tijd om schoon schip te maken, de lucht te klaren, mijn excuses aan te bieden voor het verjaardagspartijtje dat ik begin jaren negentig heb verpest.

In mijn verdediging: het was in de Amsterdamse Waterleidingduinen, een plek waar je sowieso al makkelijk kunt verdwalen in het uitgestrekte landschap. Een plek met weinig routepaaltjes, waar je lekker buiten de paden mag struinen.

Mijn oma en ik kwamen er graag, zo ook op die regenachtige woensdagmiddag waarop we het duingebied schijnbaar voor onszelf hadden. Ik was zeven, zij zeventig en vrolijk kletsend liepen we door een beukenbos.

Opeens zagen we een verschoten groen lintje hangen. „Het is ook altijd hetzelfde”, mopperde mijn oma. „Dan zetten ze een speurtocht uit en laten ze na afloop de troep hangen.” Ik, vlijtige milieubeschermer-in-de-dop, knoopte prompt het lintje los en stak het in mijn jaszak. Even later kwam ik nóg een lintje tegen, en nóg één. Allemaal verdwenen ze netjes in mijn zak.

Het zal een half uur later zijn geweest, ver van de ingang en van welk pad dan ook, dat we een groepje triest kijkende kinderen tegenkwamen, met een wanhopige moeder in hun kielzog. Ze klampte ons aan. „We hadden een speurtocht uitgezet, maar de lintjes zijn kwijt. En nu weten we zelf ook niet meer waar we zijn.”

Oma wees het verregende groepje de weg naar de uitgang. Ik stak mijn hand in mijn zak, voelde de lintjes, maar zei niets.

Tientallen, nee honderden keren ben ik sindsdien in de Amsterdamse Waterleidingduinen geweest. Maar bij het beukenbosje kwam ik zelden nog in de buurt, wellicht uit een gevoel van wroeging. Tot afgelopen herfst. De zon scheen, de bladeren kleurden goudbruin en ik besloot op goed geluk tussen de beuken door te lopen. Prompt verdwaalde ik. Pas tegen zonsondergang had ik de uitgang weer gevonden. In de avondschemering zag ik nog net dat er iets aan het toegangshek was vastgeknoopt: een groen, verweerd lintje.

Titia Ketelaar

‘Was dit wel de goede beuk?’

Titia Ketelaar verdwaalde in Kroondomein Het Loo. Opeens leken alle bomen en alle paden op elkaar.

Verdwalen is in Nederland bijna onmogelijk. Verkeerd lopen, dát kan iedereen overkomen. Dat begint bij dromen of kletsen. Even is de aandacht weg bij het pad, een markering of route-aanwijzing wordt zo gemist. Voor je het weet sla je niet het tweede zijpad in, maar het derde. Gelukkig besef je vaak snel dat je verkeerd zit, en dan hoef je alleen maar terug te lopen.

Echt verdwalen is moeilijk in een land met vrijwel overal een goed mobiel signaal, met zoveel paaltjes en paddestoelen en markeringen, en vooral met een beperkte oppervlakte aan natuur. Je komt altijd weer een volgende markering of een pad tegen, dat je terugbrengt naar waar je heen ging. Terwijl verdwalen betekent dat je écht niet meer weet waar je bent.

Mij overkwam dat in Nederland alleen in Kroondomein Het Loo, het koninklijke landgoed op de Veluwe, de enige plek in Nederland met nauwelijks bewegwijzering en nauwelijks mensen.

Al vanaf Delfzijl liep ik op het Roots Natuurpad en na twee weken wandelen was ik gewend geraakt aan de heldere beschrijvingen en de kaartjes. Maar ergens ten zuiden van het dorp Gortel, waar het Kroondomein vanuit het noorden begint, ging het mis. Ik had het brede karrenspoor gevonden, de beuk waarbij ik rechtdoor moest, en daarna had ik links aangehouden. En toen hield het pad op.

Ik keerde om, was dit wel de goede beuk? Opnieuw een pad dat na een tijdje zo overgroeid was met grassen, varens en bosbesstruiken dat dit niet de route kon zijn. Moederzwijn rende met haar twee kinderen voor me weg. En opeens leken alle bomen en alle paden op elkaar. De C-weg, zoals het pad heette waar ik op had moeten lopen, was ik allang kwijt.

Telefoon erbij. Slecht bereik. Nauwelijks batterij. Kaart erbij. Dan maar op het kompas lopen, zuidwaarts paden volgend naar restaurant De Echoput, wat halverwege de route en bij een bushalte lag. De grootste vergissing was vervolgens het kompas te vroeg op te bergen en een zandpad met veel sporen te volgen: twee uur later kwam ik – opgelucht – in Wiesel uit, aan de ‘verkeerde’ kant van het Kroondomein.

Etappe 18 van het Roots Natuurpad: Gortel - Apeldoorn (17,5 kilometer)

Hans Steketee

‘Ik was verder gelopen, grofweg rechtdoor, dacht ik’

Verdwalen is zo gebeurd. Zo lette Hans Steketee, mijmerend over de lariksbastkever, onlangs niet op.

„Wie verdwaald is kan zijn huidige positie niet vaststellen ten opzichte van bekende posities…” Die open deur is het eerste deel van de definitie. Maar Ken Hill, een Canadese hoogleraar in de ‘verdwaalkunde’ voegt eraan toe: „…en is ook niet in staat om zich te heroriënteren.”

