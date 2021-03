Stemmen geteld in Leiden: D66 grootste partij

GroenLinks werd met 10,9 procent de derde partij, PVV kreeg 7,7 procent van de stemmen en werd de vierde partij. Volt was de grootste nieuwkomer, met ruim zes procent van de stemmen. De opkomst in Leiden lag op 81 procent, ruim drie procent lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Als laatste gemeente van Nederland zijn de stemmen geteld in Leiden. De grootste partij in de stad werd D66 met zo’n 17.500 stemmen, goed voor ruim 23 procent. De VVD, de winnaar bij de landelijke verkiezingen, werd de tweede partij met 15,1 procent van de stemmen.

Welkom in dit blog twee dagen na de Tweede Kamerverkiezingen

In dit blog houdt NRC het laatste nieuws bij rond de Tweede Kamerverkiezingen: uitslagen, reacties en het begin van de gesprekken over een nieuwe coalitie. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de VVD 35 zetels en D66 23 zetels, minder dan aanvankelijk werd voorspeld. De PVV is de derde partij met 17 zetels, het CDA is met 15 zetels de vierde partij.

De definitieve uitslag wordt op 26 maart door de Kiesraad vastgesteld, en de formatie begint formeel pas daarna - als de oude Tweede Kamer de officiële uitslag heeft bekrachtigd. Vandaag ontvangt de huidige Kamervoorzitter Khadija Arib in een consultatie al de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Daarna zal een verkenner worden aangewezen die naar mogelijkheden voor een nieuwe coalitie gaat kijken.

