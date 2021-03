Vier jaar cel voor mislukte liquidatie Cor van Hout in 2000

De 57-jarige Nico V., die in december 2000 Heineken-ontvoerder Cor van Hout beschoot, gaat vier jaar de gevangenis in. De rechtbank in Haarlem heeft hem donderdag veroordeeld voor poging tot moord en verboden wapenbezit. Medeverdachte Maruf ‘Paja’ M. (65) werd door de rechter vrijgesproken omdat onduidelijk is wat zijn rol bij de aanslag precies was. Het Openbaar Ministerie had tegen beiden een gevangenisstraf van zes jaar geëist.

Nico V. schoot op 20 december 2000 in opdracht van de bekende crimineel John Mieremet vanuit een woning in Amstelveen twee keer met een scherpschuttersgeweer op Van Hout en diens vriend Bas Vermeulen. De twee overleefden de aanslag door naar de grond te vallen en zich stil te houden. Het jaar daarop werden V. en M. aangehouden, maar het OM besloot hen niet te vervolgen. In 2006 meldde zich een kroongetuige en heropende justitie het onderzoek. In de jaren daarna werd de zaak meermaals tijdelijk stilgelegd, onder meer omdat de rechter vond dat het OM onvoldoende bewijs had om opnieuw te vervolgen.

Nu is het dus alsnog tot een veroordeling gekomen. Onder meer de verklaringen van de kroongetuige, zendmastgegevens en afgeluisterde telefoongesprekken waren afdoende bewijs, aldus de rechtbank. Die vond „in beginsel” een gevangenisstraf van acht jaar gepast, maar heeft dit verlaagd omdat de zaak zo lang heeft geduurd.

Cor van Hout werd begin 2003 samen met een vriend alsnog geliquideerd toen hij een Chinees restaurant in Amstelveen verliet. Van Hout werd bekend toen hij in 1983 samen met onder anderen Willem Holleeder biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur ontvoerde. Hiervoor kreeg hij een celstraf van elf jaar opgelegd.

Luister ook deze podcast over Willem Holleeder en Cor van Hout