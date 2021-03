Verkiezingsavond: om negen uur was het al rond

Niemand telde zo snel tot 76 als Gerdi Verbeet. Terwijl de anderen aan tafel bij Eva Jinek nog met hun neuzen haast op hun telefoons zaten om te achterhalen in hoeveel stukjes de electorale taart uiteen was gevallen, had de oud-Kamervoorzitter het sommetje al gemaakt: op basis van de exitpoll hadden VVD, D66 en CDA een Kamermeerderheid.

Die (voorlopige) realiteit had ook onvoorziene gevolgen voor de twee grote verkiezingsuitzendingen. Nederland kiest: De uitslagen (NOS) had animaties voorbereid waarin poppetjes – die leken op de toeschouwers van knikkershow Marble Mania – in de Kamerzetels landden. Mooi vormgegeven, maar er viel eigenlijk niet zo veel meer te puzzelen. De winnaars sprongen op tafel, de verliezers hielden zichzelf en hun medestanders voor dat ze niet verslagen waren.

Bij de NOS had men zich juist voorbereid op lange onzekerheid, waarin vele uren gevuld moesten worden tot de door corona vertraagde uitslagen een beetje helderheid zouden scheppen. Er waren verschillende tafels met aparte deskundigen, reportages en online interviews met kiezers. De terugkerende uitleg over hoe „alles anders dan anders” was, contrasteerde met de exitpoll waarin vrijwel alles al beslist leek. Zo begon om 0.24 uur nog een reportage over huizenprijzen in Arnhem, alwaar een Klein Amsterdam aan het verrijzen is.

RTL had het makkelijker. Daar zat Eva Jinek – die vijf uur solopresentatie slechts door reclameblokken onderbroken zag – aan tafel met gasten die met grote duidingshonger aanvielen op het feestmaal dat door de uitgangspeilers was opgediend. Oud-spindoctor Jack de Vries (CDA) begon in hoog tempo te formeren en de koppen van Rutte IV alvast op hun plek te zetten. Wouter Koolmees (D66) werd minister van Financiën, dus dat was voor Hoekstra verloren. Voor de christendemocraten bleef dan Sociale Zaken over, daar had Jack in de gauwigheid nog geen kandidaat voor.

Maar zou de bliksemformatie die Rutte wenste wel komen? Kaag wilde er nog iemand bij, leidde De Vries af uit de zegespeech van de D66-leider. Fred Teeven („dit is een overwinning voor positief gestemde mensen”) wilde de PvdA er wel bij hebben, tot grote schrik van Gerdi Verbeet. Hij verklapte ook nog dat er bij de VVD best mensen waren die wel van de ChristenUnie af wilden. Zo speculeerde men urenlang de partijen langs.

RTL was snel met reactie Rutte

RTL was snel met het YouTubefilmpje van Mark Rutte, waarin deze stelde „supertrots” te zijn dat hij Nederland door verschillende crises had mogen leiden. Hij bleek ook het aanmerkelijk presidentiëlere „thans” aan zijn spreektaal te hebben toegevoegd. Daarop spoedde hij zich naar de NOS-studio, zonder daar zijn vreugde substantieel te herformuleren.

Op NPO1 wierp analist Marleen de Rooy – die ook aangaf hoe belangrijk Kaags omarming van het thema ‘seksisme’ voor haar zege was geweest – af en toe het woord foutmarge in het gesprek. Dat bleek tegen half twee zeer terecht, toen een op de uitslagen gebaseerde nieuwe peiling zowel D66 als VVD een zetel kostte en er toch weer een vierde coalitiepartij nodig leek. Zo eindigde de NOS-uitzending om tien voor twee met meer onzekerheid dan waarmee deze was begonnen.

Het mooiste beeld van de avond werd iets na half één gefilmd door de cameraploeg van RTL, die de rug van Mark Rutte filmde terwijl deze 62 seconden lang volstrekt alleen wegliep door een lange Haagse gang, kennelijk op weg naar huis – zoals je dat doet als je een wellicht iets uitgelopen, maar toch verder niet heel erg uitzonderlijke dag op kantoor hebt doorgebracht.