Overwegend mannelijke regering kan echt niet meer

Mark Rutte laat vrouwelijke bewindslieden tijdens vergaderingen niet uitspreken en neemt hen bovendien minder serieus, berichtte RTL Nieuws onlangs. Vrouwen vormen een minderheid in zijn huidige, demissionaire kabinet. Toen hem rond de verkiezingen van 2017 werd gevraagd naar de man-vrouwverdeling van het toenmalige kabinet, antwoordde hij dat niet van belang te vinden. Het was voor hem „secundair”, zo zei hij, hij koos „op kwaliteit” – dit betekende voor hem blijkbaar een kabinet met overwegend mannen. Een gemiste kans. Hopelijk kunnen de formateurs dit in 2021 herstellen.

Marije Cornelissen is directeur van UN Women NL.

De voortekenen zijn gunstig; op de kieslijst van de VVD staan meer vrouwen dan mannen in de top 10, maar liefst zes. En ook bij D66, aangevoerd door Sigrid Kaag, zijn er ruim voldoende ministeriabele vrouwen voorhanden. Onder andere uiteraard Kaag zelf, wier leiderschap meer dan anderhalf miljoen kiezers wist aan te spreken. Met het argument van ‘kwaliteit’ komt Rutte dit jaar in ieder geval niet meer weg.

De komende jaren blijven in het teken staan van urgente uitdagingen, waaronder de coronacrisis. Vrouwen zijn daarin de grote verliezers. Zij waren de eersten die hun, vaker flexibele en onzekere, betaald werk verloren. Zij vormen 70 procent van de werkers in de frontlinies van de gezondheidszorg. Zij vangen het grootste deel van de mantelzorg voor ouderen en thuisscholing voor kinderen op. En zij staan tijdens lockdowns meer dan ooit bloot aan huiselijk geweld. Gevreesd wordt dat aantal doden door huiselijk geweld dit jaar wereldwijd tot boven de 100.000 stijgt.

De vrouwelijke blik

Toch gaat het grootste deel van de economische steun naar sectoren waar overwegend mannen werken, blijft structurele verbetering van de positie van mantelzorgers en zorgpersoneel uit en wordt niet flink extra geïnvesteerd in het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Waarom? Omdat de meeste besluiten door mannen worden genomen, en zij de problemen waar vrouwen mee te maken krijgen vaker over het hoofd zien.

In het vorige kabinet werden de invloedrijke posten grotendeels door mannen bekleed. Zo waren de mannen in de meerderheid op cruciale ministerposten als financiën en economie. Dat geldt niet alleen voor Nederland. Wereldwijd wordt slechts 21 procent van de ministerposten door vrouwen bezet; slechts drie landen tellen vijftig procent vrouwen (of meer) in hun parlement; van alle bijna 200 landen worden er welgeteld 24 geleid door een vrouw.

Dat is een probleem. De vrouwelijke blik in het bestrijden van crisissituaties is onmisbaar, overal ter wereld en op alle niveaus. Uit de Worldcom Confidence Index bleek bijvoorbeeld dat het vertrouwen in vrouwelijke leiders in hun omgang met de coronacrisis groter is dan in mannelijke leiders. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is niet voor niets het lichtend voorbeeld van een vrouwelijke leider die successen wist te boeken met haar doortastende coronabeleid én empathische optreden.

Het formatiefeestje in Nederland kan beginnen. Tijd voor de formateurs om het goede voorbeeld te geven en vrouwelijk leiderschap een eerlijke kans te geven, juist in deze tijden van crisis. UN Women roept de formateurs middels een petitie op tot het vormen van een ministersploeg met minimaal 50 procent vrouwen. Dan kunnen we in 2021 eindelijk een bordesfoto maken van een kabinet dat klaar is voor de toekomst.