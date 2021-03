Wandelen in Randstedelijke rust, van Gouda naar Oudewater

De polder strekt zich tot aan de horizon uit. Zacht, ontluikend groen zover het oog reikt. Rechtdoor gaat het pad. Recht, rechtdoor, als een lint door het land.

Saai? Dit is waar de lente ontluikt, in Hollandse polders. Hier kun je verdwalen. Niet letterlijk, als in dat je niet weet waar je bent. Want in de polders heb je geen kaart nodig, over het platte veenland zie je de eindbestemming vaak al liggen. Maar figuurlijk kun je wel verdwalen: in je hoofd, in de natuur. Verdwalen als onderdompeling in iets anders, omdat je hersenen op niets hoeven te letten.

De Steinse Tiendweg, een lang pad van Gouda naar Hekendorp, maakt dat helemaal makkelijk. Eenmaal door het klaphekje buiten de wijk Gouda Goverwelle is het een kwestie van lopen. Links en rechts van het graspad liggen weteringen, brede sloten, dus je moet wel rechtdoor. De enige onderbreking zijn de talloze landhekken, op de kruisingen van tiendweg en weilanden. Dan moet je even klimmen. Het tweede deel van de wandeling, van Hekendorp naar Oudewater, gaat nét zo rechtdoor.

De rust begint al anderhalf kilometer eerder, vlak na station Gouda Goverwelle. Hier ligt het Goudse Hout, een veenweidegebied ten zuiden van de Reeuwijkse Plassen. Het werd in de jaren tachtig aangelegd in de polder Willis, tegelijk met de wijk Goverwelle. Twee eenden lopen over de Achterwillenseweg, alsof die van hen is. In de zomer staan hier bloemen in de bermen, nu steken alleen wat krokussen de kop op.

Het is Randstedelijke rust: het eerste deel van de wandeling hoor je – afhankelijk van de wind – de trein tussen Gouda en Utrecht, het tweede deel de Provincialeweg. En de lelijke elektriciteitsmasten in het weiland links maken dat je nooit helemaal vergeet dat je in de eenentwintigste eeuw bent.

Hoe zou het landschap verder nog zijn veranderd? De eerste polders werden hier waarschijnlijk al voor 1050 ontgonnen. Loodrecht op de loop van de Hollandsche IJssel en evenwijdig aan elkaar lopen de sloten door het veengebied. Met daartussen vaak smalle paden, tiendwegen. De Steinse Tiendweg werd in de veertiende eeuw aangelegd, zoals ook de tiendwegen elders in het Groene Hart, de Alblasser- en de Krimpenerwaard. Tussen Gouda en Oudewater zijn ze gelukkig nooit verhard en nu wandelpaden.

Karnemelk en ijsjes

Als achterkades beschermden deze tiendwegen in de Middeleeuwen het nog onontgonnen veen tegen water vanaf de rivier, hier is dat de Hollandsche IJssel. In latere eeuwen werden het de toegangswegen tot de steden. Met een beetje fantasie zie je Desiderius Erasmus, die eind vijftiende eeuw ten zuiden van de tiendweg in klooster Emmaüs verbleef, over ditzelfde pad naar de binnenstad van Gouda lopen, waar hij opgroeide. Op de plek van het klooster staat nu een kaasboerderij, waar je gekarnde karnemelk kunt kopen en ijsjes.

De wortels van de wilgen aan weerszijden van het veenpad zorgen ervoor dat het niet verdwijnt. Je moet dus ook opletten waar je je voeten neerzet, soms liggen de wortels bloot. Je snapt hier ook wat lage grondwaterstanden betekenen: het veen komt droog te liggen, de bodem daalt. En in historische steden als Gouda en Oudewater betekent dat verzakking van huizen. Na eeuwen drooglegging en angst voor overstromingen, moet het nu natter worden om inklinking te voorkomen.

Vroeger beheerden boeren gezamenlijk deze tiendwegen, tot in de vorige eeuw discussie ontstond over van wie de paden waren. Daardoor verzakte de Steinse Tiendweg, maar het pad werd in 2006 hersteld door, onder andere, de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Langs het water bloeien al speenkruid en dotterbloemen. Straks komt het fluitenkruid op, wat Jac. P. Thijsse, oprichter van Natuurmonumenten, ooit „Hollands kant” noemde. En als de waterkwaliteit van de weteringen goed genoeg is bloeien er ook roze veenkruid, koekoeksbloemen en lissen.

