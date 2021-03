Voorlopige prognose: D66 daalt ten opzichte van eerdere polls

Rechtse partijen PVV, Forum en JA21 winnen fors in Volendam Volendam is nog meer een rechts bolwerk geworden. De PVV heeft de VVD afgelost als grootste partij en ook Forum en JA21 scoren goed. En dat terwijl de grootste linkse partij in de gemeente Edam-Volendam, de PvdA, slechts 3,3 procent van de stemmen haalt. De PVV behaalt 24,3 procent van de stemmen en dat is 2,6 procent meer dan vier jaar geleden. De VVD is met 20,1 procent van de stemmen de tweede partij. Forum voor Democratie kwam uit op 8,1 procent (een winst van 2 procent) en nieuwkomer JA21 van Joost Eerdmans haalt 6,6 procent. De winst voor de rechtse partijen is ten koste gegaan van het CDA van onder meer de Volendamse Mona Keijzer. De christendemocraten dalen van 21,9 procent naar 13,3 procent. FVD-leider Thierry Baudet tijdens een werkbezoek aan Volendam op 1 juni 2020 waarin hij zich keerde tegen de coronamaatregelen. Foto Olaf Kraak/ANP

D66 grootste in Haarlem, VVD in Lelystad en PVV in Emmen Ook diep in de nacht blijven er nog uitslagen binnendruppelen. De uitslagen van Haarlem, Lelystad en Emmen laten een gemengd beeld zien. In Haarlem (162.754 inwoners) heeft D66 de VVD afgelost als grootste partij. D66 behaalt 22,6 procent van de stemmen tegen 17,5 procent voor de VVD. GroenLinks is met 9,3 procent van de stemmen op ruime afstand de derde partij. In Lelystad (79.703 inwoners) is de VVD wel de grootste gebleven. De partij van demissionair premier Mark Rutte haalde 21,2 procent van de stemmen in de hoofdstad van Flevoland. De PVV is met 14,4 procent van de stemmen de tweede partij en D66 met 11,7 procent de derde. Grootste stijger was Forum voor Democratie dat van 2,1 procent naar 7,7 procent van de stemmen ging. In Emmen (106.984 inwoners) werd de PVV van Geert Wilders de grootste partij. De PVV haalde er 18,5 procent van de stemmen en werd daarmee nipt groter dan de VVD met 18 procent. Het CDA (10,9 procent), D66 (9,9 procent), SP (9,6 procent) en PvdA (8,9 procent) volgen daarna. Forum voor Democratie scoort 7 procent in de Drentse gemeente. Bekijk hier de uitslagen per gemeenten

Nieuwe prognose: D66 daalt ten opzichte van eerdere polls In de laatste prognose van de verkiezingsdienst van ANP behaalt de VVD 36 zetels en D66 24 zetels. Dat zijn er voor de partij van lijsttrekker Sigrid Kaag 3 minder dan in de eerste exitpoll van Ipsos om 21 uur woensdagavond. De PVV van Geert Wilders wordt met 17 zetels de derde partij en het CDA met 15 zetels de vierde. Daarmee halen VVD, D66 en CDA gezamenlijk 75 zetels, net niet genoeg voor een Kamermeerderheid. In de eerdere exitpolls kwamen de drie partijen die samen met de ChristenUnie de huidige regering vormen wel op 76 of 77 zetels uit. Forum voor Democratie krijgt naar verwachting 8 zetels en wordt daarmee groter dan GroenLinks. De partij van Jesse Klaver krijgt 7 zetels, een halvering ten opzichte van vier jaar geleden. De SP gaat in de prognose van ANP een zetel omhoog ten opzichte van de eerste exitpoll en komt net als de PvdA op 9 zetels uit. Sylvana Simons van Bij1 zal zoals het er op dit moment voor staat toch niet in de Kamer komen. In de eerdere exitpolls kwam ze nog op een zetel uit, maar de kans is groot dat ze dat net niet gaat halen. De voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP is gebaseerd op het tellen van 63 procent van de stemmen. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn daarbij meegeteld, maar Rotterdam nog niet. Hieronder de complete zetelverdeling zoals het ANP nu verwacht met tussen haakjes de verandering ten opzichte van de verkiezingen van vier jaar geleden. De nieuwe zetelverdeling:

VVD: 36 (+3)

D66: 24 (+5)

PVV: 17 (-3)

CDA: 15 (-4)

SP: 9 (-5)

PvdA: 9 (0)

FVD: 8 (+6)

GroenLinks: 7 (-7)

Partij voor de Dieren: 6 (+1)

ChristenUnie: 5 (0)

JA21: 4 (+4)

Volt: 3 (+3)

SGP: 3 (0)

DENK: 2 (-1)

50PLUS: 1 (-3)

BoerBurgerBeweging: 1 (+1)

BIJ1: 0 (0)

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag reageert woensdagavond enthousiast op de eerste exitpoll. Foto Koen van Weel/ANP

De verkiezingsnacht van Haagse Zaken In de verse podcast Haagse Zaken hoor je alles over de verkiezingsavond en -nacht op de Haagse redactie van NRC. Guus Valk, Mark Lievisse Adriaanse en Rik Rutten schuiven aan bij Lamyae Aharouay en Floor Boon om de eerste resultaten te duiden. Je hoort over verliezers, winnaars en wat dat mogelijk betekent. Met bijdrages van verslaggevers die partijbijeenkomsten volgden. Beluister hier: #38: Haagse Zaken telt af: de verkiezingsnácht

D66 grootste in Amsterdam, GroenLinks halveert bijna Na het tellen van 85 procent van de stemmen blijkt D66 de grootste partij in Amsterdam. De Democraten halen 22,8 procent van de stemmen, een winst van 4 procent ten opzichte van vier jaar geleden. Die winst gaat vooral ten koste van GroenLinks, dat bijna halveerde en 10,3 procent van de stemmen krijgt. De VVD staat met 12,7 procent van de stemmen tussen D66 en GroenLinks in. Nieuwkomer Volt kreeg 6,0 procent van de stemmen. Na D66, VVD en GroenLinks volgen de PvdA (7,6 procent), Partij voor de Dieren (7,1 procent) en DENK (6,2 procent) op de vierde tot en met zesde plaats. De PVV en Forum voor Democratie zijn met respectievelijk 5 procent en 2,7 procent van de stemmen relatief klein te noemen ten opzichte van het landelijke beeld. De gemeente Amsterdam maakt pas komende maandag de definitieve uitslag bekend.

VVD blijft grootste partij in Den Haag Na het tellen van 74 procent van de stemmen in Den Haag gaat de VVD op kop met 20,1 procent van de stemmen. Dat is net iets minder dan de 20,4 procent van vier jaar geleden. Net als landelijk gezien volgt D66 als tweede. De partij van Sigrid Kaag haalt 17,2 procent van de stemmen en de PVV krijgt 11,1 procent. De linkse partijen GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid verliezen alledrie ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De pan-Europese partij Volt en Forum voor Democratie van Thierry Baudet winnen juist. Code Oranje van de voormalig Haags wethouder Richard de Mos blijft steken op 1,7 procent van de stemmen.