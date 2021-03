Waarom zijn Shell en Eni vrijgesproken van corruptie rond Nigeriaans olieveld OPL 245?

Volledige vrijspraak voor de oliemaatschappijen Shell en Eni en voor alle 13 corruptieverdachten, onder wie de huidige bestuursvoorzitter van het Italiaanse Eni en een oud-bestuurslid van Shell. Tot dat oordeel kwam de rechtbank in Milaan woensdag in het meest tumultueuze en omvangrijke corruptieproces in de recente geschiedenis van de olie-industrie.

De vrijspraak vormt het voorlopige einde van een intense, drie jaar durende rechtszaak. In 74 zittingen probeerde aanklager Fabio De Pasquale, een van de bekendste Italiaanse officieren van justitie, aan te tonen dat Shell en Eni nauw betrokken waren bij het betalen van circa 1 miljard dollar aan steekpenningen in Nigeria. En dat zij dus het gigantische olieveld OPL 245 voor de Nigeriaanse kust met vals spel en tegen een veel te lage prijs in handen hadden gekregen.

Het korte oordeel woensdagmiddag van de Milanese rechtbank – „geen zaak” en dus vrijspraak – voelde voor de activistische Italiaanse en Britse ngo’s als een stomp in hun maag. Zij zwengelden de kwestie aan en brachten die voortdurend in de publiciteit. En voor de verdachten, onder wie een aantal topbestuurders uit de olie-industrie, als een verlossing.

Voor Nigeria is het een feit dat er met smeergeld is gestrooid toen olieveld OPL 245 van eigenaar wisselde

De motivatie van de vrijspraak laat op zich wachten. Zo werkt het Italiaanse rechtssysteem. Eerst wordt het eindoordeel bekend gemaakt, daarna hebben de rechters drie maanden de tijd om het vonnis op te schrijven en te onderbouwen. Daardoor blijven allerlei vragen liggen over de mega-corruptiezaak die – ook zonder veroordelingen – tot grote veranderingen in de verhoudingen heeft geleid binnen de olie-industrie.

Eni en Shell reageerden woensdagmiddag verheugd. Bestuursvoorzitter Ben van Beurden stuurde direct een reactie naar de pers, waarin hij schreef: „We hebben altijd gesteld dat de schikking van 2011, die bedoeld was om een tien jaar durend juridisch geschil op te lossen en de ontwikkeling van het OPL 245-blok mogelijk te maken, wettig was.”

De Nigeriaanse overheid toonde zich daarentegen geschokt. In een reactie op het vonnis zei een woordvoerder van het West-Afrikaanse land dat Nigeria niet zal rusten voordat de betrokkenen voor deze „fraude” ter verantwoording zijn geroepen, en ,,de mensen van Nigeria zelf van deze waardevolle bron kunnen profiteren”.

Geld in koffers en tassen

Voor Nigeria is het een vaststaand feit dat er met smeergeld is gestrooid toen het olieveld in 2011 van eigenaar wisselde. Het Nederlands-Britse Shell en het Italiaanse Eni verwierven toen via een complexe deal de rechten op het gigantische offshoreveld OPL245. Kort nadat de oliemaatschappijen betaald hadden, stroomden er grote sommen geld van de eigenaar van het olieveld naar zijn politieke connecties. Die eigenaar was de voor witwassen veroordeelde oud-minister van olie in Nigeria, Dan Etete. En één van de politieke connecties bij wie het geld belandde, was de toenmalige president van Nigeria, Goodluck Jonathan.

Meer dan de helft van ruim een miljard dollar werd in contanten omgezet. Die werd rondgesjouwd in tassen en koffers. Miljoenen werden gespendeerd aan de aanschaf van Amerikaanse privéjets en gepantserde auto’s, reconstrueerden rechercheurs in de VS. En in 2018 werden twee tussenpersonen in de OPL245-deal veroordeeld tot lange celstraffen.

Maar wat wisten Shell en Eni? En vooral: wisten zij dat er smeergeld werd betaald of was dit iets dat Etete achter hun rug om regelde? De rechters in Italië spreken hen nu vrij van betrokkenheid bij omkoping. Als aanklager Fabio de Pasquale niet in hoger beroep gaat, is de zaak ten einde.

Les 1: ingewikkelde juridische vormen lonen bij oliedeals

Wat blijft, zijn indringende inzichten die de strafzaak heeft gegeven in de zakelijke mores in de olie-industrie, en in het Nederlandse rechtssysteem. Het eerste inzicht is dat het heeft geloond voor de oliemaatschappijen om de deal in een complexe juridische structuur te gieten. Deze ‘safe sex-constructie’ (in de woorden van het Britse blad the Economist) heeft volgens de rechters voldoende afstand geschapen tussen de oliemaatschappijen en de kwalijke reputatie van de verkoper van het Nigeriaanse olieveld.

