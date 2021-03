En nu de formatie: VVD en D66 plus... wie?

Met zeventien partijen in de Tweede Kamer is de keuze in mogelijke coalitiepartners voor Mark Rutte reuze. Maar dat maakt de formatiepuzzel er niet makkelijker op. Deze donderdag begint het overleg van de gekozen partijen met Kamervoorzitter Khadija Arib. Traditioneel wijst dan de grootste partij, de VVD, een verkenner aan die de eerste gesprekken kan voeren.

Maar wie maakt, naast de VVD, kans om in de coalitie te komen? Nederland stemde deze Tweede Kamerverkiezingen overtuigend centrumrechts – met D66 als grote winnaar. Die partij lijkt af te stevenen op een winst van vijf zetels. Ook partijen rechts van de VVD groeien volgens de voorlopige uitslag: Forum voor Democratie lijkt te viervoudigen, JA21 komt vanuit het niets met vier zetels in de Tweede Kamer. Alleen de PVV leverde zetels in.

Maar wat cijfermatig logisch lijkt, hoeft niet realistisch te zijn. Opgeteld zou een coalitie die een-op-een recht zou doen aan de verkiezingsuitslag, van VVD, D66, PVV, FvD en JA21, 75 zetels tellen. De kans op zo’n coalitie: nul. De VVD heeft de PVV en FVD al uitgesloten, evenals D66.

CDA op verlanglijstje

En dus ligt alles open. Op het verlanglijstje van Rutte stond de afgelopen weken maar één partij: het CDA. Met die partij, zei Rutte steeds, had de VVD „altijd goed samen kunnen werken”. Maar toen hij dat zei, lagen de kaarten anders dan nu bij de voorlopige verkiezingsuitslag. Het CDA verloor vier zetels en lijkt nu met 15 zetels in de Tweede Kamer te komen. Dus toen woensdag bleek dat D66 fors was gegroeid, werd die partij door Rutte aan zijn formatielijstje toegevoegd. VVD, CDA en D66 lijken samen uit te komen op 74 zetels – net geen meerderheid. De huidige coalitie, met de ChristenUnie erbij, telt 79 zetels. Maar de kans dat D66 nog een keer met de ChristenUnie wil, is klein. Juist nu de partij zo gegroeid is, zal die een stempel willen drukken op een nieuw regeerakkoord. Met de ChristenUnie erbij zou dat niet kunnen op medisch-ethisch vlak, een voor D66 belangrijk thema.

Wat nog een rol kan spelen in de formatie is de instabiliteit van het CDA, waar het al een tijd rommelt. De partij verloor niet alleen in zetels, het is ook nog onduidelijk of de nummer 2, Pieter Omtzigt, meer stemmen kreeg dan lijsttrekker Wopke Hoekstra. Die zei woensdagavond dat het initiatief tot formeren bij VVD en D66 ligt. Achter de schermen speelt in het CDA de vurige wens om niet in een oppositierol terecht te komen.

Donderwolken

Bij alle keuzes die komende weken of maanden gemaakt worden in het formatieproces, zullen op de achtergrond twee zaken meespelen. Allereerst is de vraag hoe lang een nieuw kabinet zal aanblijven. Voor de komende jaren staan in ieder geval al twee mogelijk explosieve parlementaire enquêtes op de rol: over de Toeslagenaffaire en over de gasboringen in Groningen. Daar komt naar verwachting nog een enquête over het coronabeleid bij. Het zijn dossiers die een grote betrokkenheid kennen van verschillende partijen, ook de VVD, die zouden kunnen leiden tot de voortijdige val van een nieuw kabinet.

Daarnaast speelt de samenstelling van de Eerste Kamer een rol. Het demissionaire kabinet-Rutte III heeft daar geen meerderheid. Pas in 2023 zijn er nieuwe verkiezingen voor de senaat. Bij de vorming van een nieuw kabinet kan dat een rol spelen. Een partij als JA21 heeft al acht zetels in de Eerste Kamer. Maar de kans dat D66 wil samenwerken met die partij, die op thema’s als klimaat en migratie lijnrecht tegenover D66 staat, is erg klein – zo niet verwaarloosbaar.

Interessant wordt om te zien of D66 ondanks het grote verlies van links tóch een linkse partij, bijvoorbeeld GroenLinks of de PvdA, naast zich weet te plaatsen in de formatie. Een belangrijke afweging voor de sociaal-liberalen. Wat wél een wetmatigheid lijkt, is dat de tweede partij in een kabinet-Rutte er beschadigd uit komt.

