Van spionage verdachte Canadezen binnenkort voor rechter in China

Twee Canadezen die al sinds 2018 vastgehouden worden door China moeten deze en volgende week voor de rechter komen op verdenking van spionage, meldt persbureau Reuters. Hun detentie zorgt voor spanningen tussen Canada en China. Bejing zou ze gebruiken om Canada onder druk te zetten een Chinese zakenvrouw vrij te laten.

De Canadese minister Marc Garneau van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring gezegd dat hij de hechtenis van Michael Spavor en Michael Kovrig „willekeurig” vindt. „We blijven bezorgd om het gebrek aan transparantie rondom deze procedures.” De mannen, die inmiddels bekendstaan als de ‘twee Michaels’ zijn vorig jaar formeel beschuldigd van spionage door China, een aanklacht waar in dat land een levenslange celstraf voor gegeven kan worden.

Een week voor hun arrestatie had de Canadese politie Meng Wanzhou aangehouden, de financieel directeur van het Chinese techbedrijf Huawei. De Verenigde Staten willen haar berechten wegens fraude. Ze staat onder huisarrest in Vancouver en vecht uitzetting naar de VS aan. Chinese autoriteiten menen dat haar vervolging politiek gemotiveerd is en onderdeel van een langdurig conflict tussen de VS en China over technologie.

Meerdere landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben de detentie van de twee Canadezen veroordeeld. De Canadese premier Justin Trudeau heeft de Amerikaanse president Joe Biden om hulp gevraagd bij de zaak. „Mensen zijn geen onderhandelingsmiddel” zei Biden donderdag na een overleg met Trudeau. „We gaan samenwerken om ze veilig thuis te krijgen.”

