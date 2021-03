Tesla sluit assemblage in Tilburg, 96 banen op de tocht

De fabriek van de Amerikaanse autofabrikant in Tilburg stopt op korte termijn met het assembleren van de Model S en Model X. Die voertuigen worden in Tilburg in elkaar gezet, omdat er op de import van losse autoonderdelen minder invoerrechten geheven worden dan op een volledige auto.

Door aanpassingen in de Model S en X – voornamelijk het interieur – is het voor Tesla niet langer rendabel om losse onderdelen in Nederland samen te voegen tot een nieuwe auto. Dat heeft Tesla donderdag in een brief aan de medewerkers in Tilburg bekendgemaakt.

Maximaal 96 mensen dreigen hierdoor hun baan te verliezen. Tesla biedt het personeel een sociaal plan dat volgens vakbond FNV „net iets meer dan het minimale” is. De vakbond gaat niet akkoord met het aanbod, laat een woordvoerder weten.

De assemblagefabriek werd door Tesla-topman Elon Musk persoonlijk geopend in september 2015, op het moment dat het dieselschandaal net losbarstte en de opmars van de elektrische auto nog op stoom moest komen.

De Model S en X werden vooral populair bij zakelijke rijders. In 2018 werden er duizenden per jaar verkocht, nu minder dan 300 per jaar. De oorzaak: minder belastingvoordelen voor elektrische auto’s

Tesla beleefde vorig jaar zijn eerste winstgevende jaar dankzij goede verkopen van de Tesla Model 3. In Nederland zijn de verkoopcijfers van de Model 3 gekelderd sinds de bijtellingstarieven op elektrische auto’s zijn aangepast.

In december 2020 werden er 3.938 Model 3’s verkocht, in januari nog maar 14. Ook de verkoop van elektrische auto’s van andere merken is sterk afgenomen.

Bij Tesla Tilburg werken meer dan 500 mensen, die herstelwerkzaamheden verrichten of in het onderdelenmagazijn werken. De autofabrikant zoekt opties om de werknemers in de assemblagehal ander werk te bieden. Mogelijk worden activiteiten overgeheveld naar Berlijn, waar Telsa batterijen zal maken en de nieuwe Model Y in productie gaat.