Vier keer lezen en eropuit

Kester Freriks: Voskuil maakt van ieder pad een sensatie



J.J. Voskuil: Had je nog willen wandelen? Mieterse wandelingen met Maarten Koning. Ingeleid en samengesteld door Wim Huijser. Uitgeverij Van Oorschot, 330 blz., 20 euro ●●●●●

Kleine irritaties, onvrede over andere wandelaars, veel regen en huwelijkse onenigheid: schrijver J.J. Voskuil (1926-2008), bekend van de romans Bij nader inzien (1963) en Het Bureau (1996-2000), en zijn vrouw Lousje waren gedreven wandelaars. Elk weekend gingen ze in de nabije en verdere omgeving van Amsterdam wandelen, met vakantie-uitstapjes naar Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië. Nu is er de bloemlezing Had je nog willen wandelen? Mieterse wandelingen met Maarten Koning. Deze laatste is Voskuils alter ego.

Samensteller Wim Huijser, zelf wandelaar, maakte een keuze uit genoemde romans, goed voor zevenhonderd bladzijden die de periode bestrijken tussen 1946-1989. Hierin is hij uitstekend geslaagd. Voskuil en zijn tochtgenoten – zijn vrouw, vrienden, kennissen – doorkruisen Amsterdam en Den Haag, lopen naar Purmerend en langs het IJsselmeer bij Durgerdam. Geen spectaculaire plekken, maar dat is schijn: Voskuil maakt van een simpel landweggetje of dorpspad een sensatie.

Dit wandelboek is even atypisch als intrigerend: het druist op briljante wijze in tegen de huidige wandelkoorts. Nergens rept Voskuil over wandelen als gezondheidselixer voor geest en lichaam. Wat hem drijft is tijdloos zijn, ontspannen om zich heen kijken en vooral scherp waarnemen en alles noteren. Routes staan er niet in, het is allereerst een wandelleesboek. Maar dankzij Voskuils topografische kennis en de nauwgezetheid waarmee hij plaats- en straatnamen benoemt, is het alsof je met hem meeloopt.

Voskuil zwerft graag alleen door Amsterdam, dan is hij op zijn gelukkigst, ofwel is het ‘mieters’. De kracht van het boek ligt in de precisie waarmee straten, het weer, kerktorens, mensen, gebouwen, wolken, verkeer en landschappen worden beschreven. De Amsterdamse wandelingen geven een prachtig tijdsbeeld. De pont over het IJ heet bijvoorbeeld nog, zoals vroeger, Heen en Weer. Voskuil vraagt zich af of dat de zin van het bestaan is: „Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waarin je toevallig woonde.” Van die verrassende bestaansreden getuigt dit verder volstrekt oneigentijdse wandelboek.

Saskia van Loenen: eilanden waar de tijd langzamer lijkt te lopen



De mooiste landgoedwandelingen van Nederland (Roots). Fontaine Uitgevers, 156 blz., 17 euro www.rootsmagazine.nl/boeken ●●●●●

Over een week ligt de nieuwste editie uit de reeks wandelboeken van natuurtijdschrift Roots (voor de iets oudere lezers: het voormalige Grasduinen) in de winkel: De mooiste landgoedwandelingen van Nederland. Eerdere edities zijn De mooiste boswandelingen van Nederland, Het langste natuurpad van Nederland, De mooiste wandelingen langs water en, vorig jaar verschenen, het fraaie De mooiste vlinder- en vogelwandelingen van Nederland.

Alle delen hebben als prettige overeenkomst dat ze overzichtelijk zijn, handzaam (en dus makkelijk mee te nemen tijdens het lopen – al prefereer ikzelf slechts twee A4’tjes in de hand: uitgeprinte foto’s van beschrijving en kaartje), informatief en bovenal aantrekkelijk vormgegeven. Ook is van alle wandelingen (gratis) een gps-track te downloaden. Sommigen zweren daarbij, anderen willen in de natuur juist even geen telefoon die de rust verstoort. Ter geruststelling voor die laatste categorie: de kaartjes in de wandelboeken zijn zo duidelijk dat je echt zonder kunt.

Vanaf eind maart kan lopen met zo’n kaartje ook op enkele van de vele landgoederen die ons land rijk is. Waarom juist die gebieden een eigen boek verdienden, ontdekten we tijdens een tocht van 8,8 kilometer bij ’s-Graveland, beginnend en eindigend bij het voormalige hoofdkantoor van Natuurmonumenten.