Shell en Eni hebben zich vanaf het begin van de zaak verweerd door te wijzen op het feit dat zij enkel zaken deden met de Nigeriaanse overheid. Op papier was dat ook zo. Die inde in 2011 het geld van de oliemaatschappijen en betaalde de omstreden eigenaar van het veld, met wie Shell en Eni geen zaken wilden doen.

Nadat er documenten uit de strafzaak uitlekten, moest Shell in 2017 toegeven dat het al die tijd wel degelijk wist met wie het zaken deed: namelijk met de vanwege corruptie veroordeelde oud-minister van olie Dan Etete.

Maar omdat de betalingen van de twee oliemaatschappijen via de overheid liepen, was er sprake van ‘safe sex’, oordeelt de Milanese rechtbank nu. Wat er daarna met het geld gebeurde, valt de oliemaatschappijen daarom volgens de rechters niet te verwijten.

Les 2: het Nederlandse verschoningsrecht is enorm sterk

De zaak maakt daarnaast pijnlijk duidelijk hoe traag het Nederlandse rechtssysteem is. Dat komt mede doordat het verschoningsrecht van advocaten in Nederland zo beschermd wordt.

Terwijl de rechters in Italië al 74 zittingen achter de rug hebben en nu tot een uitspraak zijn gekomen, zit de zaak in Nederland nog muurvast.

De advocaten van Shell en het Nederlands Openbaar Ministerie ruziën al jaren over de vraag welke interne Shell-documenten gebruikt mogen worden in het strafrechtelijk onderzoek. Deze documenten over de gang van zaken bij OPL245 heeft opsporingsdienst FIOD al in 2016 op Shells hoofdkantoor in beslag genomen. De FIOD werkte hiervoor nauw samen met het Italiaanse onderzoeksteam van De Pasquale.

De Pasquale gebruikte een klein deel van deze stukken in de Italiaanse zaak, de rest zou in een Nederlandse strafzaak aan bod komen. Maar die is nog steeds niet begonnen. Volgens Shell mag het OM de stukken niet gebruiken omdat die zijn opgesteld of verstuurd door juristen die in dienst van het olieconcern waren. Aangezien deze juristen behalve werknemer ook de status van advocaat hebben, zouden zij onder het verschoningsrecht vallen – aldus Shell in een serie juridische procedures, waarover nog geen uitsluitsel is gegeven.

De traagheid van de Nederlandse procedure heeft mogelijk in deze Italiaanse strafzaak in het voordeel gewerkt van de oliemaatschappijen. Het is de vraag of de Italianen wel al het relevante bewijs konden gebruiken, of dat er nog belastende stukken in de kluis in Nederland liggen.

Les 3: de Nigeriaanse oliebusiness is écht door en door corrupt

De strafzaak heeft nóg duidelijker gemaakt hoe corrupt de oliebusiness in Nigeria is en hoe het grootste bedrijf van Nederland daar zaken doet. Om de deal rond te krijgen, huurde Shell oud-agenten van MI6 in om inlichtingen te verzamelen over politici. Hun onderlinge mailwisselingen sterkten de aanklager in zijn vermoeden dat Shell wel degelijk wist dat het geld zou verdwijnen in de zakken van Nigeriaanse politici. Maar de compliance-afdelingen binnen het oliebedrijf die de meest basale controles moesten uitvoeren, faalden of waren afwezig bij het aankoopproces.

Lees ook: een koffer vol geheimenShell kón volgens eigen regels helemaal geen zaken doen met een voor witwassen veroordeelde oud-minister die het olieveld aan zichzelf cadeau had gedaan. Een Nederlandse ambassadeur bleek ook nog eens gevoelige informatie uit het strafrechtelijk onderzoek aan Shell te hebben verklapt. Dit alles tegen een achtergrond van aanhoudende, grootschalige olievervuiling op land vanuit Shells boorputten.

Bijna deemoedig schreef Van Beurden woensdag in zijn reactie: „Dit is voor ons een moeilijke leerervaring geweest. Shell is een integer bedrijf en wij werken er elke dag hard aan om ervoor te zorgen dat onze acties niet alleen naar de letter en de geest van de wet zijn, maar ook voldoen aan de bredere verwachtingen die de samenleving van ons heeft.”

Olieveld OPL245 is, door alle geruzie tussen partijen, nog steeds niet ontwikkeld. Het OM laat weten „te bekijken wat de mogelijke gevolgen zijn voor de strafzaak in Nederland”. De Italiaanse aanklager De Pasquale moet nu eerst 90 dagen op het vonnis wachten voordat hij kan nadenken over de vraag of hij in beroep gaat tegen het oordeel van de rechtbank.

De ngo’s die de zaak aanzwengelden, namen hier woensdag alvast een voorschot op. „Wij verzoeken de aanklager dringend om elke mogelijkheid voor een beroep aan te grijpen. Dit oordeel is geen rechtvaardiging voor een bedrijf, of voor de industrie in zijn geheel, om door te gaan met het in gevaar brengen van onze planeet.”