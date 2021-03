Turnbondscoach Wiersma treedt terug, tuchtzaak loopt nog

Gerben Wiersma (43) heeft zich per direct teruggetrokken als bondscoach van het Nederlandse vrouwen turnteam. Dat heeft de gymnastiekbond KNGU donderdag bekendgemaakt. Tegen Wiersma zijn meerdere klachten ingediend bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Komende week dient een tuchtzaak tegen hem.

Wiersma werkt sinds 2009 bij gymnastiekbond KNGU, waarvan de laatste elf jaar als bondscoach van het vrouwenteam. Medio 2020 werd hij op non-actief gesteld na onthullingen over misstanden in de turnwereld. Met name zijn mede-coach Vincent Wevers zou turnster fysiek en geestelijk hebben mishandeld. Wiersma zou hier onvoldoende tegen hebben opgetreden. Beiden mochten later in 2020 onder toezicht weer aan de slag.

Wiersma zegt „verschillende redenen” te hebben voor zijn besluit om nu te stoppen, „zowel professioneel als persoonlijk”. De coach zegt „niet meer voor de volle 100 procent” te kunnen leveren en daarmee zijn team, de sport en zichzelf tekort te doen. „Een factor” hierin is naar eigen zeggen dat hij zelf „onderwerp van gesprek” is geworden vanwege de aantijgingen. „Het is verschrikkelijk om te horen over de negatieve ervaringen van jonge sporters”, aldus Wiersma. „Zij verdienen erkenning.”

Over ruim vier maanden beginnen in principe de Olympische Spelen van Tokio waaraan de Nederlandse turnsters meedoen. Volgens Wiersma is „het grootste deel” van de voorbereidingen daarvoor afgerond.

