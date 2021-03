Prijs voor kruisbestuiving van wiskunde en informatica

De Abelprijs is dit jaar gewonnen door de Hongaar László Lovász (Loránd Eötvös Universiteit, Boedapest) en de Israëliër Avi Wigderson (Institute for Advanced Study, Princeton). Dat maakte de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren woensdag bekend. Het is de eerste keer dat deze ‘Nobelprijs voor de wiskunde’ wordt toegekend aan onderzoek in de theoretische informatica, het vakgebied dat zich bezighoudt met de mogelijkheden van computers, én met hun beperkingen.

Lovász werd onder meer bekend dankzij het zogeheten LLL-algoritme. Rond 1980 bezocht hij in Bonn een lezing van de Nederlandse wiskundige Hendrik Lenstra over het oplossen van een probleem in hogerdimensionale roosters. Lenstra presenteerde een algoritme dat dit probleem in theorie kon oplossen. Maar er was één probleem: met het toenemen van de dimensie van het rooster nam de hoeveelheid rekentijd exponentieel toe; een zwakte waardoor het algoritme slechts beperkt toepasbaar was.

Voor Lovász was Lenstra’s algoritme precies het ingrediënt dat hij nodig had voor zijn eigen onderzoek, over optimaliseringsproblemen. Hij begon na te denken over verbeteringen van het algoritme en vond een versie die veel efficiënter was dan dat van Lenstra. Lovász stuurde Lenstra een brief met zijn bevindingen, die het resultaat besprak met zijn jongere broer Arjen Lenstra, ook wiskundige.

Ontbinden in factoren

Arjen Lenstra hield zich bezig met het ‘ontbinden in factoren van polynomen’ – een beetje zoals elke scholier leert dat je x2 + 3x + 2 kunt schrijven als product van x+1 en x+2. Met Lovász’ verbeterde versie van het algoritme van Hendrik Lenstra kon Arjen Lenstra bewijzen dat er een efficiënt algoritme bestaat voor ‘polynoomfactorisatie’. Geen enkele wiskundige had dat voor mogelijk gehouden. Ook Lovász niet. Aan de telefoon vertelt Hendrik Lenstra: „Zijn eerste reactie was: daar moet een fout in zitten!”

Lovász en de beide Lenstra’s schreven er een artikel over dat in een mum van tijd werd geaccepteerd voor publicatie. De impact van het ‘LLL-algoritme’, zoals het ging heten, bleek groot. In de afgelopen decennia zijn honderden artikelen verschenen die ernaar verwezen. Een voorbeeld uit de zuivere wiskunde: een vermoeden uit 1885 van de Nederlandse wiskundige Thomas Stieltjes, dat verband hield met de nog altijd onopgeloste Riemannhypothese, kon ermee worden weerlegd. Een ‘alledaagse’ toepassing: ‘LLL’ bleek bruikbaar bij efficiënte plaatsbepaling door middel van GPS. Een toepassing in de cryptografie: een cryptosysteem dat in 1978 was ontwikkeld, bleek dankzij ‘LLL’ onveilig te zijn.

Nul kennis

Het LLL-algoritme is maar een van de vele voorbeelden van Lovász’ indrukwekkende oeuvre. Een andere Nederlander die met de Hongaar samenwerkte is Lex Schrijver. Gezamenlijk publiceerden ze in de voorbije veertig jaar 27 artikelen. Veel daarvan gaan over problemen in de grafentheorie. Een ‘graaf’ is de wiskundige term voor een netwerk van knooppunten.

Schrijver noemt de toepassing van methoden uit de klassieke wiskunde – zoals meetkunde en algebra – op problemen uit moderne gebieden zoals algoritmiek „een van Lovász’ grootste verdiensten”. „Zijn diepe inzicht in de combinatorische en algoritmische potentie van algebra en meetkunde is uniek. Veel van zijn resultaten zijn baanbrekend en zouden zonder hem waarschijnlijk nog steeds niet gevonden zijn,” zegt Schrijver aan de telefoon.

Lovász werkte niet veel samen met Wigderson, met wie Lovász het prijzengeld van 7,5 miljoen Noorse kronen (ongeveer 750.000 euro) deelt, maar allebei zijn ze wegbereider in de theoretische informatica. Lovász is meer de wiskundige van de twee, Wigderson de informaticus.

Wigdersons onderzoek is breed. Belangrijke bijdragen leverde hij onder meer aan zogeheten ‘zero knowledge-bewijzen’. Daarbij gaat het om technieken om te bewijzen dat je kennis hebt van bepaalde geheime informatie, zónder die informatie openbaar te maken. Ze zijn onmisbaar in de bankenwereld: als je de bank bezoekt – aan het loket of digitaal – moet de bank kunnen verifiëren wie je bent. Je toetst een code in, maar om veiligheidsredenen heeft de bank jouw persoonlijke code niet opgeslagen. Kan de bank een code controleren die hij zelf niet kent? Ja, is het antwoord, dankzij ‘zero knowledge-bewijs’ dat Widgerson hielp ontwikkelen.