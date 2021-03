Onrecht Syrië? Europese rechter helpt

Het was voor veel Syrische vluchtelingen en mensenrechtenactivisten een bittere pil dat het gewelddadige regime van de Syrische president Assad steeds straffeloos zijn gang leek te kunnen gaan. Maar dankzij rechtbanken in Europa, vooral in Duitsland, gloort er inmiddels hoop dat althans een deel van de plegers van oorlogsmisdaden zich toch zal moeten verantwoorden voor de rechter. Ballingenorganisaties en activisten voor recht wenden zich daarom steeds vaker tot Europese rechters.

„Elke stap richting gerechtigheid doet er toe”, schrijft Hadi al-Katib in een email op vragen van NRC. Hij leidt het Syrian Archive, dat mensenrechtenschendingen in Syrië documenteert en enige rechtszaken heeft helpen aanzwengelen. „Het is van wezenlijk belang voor de toekomst van Syrië dat degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige misdaden, rekenschap afleggen voor hun daden.”

Tot veler verbazing begonnen drie organisaties deze week zelfs in Rusland een juridische procedure tegen Wagner, een private groep die lastige militaire klussen klaart voor de Russische regering. Dat deden ze uit naam van familieleden van een Syriër die was onthoofd door leden van de Wagner-groep omdat hij van desertie uit Assads leger werd verdacht. Veel kans op succes lijkt er niet voor deze zaak.

Een belangrijk precedent vormde vorige maand in het Duitse Koblenz de veroordeling van een naar Duitsland gevluchte agent van Assad wegens medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid – hij had opstandelingen helpen oppakken en martelen. Ook in de zaak van een hogere Syrische ex-functionaris, eveneens naar Duitsland gevlucht, wordt binnenkort vonnis gewezen.

„Die zaak in Koblenz is van groot belang, omdat ze bewijst dat het mogelijk is agenten van het regime strafrechtelijk verantwoording te laten afleggen voor misdaden tegen de menselijkheid”, zegt Steve Kostas. Hij was als jurist van het in New York gevestigde Open Society Justice Initiative, dat zich inzet voor recht in de wereld, nauw bij de zaak in Koblenz betrokken. Hij is dat ook bij andere zaken tegen Syrische functionarissen.

Begin deze maand maakten het Syrian Archive, het Syrian Centre for Media and Freedom of Expression (SCM), en het Amerikaanse Open Society Justice Initiative bekend dat ze in Frankrijk een zaak aanhangig hadden gemaakt in verband met aanvallen door Assads strijdkrachten in oostelijk Ghouta van 2013 en Khan Sheikhoun in 2017. In beide gevallen zou het regime van chemische wapens gebruik hebben gemaakt. Omdat SCM in Frankrijk is gevestigd, evenals sommige getuigen en slachtoffers, hopen ze dat de Franse justitie hiervan werk zal maken. In oktober vorig jaar hadden de drie ngo’s al net zo’n procedure aangespannen in Duitsland.

„We hopen dat Duitsland en Frankrijk samen een onderzoek naar deze aanvallen met chemische wapens willen instellen en dat dit dan uitmondt in een proces tegen de daders”, zegt Kostas telefonisch. „Voor de slachtoffers is heel belangrijk dat ook mensen aan de top van het regime die zulke misdaden hebben helpen organiseren, zich voor de rechter moeten verantwoorden.” Het is nog onduidelijk of de Duitse en Franse autoriteiten hierop ingaan.

De Syrische jurist Almoutassim al-Kilani, verbonden aan SCM, legt per email uit dat het niet louter om het halen van recht gaat. „Zo’n rechtszaak vormt ook een herinnering voor de internationale gemeenschap dat de Syrische regering ter verantwoording dient te worden geroepen voor haar misdaden. Het zou pogingen om de betrekkingen met Assads regime te normaliseren kunnen ontmoedigen en kunnen helpen bij een strikte toepassing van de sancties tegen het regime. We moeten altijd in gedachten houden dat er geen duurzame vrede mogelijk is zonder recht en het afleggen van verantwoording.”

Pas toen Rusland en China in de Veiligheidsraad van de VN juridische stappen tegen Syrië blokkeerden, zocht men naar alternatieven, aldus Kostas. „Daarom is er nu meer focus op wat er binnen de rechtssystemen van nationale staten mogelijk is.”

Ook individuele slachtoffers van martelingen en andere misdrijven hebben zaken aanhangig gemaakt in Duitsland en onder meer Zweden. Vaak krijgen ze hulp van het in Berlijn gevestigde European Center for Constitutional and Human Rights.

Ze zijn in Duitsland vaak kansrijker dan elders, omdat daar het beginsel van ‘universele jurisdictie’ geldt. Op grond daarvan kunnen verdachten in Duitsland worden berecht, al zijn de misdrijven elders gepleegd. In Frankrijk kunnen zaken van elders soms krachtens het ‘extraterritorialiteitsbeginsel’ worden berecht.