Daar kan het levensgevaarlijk worden. Want even niet weten waar je ook alweer moest wezen in de autozee op de P3 Lang Parkeren bij Schiphol is één ding. Maar in de mist op een berg of in dichte bebossing zonder kompas, kaart of gps, is andere koek. En zelfs mét, schrijft John Edward Huth in The Lost Art of Finding Our Way – zijn standaardwerk over navigatie.

De mens heeft in zulke omstandigheden een onbedwingbare neiging om in het landschap te zien wat hij wil zien. Een proces dat bekendstaat als bending the map, ‘de kaart naar je toe buigen’. Dus: die heuveltop daar, dat móét wel deze heuvel op de kaart zijn, en het riviertje dat het pad kruist, dat móét wel dit blauwe kringeltje zijn. Toch?

Het kan iedereen overkomen, ook in Nederland. En hoewel het risico dat ze alleen nog je afgekloven skelet terugvinden hier beperkt is, is het toch altijd schrikken hoe makkelijk je zintuigen zich laten bedriegen.

Laatst nog, in het Bergherbos, een stukje heuvelland onder Doetinchem. Ik had een bord staan lezen bij een perceel waar Natuurmonumenten, de eigenaar, bezig was met een „noodkap”, om te voorkomen dat de kevers die de fijnsparren en lariksen hadden aangetast zich verder zouden verspreiden. Zulke naaldbomen kunnen op zichzelf wel een kevertje hebben, las ik, maar niet als ze verzwakt zijn na jaren van droogte.

Toen was ik doorgelopen, mijmerend over de lariksbastkever, en die andere kever die meer van sparren houdt en ‘letterzetter’ heet (ips typographus), en dat ik straks eens moest opzoeken waarom.

Intussen was ik een paar kilometer verder gelopen, grofweg rechtdoor, dacht ik, zodat ik nu ongeveer bij mijn geparkeerde auto moest uitkomen. Ik herkende de omgeving al waar ik een paar uur eerder was vertrokken. Toch?

Kester Freriks

‘Fout nummer 1: onvoorbereid op pad gaan’

Een jeugdboek bleek zijn redding, toen Kester Freriks over golvende duinpaden de weg kwijtraakte.

Het ene moment is er niets aan de hand, het volgende moment is er de schok: verdwaald! Op een namiddag in november wilde ik wandelen in de Wassenaarse Slag, ’s avonds wachtte een première in de Haagse Koninklijke Schouwburg. Het was een tijd geleden, toen mobiele telefoons nog geen routes kenden en geen wandelaar repte over ‘bereik’.

Vanaf de parkeerplaats liep ik de duinpaden op, sloeg een keer linksaf, rechtsaf, nog eens links, bekommerde me nauwelijks om oriëntatie. Een wegvliegende vogel trok mijn aandacht en ik verlegde mijn spoor. Verderop meende ik een ree te zien. Ik beklom via het pad een hoog duin, voor het uitzicht en om de zee te horen – een zacht ruisen bij oostenwind.

Duingebieden kende ik redelijk goed, maar de Wassenaarse Slag wat minder. Onbekend terrein betreden en iets nieuws ontdekken, dat is ook waarom we wandelen.

Ik liep twee uur door ruig, stuivend gebied, daalde af in valleien, bewonderde de dichte, ondoordringbare haag van duindoorn. Het schelpenpad knerpte, soms liep de wandeling over rul zand. Ik vergat de tijd. Met iedere stap begaf ik me dieper het landschap in, achter elk duin lokte het volgende, ik dwaalde volkomen onbekommerd. Het avontuur van wandelen is óók alles te vergeten.

Totdat de schemer viel. Opeens besefte ik: première! Naar de schouwburg! Ik keek om me heen, elk richtinggevoel was ik kwijt. Had ik in het begin van de wandeling nog de skyline van Den Haag gezien, nu zag ik alleen golvend duin. Mijn innerlijk kompas stokte.

Ik wist de windrichtingen te vinden, maar moest naar het voor mij naamloze parkeerterrein. Een herinnering aan een jongensboek kwam boven: kijk naar het profiel van je schoenzolen en volg die de weg terug. Het leek me onwaarschijnlijk dat ik tussen de tientallen andere afdrukken de mijne kon herkennen, maar het lukte. Ik mat de afstand tussen mijn passen en vond zo, stap na stap, mijn spoor terug, langs dezelfde slingers en omwegen die in het begin zo verrukkelijk doelloos waren.

Die grillige, scheefgewaaide boom herkende ik van de heenweg, de splitsing met een brok steen bij wijze van markering ook. De hoge duintop die ik eerder had beklommen gaf me zelfvertrouwen: ik was op de goede weg. Maar het bleef spannend. Iedere verdwaalde wandelaar zal dat beamen: de heen- en terugroute kunnen verraderlijk van elkaar verschillen.

Ik had fout nummer 1 gemaakt: onvoorbereid op pad gaan, zonder kaart of een idee van een route. Fout nummer 2 was dat ik de uitgestrektheid van het gebied, met een betrekkelijke gelijkvormigheid, had onderschat. Het mooiste was dat een jeugdboek van lang geleden me redde.