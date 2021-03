Campagneleiders blikken terug: ‘Ik heb me gekooid gevoeld’

„Het was een mooi moment voor de campagne”, zegt Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid en campagneleider voor D66, „en een heel treurig moment voor Nederland”. Dat mooie, treurige moment: Sigrid Kaag, die in het slotdebat haar keuze verdedigde om met een hoofddoek naar Iran af te reizen, terwijl PVV-leider Geert Wilders haar „verrader” toefluisterde.

Dat Kaag en D66 in de finale van de campagne zo’n gigantische sprong maakten, daarover beginnen de campagneleiders als eerste bij het traditionele campagneontbijt in perscentrum Nieuwspoort. Even gaat het vizier omhoog, even gunnen de campagneleiders van de grote partijen elkaar een blik in hun draaiboek en recenseren ze zichzelf en elkaar. „Dat dansende beeld van Sigrid was heel mooi”, beaamt Nelleke Vedelaar, partijvoorzitter en campagneleider voor de PvdA.

Dat vreugdedansje werpt voor de verliezers van woensdagavond ook een lastige vraag op. De reuzesprong van Kaag liet zien: er was dus tóch iets mogelijk in een campagne die zo lang muurvast leek te zitten. „Ik heb me de hele campagne een gekooide campagneleider gevoeld”, zegt Wijnand Duyvendak, die de GroenLinks-campagne leidde.

Duyvendak had in het najaar nog geprobeerd het Olympisch Stadion voor een meet-up te boeken, het soort evenement dat GroenLinks in het verleden succes bezorgde: dat ging niet door. Op verkiezingsavond stond een avondje in poptempel Paard van Troje gepland: op het laatste moment afgezegd. Door de pandemie was het moeilijk om momentum te genereren, denkt hij. „Je kon geen contact maken. Online gebeurde best veel, maar als je online niet kunt combineren met offline, dan blijft het ergens hangen.”

Voor de SP had de coronacrisis nog een nadeel, zegt Maarten Hijink. „Wij moeten het hebben van het werk in de buurt. Dat is heel moeilijk geweest deze campagne.” En dan lukte het ook nog eens niet om de Toeslagenaffaire op de agenda te houden. „Omdat het toch over dat verrekte coronavirus ging. Wij hebben maatregelen gesteund die echt niet populair waren. Dat merkten we ook bij onze achterban. Maar wij hadden het gevoel: dat moet nu.”

VVD scoorde met catenaccio

Wie heeft er eigenlijk wél een geslaagde campagne gehad? Niet het CDA, bekent Raymond Knops, demissionair staatssecretaris in Rutte III. Zijn partij leek in december de wind mee te hebben, met het aantreden van Wopke Hoekstra, maar de winst in de peilingen verdampte even snel weer. „En gaat het niet goed, dan kom je in een andere flow terecht.” Omgekeerd momentum.

Er speelt nog iets bij het CDA, denkt D66’er Sjoerdsma. „Was het een bewuste keuze om rechts van de VVD te zitten?” Hij noemt het voorstel voor versobering van de WW waarmee Hoekstra het nieuws haalde. „Ik had het gevoel dat het ons best wel wat ruimte gaf, en we hadden ook een katholieke lijsttrekker die niet bang was over haar geloof te praten. Lieten jullie daar niet te veel ruimte voor ons?” Knops twijfelt: „Ik denk dat jullie succes vooral afhing van iemand die op het juiste moment piekt en scoort.”

Blijft over: de VVD. Die viel niet in te halen, denkt de rest. „Catenaccio”, zegt Sjoerdsma. „De VVD had één boodschap, leiderschap, en die hebben ze gedisciplineerd uitgevoerd. En vervolgens de luiken zoveel mogelijk dicht.” En in zo’n „onzekere tijd”, zegt Knops, kon Rutte volop van zijn wekelijkse persconferenties als premier profiteren. „Dat heeft hij gewoon heel goed benut.”

Allemaal zagen ze hoe Rutte in de laatste weken steeds openlijker met de SP flirtte, tot bij het Jeugdjournaal, waar hij en Marijnissen tijdens de quiz één team vormden. Hijink: „Dat was een beetje klef natuurlijk. Misschien dacht-ie: als ik nou de SP doodknuffel, krijg ik een goede positie in de onderhandelingen met andere partijen straks.”

Niets daarvan, bezweert VVD-campagneleider Sophie Hermans. „Wij vonden dat Lilian het heel goed deed, ook al speelde ze een beetje vals bij de Jeugdjournaal-quiz.” Luid tekenen de andere campagneleiders protest aan. Hermans: „Oké, Mark deed dat misschien het meest.”

