‘Twee keer zo snel vaccineren kan, zonder extra personeel’

Toen het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin afgelopen weekend uit voorzorg werd gepauzeerd, was Jaap van Delden „even chagrijnig”, vertelt hij: „Ik kan nu weer lachen.” In een kamer van het RIVM demonstreert Van Delden de brede glimlach die geregeld is te zien als hij de Tweede Kamer bijpraat over het Nederlandse vaccinatieprogramma dat hij coördineert.

„Nu levert AstraZeneca wel vaccins, maar kunnen wij die niet uitleveren aan GGD’s en huisartsen”, vertelt Van Delden een dag voordat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft verklaard dat het vaccin veilig en effectief is: „Het is een variatie op een thema.”

Dat thema is dat de Brits-Zweedse geneesmiddelenfabrikant AstraZeneca keer op keer minder vaccins levert dan is afgesproken. „Bij Astra is het alleen dankzij de veiligheidsvoorraad geweest dat we niet al een aantal malen tienduizenden afspraken hebben moeten afzeggen en later moeten inhalen”, zegt Van Delden. Door de ruime halvering van de beloofde leveringen kan Nederland op dit moment minder mensen vaccineren dan gehoopt.

Toch heeft Van Delden er vertrouwen in dat op 1 juli inderdaad iedereen die wil minimaal één prik heeft gekregen, zoals demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) eerder zei. „Dan gaan we er wel vanuit dat 85 procent van de mensen zich wil laten vaccineren. Heel grof gezegd is dan eenderde van de bevolking volledig beschermd met twee prikken, heeft eenderde de eerste prik gehad en moet nog een tweede, en heeft eenderde één prik gehad en heeft daaraan genoeg.” In het laatste geval gaat het om het vaccin van Janssen, dat vorige week als vierde vaccin is goedgekeurd na dat van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Dan gaat Van Delden er ook vanuit dat de vaccinfabrikanten leveren wat is afgesproken. Dat is en blijft de grootste zorg van Van Delden: „We zijn echt afhankelijk van de leveringen van de vaccinproducenten.”

Bekijk ook de vaccinatiecijfers die NRC dagelijks bijhoudt: zo gaat het nu met vaccineren in Nederland, Europa en wereldwijd

Hoe onzeker is die datum van 1 juli?

„Dat geintje met AstraZeneca laat zien hoe onzeker het is. Maar die achterstand kan snel worden weggewerkt. We bouwen nu een voorraad Astra op. Huisartsen krijgen het liefst veel vaccins in één keer, die kunnen ze dan allemaal in één keer wegprikken. We gaan straks nagenoeg de hele voorraad weer uitrijden en leveren dan aan zoveel mogelijk provincies. Voor het geval de leveringen van Astra blijven tegenvallen, hebben we een scenario klaarliggen. Bij Astra ligt er veel tijd tussen de twee prikken, bij andere vaccins veel minder. Als we overstappen op andere vaccins, hebben mensen sneller hun tweede doses dan ze met Astra zouden hebben gehad. Zo denken we steeds: stel dat er van dit vaccin heel veel minder komt, of later, wat kun je dan slim doen?”

Jaap van Delden (1978) is sinds november 2020 programmadirecteur Covid-19 vaccinatie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar hij sinds 2006 werkt. Van Delden werkte daarvoor bij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, waarvoor hij een MBO- en HBO-opleiding deed. Daarna studeerde hij communicatie en beleid aan de VU en volgde een MBA-opleiding aan Nyenrode.

Janssen begint volgende maand met leveren. Kunnen we op de beloofde leveringen vertrouwen?

„The proof of the pudding is in the eating. In het begin zijn er altijd negatieve verrassingen met leveringen, ook bij Pfizer. Pfizer levert inmiddels niet alleen betrouwbaar meer zelfs meer dan toegezegd; dat is heel vertrouwenwekkend. Incidentele tegenvallers hebben overigens een betrekkelijk kleine invloed op de uitkomst van 1 juli. We hebben drie scenario’s opgesteld. Pessimistisch: er komt maar 70 procent binnen van wat is beloofd. Realistisch: het gaat iets beter dan wat we nu meemaken. Optimistisch: iedereen doet wat ie belooft. Het doel van Hugo de Jonge is het realistische scenario.”

Eerder zei u dat we de prikcapaciteit kunnen verdubbelen zonder extra personeel. Kan dat echt?

„Ja, bijna althans. De GGD’s deden achttien prikken per uur per prikker, en daar waren we eigenlijk als best trots op. Logistieke experts van universiteiten en van grote bedrijven hebben heel precies gekeken wat de vertragende factoren zijn als een persoon in de prikstraat wordt gevaccineerd. Zo wacht de prikker tot iemand bij de computer klaar is met het controleren van de identiteit en wordt het vaccinatiebewijs pas na de prik geprint. Dat is zonde van de tijd. In de prikstraat-nieuwe-stijl zijn er twee mensen met een computer in de prikstraat en wordt het kaartje al geprint als de naald in de bovenarm gaat. Dan gaat het twee keer zo snel. Nieuwe locaties worden met dat idee opgezet, oude locaties worden omgebouwd. De GGD gaat naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. Dat is een enorme prestatie. De GGD zit op het optimistische scenario en neemt daarvoor personeel aan; gemiddeld zo'n 25 procent meer mensen dan strikt nodig, zodat we eerder te veel dan te weinig hebben.”

Het lijkt alsof pas de helft van de voorraad is geprikt. Klopt dat?

„Er is per definitie inderdaad een vertraging tussen geleverde vaccins en daadwerkelijke vaccinaties, maar de cijfers lijken slechter dan ze zijn. Vaccin wordt geleverd, beschikbaar gemaakt, uitgereden, een beetje verspild (zo’n vijf procent, red.), gevaccineerd en dan geregistreerd. Dat kost allemaal tijd en het verschilt erg per vaccin en per uitvoerder hoe snel die stappen worden gezet. Pfizer móet in vier dagen weggeprikt worden en dat gebeurt door de GGD, een superstrakke organisatie die de vaccinaties meteen bij ons in de databank registreert. „Verpleeghuizen vaccineren ook met Pfizer, maar daar duurt de registratie langer. De trage registraties komen deels doordat ict-systemen niet op elkaar aansluiten; dat kan je houtje-touwtje oplossen. Ingewikkelder is de wetgeving. Wie moet over de data beschikken? De patiënt, die volgens de privacywet eigenaar blijft van zijn data? De arts, die altijd moet kunnen aantonen waarmee is gevaccineerd? De overheid, die effectiviteit en risico in de gaten wil houden? Vraag het twee juristen en je krijgt drie meningen.

„Ik ben ongeduldig. Ik wil de data niet aan het eind van het jaar, maar snel. We zijn een pandemie aan het bestrijden en willen antwoorden op vragen. Hoe lang werken vaccins? Wat doen ze voor de besmettelijkheid? Ik heb nu 400.000 nog-niet-geregistreerde vaccinaties meegerekend. Dat getal wil ik naar beneden krijgen, binnen een maand.”

Als het pessimistische scenario werkelijkheid wordt, wat betekent dat?

„Dan heb je op 1 juli iets minder mensen hun eerste prik gegeven, maar vooral minder mensen hun tweede prik. De verschillen zijn niet kolossaal, we zijn dan een dag of twaalf later op het punt waar we 1 juli willen zijn. Vanaf juni houdt de schaarste aan vaccins op.”

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven