Wat gebeurde er met de steenrijke zakenman?

Bennie Griessel en Vaughn Cupido zijn rechercheurs bij de afdeling ernstige delicten van de politie van Kaapstad, ook wel ‘de Valken’ genoemd. Ze onderzoeken de vermissing van de steenrijke zakenman Jasper Boonstra. Als ze kennismaken met echtgenote Lettie Boonstra, verbazen de Valken zich: ‘Ze ziet er niet uit als de vrouw van een miljardair. Ze ziet eruit als een thuisbakster. Of een schoolsecretaresse, of de organisator van de tombolatafel tijdens de kerkbazaar. Met haar conservatieve kapsel, de gebloemde jurk en degelijke schoenen is ze een brave huisvrouw van middelbare leeftijd, zodat ze even twijfelen of ze echt mevrouw Jasper Boonstra is.’

Deze beschrijving is Deon Meyer (1958) op zijn best: in een paar zinnetjes weet hij een wereld te scheppen die de fantasie op hol doet slaan en ook van figuranten mensen van vlees en bloed maakt.

Donkerdrif is Meyers zevende Bennie Griessel-thriller. De politieman heeft de drank nog altijd afgezworen, maar hij gedraagt zich nog als een alcoholist. Griessel is somber en heeft het gevoel dat zijn carrière aan het uitdoven is, ‘als een kaars die uitwaait in het duister van nutteloosheid’.

Overgewicht

Net als Cupido is hij geschorst en voor straf gedetacheerd in de veel kleinere gemeente Stellenbosch. Als beginnende politiemannen moeten ze zich bezighouden met de vermissing van een student, en later ook de miljardair. De zaak waar ze hun tanden het liefst in zouden zetten, de geheimzinnige moord op een politieman, daar hebben ze nauwelijks tijd voor. Langzaamaan blijken de vermissingen en de moord met elkaar verbonden, en moet een bloedige bevrijdingsoperatie de oplossing brengen. Bij die politieactie gaat van alles mis, zoals wel vaker in de Griessel-romans. Het wordt weer eens, zoals Cupido dat noemt, een ‘clusterfuck van epische omvang’.

Meyer is een held, een thrillerauteur om te koesteren. Zelfs als toeval bij de plot een wel heel grote rol speelt, zoals in Donkerdrif, deert dat nauwelijks. Of Griesel erin slaagt van de drank af te blijven, of de zoon van Griessel weer vertrouwen in zijn vader krijgt, of Alexa van Griessel blijft houden, of Cupido het gevecht tegen zijn overgewicht weet te winnen en van de samosa’s af weet te blijven, die petites histoires over de Zuid-Afrikaanse samenleving maken de boeken van Deon Meyer tot zulk verslavend topamusement. De plots zijn bijzaak, die nemen we op de koop toe.



Deon Meyer: Donkerdrif. Vert. Martine Vosmaer en Karina van Santen. A.W. Bruna, 444 blz. € 22,99 Donkerdrif. Vert. Martine Vosmaer en Karina van Santen. A.W. Bruna, 444 blz. € 22,99 ●●●●●