De weilanden zijn kraamkamers: nu waggelen er de eerste ganzenbaby’s, over een paar weken ook lammetjes en kalveren en de kuikens van meerkoeten, smienten en knobbelzwanen. In de lucht vliegen spreeuwen over in prachtige caleidoscopische formaties. Opeens een kieviet. Een buizerd. Maar vooral veel zilvermeeuwen die op de pas uitgereden mest afkomen.

Andere zintuigen werken ook in overvloed als de hersens niets ingewikkelds hoeven te doen. Die mest. De geur van hout; op het tiendpad tussen Oudewater en Hekendorp zijn sommige wilgen net geknot, de snippers uitgestort over de tiendweg. Daardoor ziet het er nu even kaal uit met stompen langs de waterkant. Maar geef het een paar weken en de eerste takken lopen weer uit.

Geschiedenis

Over het vlakke land hoor je ook alles: de kerkklokken van Haastrecht en van het klooster van Hekendorp, waar nog altijd paters en broeders wonen. Dat klooster zie je al vanaf het begin van de Steinse Tiendweg liggen. En eenmaal ter hoogte van de kloostertoren zie je vanzelf hoe je moet lopen: vlak voor de brug over de Enkele Wiericke rechtsaf over een dijk langs het water. Dit is de grens van Zuid-Holland en Utrecht.

Natuur en cultuur maakt hier plaats voor geschiedenis. Deze Prinsendijk werd na het Rampjaar 1672 opgeworpen op last van stadhouder Willem III, tussen Fort Wierickerschans bij Bodegraven en een versterking bij Hekendorp. De Enkele – en de parallel lopende Dubbele – Wiericke waren boezemwateren die het overtollige water uit de polders loosden in de Hollandsche IJssel. Willem III maakte ze onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie: door de dijken door te steken, liep de polder onder water. Zo kon de vijand worden tegengehouden.

Maar Hekendorp is vooral bekend door de sluis die het hart vormt van dit lintdorp: de Goejanverwellesluis. Wie wegdroomde bij de plaat die in het klaslokaal hing, herkent de sluis waar prinses Wilhelmina in 1787 zou zijn aangehouden. Zou, want in werkelijkheid vond de aanhouding door de patriotten iets zuidelijker plaats, in Bonrepas aan de Vlist.

De patriotten vreesden dat Wilhelmina in Den Haag steun zou krijgen van de orangisten voor haar man, stadhouder Willem V, waardoor hij weer aan de macht zou komen. Maar door haar aanhouding ontketenden ze een inval van haar broer, de koning van Pruisen, die met een leger van 20.000 man Holland binnenviel. Wilhelmina werd wel gevangengehouden in Hekendorp, in de boerderij die nog altijd naast de sluis staat. Het is te hopen dat het terras van de uitspanning ertegenover weer snel open mag.

In Hekendorp kun je kiezen: door naar Oudewater over het jaagpad langs de Hollandsche IJssel of via een andere tiendweg, die ten zuiden van de Provincialeweg ligt, en mooie doorkijkjes geeft op de wieringen en graspercelen van polder Vliet. Of terug naar Gouda, over diezelfde tiendweg, maar dan richting het westen en Haastrecht. Het pad is daar stukken breder en komt uit in waterbergingsgebied de Hooge Boezem, dat een oase is voor vogels. Vanaf Haastrecht brengt de Steinsedijk, langs kaasboerderij ’t Klooster, je terug in Goverwelle.

Stadssilhouet

Richting Oudewater is het jaagpad rustig zo aan het begin van de lente. De Hollandsche IJssel was oorspronkelijk een tak van de Lek, en een druk bevaren rivier. Vandaar het jaagpad, waarover trekpaarden schuiten voorttrokken. Nu is het nog te koud voor sloepjes. Kano’s liggen op de oever, camping De Boogaard ligt er verlaten bij. Maar een van de caravans is open, en je kunt er als wandelaar even rusten (en naar de wc). Koffie, thee, fris, voor een kleine bijdrage in de spaarpot.

Vlak bij Oudewater wordt het drukker met wandelaars. Het stadje is door de talrijke rijks- en gemeentelijke monumenten een trekpleister, en vooral door de waag. Je kunt er nog altijd bewijzen dat je géén heks bent, als je ten minste niet gewichtsloos bent.

Een aantal wandelaars loopt een ANWB-route, één het Pelgrimspad (een Lange AfstandsWandeling). „Het is genieten van alle vergezichten”, zegt een van hen. „Het stadssilhouet van Oudewater is net een zeventiende-eeuws schilderij.”