„Landgoederen en buitenplaatsen vormen de schakel tussen historie en heden [...], in het moderne Nederlandse landschap zijn het monumentale eilanden waar de tijd langzamer lijkt te lopen”, meldt de inleiding. Dat gevoel kregen wij ook, wandelend langs verstilde plekjes, kronkelende beken, door bos en langs kleine weitjes. Vooral de afwisseling en de grote hoeveelheid zeer oude bomen, waaronder veel beuken, konden ons bekoren – nog voor we op de helft waren ontsnapte ons reeds de verzuchting dat dit een van de mooiste wandelingen moest zijn die we ooit liepen.

Als die andere landgoederen qua schoonheid ook maar in de buurt komen, schreeuwt deze bundel (sommige provincies komen er bekaaid vanaf – Noord-Brabant zit er zelfs niet één keer bij) nu al om een vervolg. Wat een ontdekking. Leve de adel van weleer.

Gemma Venhuizen: lopen langs schetsen en schilderijen



Rob de Windt: De zomers in Vorden: 1869 - 1879. Uitgeverij Blauwdruk, 80 blz., 18,50 euro (routeboekje Bilderspad voor 2,50 euro verkrijgbaar bij VVV Vorden). www.vorden.nl/bilderswandeling ●●●●●

Sommige landschapsschilderijen zien er zo aanlokkelijk uit dat je er het liefst in zou willen verdwijnen – denk aan het schilderij ‘Wollewei’ uit Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans.

Ook de schilderijen van Johannes Warnardus Bilders (1811-1890) hebben zo’n aanzuigende werking. Tegenwoordig is hij niet meer zo bekend, maar in zijn tijd was hij een geliefd kunstenaar. Tussen 1868 en 1879 verbleef hij in de Achterhoek, en maakte rondom Vorden prachtige schetsen en schilderijen van bossen, watermolens en kastelen. Om die reden is in de omgeving het Bilderspad uitgestippeld, een route van zestien kilometer langs plekken die de schilder hebben geïnspireerd.

Naast een handzaam routeboekje is er ook een boek met achtergrondinformatie, De zomers in Vorden. Daarin zijn naast het werk van Bilders enkele oude brieven opgenomen – bijvoorbeeld aan zijn muze, Georgina Julia Laura van Dijk: „Ik beloof u plechtig dat ik […] al mijn krachten als kunstenaar zal inspannen om uwe attenties mij meer waardig te maken.” Bij die romantische mijmeringen van Bilders paste het pittoreske landschap rond Vorden uitstekend. Ook nu nog is het makkelijk om in vuur en vlam te raken van de mooie landgoederen langs de route.

Gemma Venhuizen: onwennig ommetje tussen de graven



Bartho Hendriksen en Korrie Korevaart: Over de groene zoden 2. Stichting Terebinth, 128 blz., 14,95 euro (exclusief 4,50 euro verzendkosten) ●●●●●

Het is er vredig, groen en stil. Soms jubelt het van het leven: krokussen die met honderden tegelijk in het voorjaar boven de grond komen, vogels die uit volle borst zingen. Begraafplaatsen zijn voor een wandelaar goed toeven.

Om die reden komt Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, nu met deel twee in de reeks Over de groene zoden. Een toepasselijkere titel voor een begraafplaatswandelgids is nauwelijks denkbaar.

In 24 hoofdstukken worden korte wandelroutes over begraafplaatsen door heel Nederland beschreven, van Assen tot aan Zierikzee. Steeds staat er een kleine plattegrond bij, met wetenswaardigheden over diverse graven en over de begraafplaats zelf.

Zo ligt bij Zeist de begraafplaats van de Evangelische Broedergemeente, waarvan de leden ook wel ‘hernhutters’ worden genoemd. Het is een sobere plek, behalve in de weken voor Pasen: „Dan harken vrijwilligers de paden […] en plaatsen ze paarse viooltjes en andere voorjaarsbloemen op de graven.” Of neem begraafplaats Bosdrift bij Hilversum, ontworpen door tuinarchitect Springer: „Meer park dan begraafplaats”, vol kronkelige paden en fraaie grafmonumenten.

Een beetje onwennig voelt het wel, een ommetje tussen de graven – kan dat wel, mag dat wel? Maar het is toch vooral een mooi eerbetoon aan het leven, en aan hen die geleefd hebben. Nergens lijkt de boodschap ‘Pluk de dag’ (met een vleugje ‘Gedenk te sterven’) zo duidelijk aanwezig als hier.