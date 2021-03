Staten beginnen rechtszaak tegen Biden om schrappen oliepijplijn

Zeventien Amerikaanse staten stappen naar de rechter om de aanleg van de omstreden Keystone-oliepijpleiding te laten doorgaan. Volgens die overheden kan president Joe Biden niet de vergunning van de pijplijn intrekken en nieuwe boringen stilleggen, maakte de Texaanse minister van Justitie Ken Paxton woensdag bekend.

Onder meer Texas, Montana, Kentucky, Arkansas en Nebraska stellen dat het Witte Huis niet de autoriteit heeft om „unilateraal” een besluit te nemen op dit dossier. Het was een van Bidens eerste acties na zijn inauguratie, dat hij per decreet doorvoerde in een reeks beleidswijzigingen om meer te doen tegen klimaatverandering. Maar Paxton stelt dat de aanleg van de Keystone-pijpleiding onderdeel is van energiebeleid waarmee het Congres eerder heeft ingestemd en dat dus vastligt.

In een verklaring over de rechtszaak stelt de Texaan ook dat de regering van Biden te weinig oog heeft voor de consequenties van het besluit. Volgens hem is de executive order „niet alleen onwettig, maar zal het ook het levensonderhoud van duizenden arbeiders, hun families en hun gemeenschappen verwoesten”. Biden kreeg vorige maand ook al tegenspraak van zijn Democratische partijgenoot Joe Manchin, die in de Amerikaanse Senaat de energiecommissie voorzit. Volgens Manchin, bekend als conservatief binnen de Democraten, is het vervoer van olie per pijplijn veiliger dan transport in tankwagens of per trein. Ook hij denk dat de aanleg van de Keystone goed zou zijn voor de werkgelegenheid.

Als de pijpleiding wordt afgebouwd en operationeel is, zouden daarmee 830.000 vaten olie per dag worden getransporteerd vanuit Alberta in Canada naar de Amerikaanse staat Nebraska. In de Canadese provincie wordt de olie gewonnen uit teerzanden, via een proces dat vervuilender is dan reguliere boringen. Mede daardoor is het Keystone XL-project al jaren onderwerp van hevig debat en tegengestelde besluiten. In 2015 blokkeerde Barack Obama de aanleg, daarna gaf Donald Trump juist wel weer toestemming voor de aanleg. Het recente besluit van Biden werd toegejuicht door klimaatactivisten en milieuorganisaties.

Lees ook: Biden legt nieuwe olieboringen en aanleg Keystone XL-pijpleiding stil