De kerkklokken begeleiden de laatste stappen het stadje in. Voor de ijsboer staat een lange rij. Eentje dan, om daarna weer terug te lopen.

De route

(12, 15 of 22 kilometer) Startpunt: Station Gouda Goverwelle. Eindpunt: idem, of markt Oostzijde, Oudewater. Dan halte Molenwal voor bus 105 naar Gouda of Utrecht. Ook in Hekendorp en Haastrecht stopt die bus. Voor automobilisten is een rondwandeling het handigst, parkeren kan dan in Haastrecht, bijvoorbeeld aan de Bredeweg bij het zwembad. LA = linksaf

RA = rechtsaf

RD = rechtdoor

wkp = wandelknooppunt Vanaf station Gouda Goverwelle onder het spoorviaduct LA richting spoor 3 en 4, de Goverwellesingel in. Nadat het voetpad ophoudt, in de bocht oversteken RA richting Goudse Hout. RA bij wkp 41, met de bocht mee de Achterwillenseweg in. Aan het einde RA de Willenskade op bij wkp 53 en onder het spoor door. Meteen bij bovenkomst LA en vlonder over, volg het verharde zandpad. Op de splitsing LA, verhard fietspad. Bruggetje over en met bocht mee. RD door parkje. Na volgende bruggetje, bij wkp 90 LA, klaphekje door en hek over. Je staat nu op de Steinse Tiendweg en loopt RD over het graspad, al klimmend over hekjes, tot na een laatste hekje het pad verhard wordt. RD tot vlak voor de brug over de Enkele Wiericke. Daar RA bij wkp 98 door een klaphekje over een graspad naar wkp 86. Klaphekje, LA op de Goejanverwelledijk tot wkp 15 bij de sluis. Hier kan je kiezen: terug naar Gouda Goverwelle via Haastrecht (totaal 15 kilometer) of door naar Oudewater (totaal 12 kilometer) Naar Oudewater: ga RA voor de Prinssessehoeve en vlak voor de ophaalbrug LA bij wkp 90 het jaagpad op. Dat loop je helemaal uit, voorbij wkp 50 en 59, over de Hoenkoopse Brug, tot aan de Grote of St Michaëlskerk. Voor de kerk LA de Noorderkerkstraat in en RA met de bocht mee. LA de Marktstraat in, over de brug heen tot de Waag. Voor de bushalte RA de Markt Oostzijde in, wordt Korte Havenstraat. R aanhouden, wordt Havenstraat. Ophaalbrug over, tweede LA Molenwal. Aan het einde van de straat RA, nog steeds Molenwal. Op de Provinciale Weg zijn de bushaltes. Om terug te lopen naar Hekendorp (4,5 kilometer) en dan Haastrecht: de Provinciale Weg oversteken en LA. Tussen huisnummers 44 en 46 loopt een pad. Ga RD op deze Tiendweg, voorbij wkp 49 tot een verharde kruising bij wkp 40. Volg daarna onderstaande instructies. Naar Haastrecht: ga RA voor de Prinssessehoeve en RD de ophaalbrugover bij wkp 90. Op de Provinciale Weg RA en de eerste LA, Hoenkoopse Rijweg tot wkp 40. Hier kan je ook LA naar Oudewater. Ga RA en volg deze tiendweg langs wkp 39, tot een t-splitsing bij een grote wegwijzer (wkp 29). RA en vrijwel meteen LA, een klaphekje door. LA en RA met het pad mee. Aan het einde weer een klaphekje, RA een pad op (ook fietspad, let op!). De brug over en RD de Bredeweg oversteken. Als je parkeert in Haastrecht, is dit waar de auto kan staan. Dan volg je onderstaande route tot wkp 90 en pikt daar de instructie vanaf Steinse Tiendweg op. RA het voetpad naast het fietspad nemen en RD tot aan een rotonde en wkp 89. Oversteken, RD Grote Haven. Bij t-splitsing LA bij ‘De Sluis’, en RA de Veerstraat in. Brug over, jaagpad en eerste zijstraat negeren, RD dijk op en daar LA Steinsedijk. RD met bochten mee. Na boerderijen RA Grote Lot in. Aan einde LA bruggetje over, RA verhard pad volgen over tweede bruggetje en wkp 90. Eerste LA, RA om water heen. LA bij wkp 91, Voorwillenseweg in. Aan einde bij stoplichten oversteken en RA. RD tot aan station Gouda Goverwelle. Honden moeten vrijwel de hele route aangelijnd.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021