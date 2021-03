Lasagne met pompoen

Doordat de lasagnevellen in de saus garen, worden ze al dente. Anna Jones kookt ze bewust niet voor. Als u ze liever zacht heeft, kunt u verse pastavellen gebruiken of ze wel voorkoken. Dit recept is geïnspireerd op een recept van Heidi Swanson van de website 101cookbooks.com, een van Jones’ lievelingskoks.

Verhit de oven tot 200 graden. Meng de passata in een grote kom met de olie, een halve theelepel zeezout, de knoflook, chilivlokken, linzen, pompoen, olijven, kappertjes en citroenrasp. Scheur de basilicumblaadjes doormidden. Schep een kwart van de saus in een ovenschaal van 20 x 30 cm, verdeel een derde van een bol mozzarella in stukjes over het mengsel en leg de pasta erop. Maak zo nog twee lagen met een kwart van de saus, een laag pasta en een derde van een bol mozzarella. Voeg nog een laag saus toe, verdeel de hele tweede bol mozzarella erover, bestrooi met zout en peper, verdeel de basilicum erover en besprenkel het geheel met olijfolie. Bak de lasagne 30-35 minuten tot de mozzarella goudbruin is. Serveer hem met een salade met een zure dressing (ik meng citroensap, ciderazijn, mosterd en extra vergine olijfolie, en verdeel dit over een kom groene sla).

VOOR 6 PERSONEN: 700 g passata 2 el extra vergine olijfolie 2 tenen knoflook, gepeld en gehakt een flinke snuf chilivlokken 800 g groene linzen of Puy-linzen uit blik, uitgelekt (of 250 g zelfgekookte) ½ flespompoen (circa 600 g), geschild en geraspt 50 g zwarte olijven, ontpit en gehakt 2 el kappertjes rasp van een biologische citroen een klein bosje basilicum, blaadjes geplukt 2 bollen mozzarella of plantaardige mozzarella van elk 125 g 250 g gedroogde lasagnevellen Anna Jones: Eén pan, plaat, planeet. Fontaine Uitgevers, 336 blz. € 29,99

