OM eist celstraf tegen voormannen noordelijk windmolenverzet

Kapotgeschoten wieken van windmolens en kogelgaten in cabines van windmolenbouwers. Het verzet tegen windmolens in de Drents-Groningse Veenkoloniën moest gaan lijken op „een burgeroorlog”. Jan H. (60) en Jan Nieboer (63) zouden het verzet verder laten escaleren als ze in 2019 niet waren opgepakt, zegt het Openbaar Ministerie op basis van afgeluisterde gesprekken.

Beide Jannen hoorden die uitspraak van het OM donderdag tijdens de tweedaagse zitting bij de rechtbank in Assen zwijgzaam aan. De kogelgaten en kapotgeschoten wieken kwamen er niet. Wel drie dumpingen van asbest bij windmolenbouwers en tientallen dreigbrieven aan bedrijven, bestuurders en boeren die betrokken waren bij de bouw van de tachtig windmolens in het gebied. Twee ondernemers besloten daarop te stoppen met de werkzaamheden aan de windmolenparken.

Jan H. en Jan Nieboer, die met zijn volledige naam genoemd wil worden, waren beiden frontman van groepen die streden tegen de komst van twee windmolenparken aan de grens van de provincies Groningen en Drenthe. Ze worden verdacht van het bedreigen van bedrijven en personen die meewerken aan de bouw van de molens. Een verdenking van directe betrokkenheid bij het dumpen van asbest – waar een maximale gevangenisstraf van twaalf jaar op staat – werd ingetrokken vanwege gebrek aan bewijs.

Molotovcocktail

Van strafbare feiten wisten ze niks, zeiden Jan H. en boekhouder Jan Nieboer, beiden in pak. Ze ontkennen elke betrokkenheid daarbij. De tientallen dreigbrieven? „Ik hoorde wel wat, maar heb er niks mee te maken”, zegt H. Asbestdumpingen? „Heb ik uit de krant vernomen”, zegt Nieboer.

Vanaf begin 2019 werden H. en Nieboer gevolgd, getapt en afgeluisterd.

Een asbestdumping bij een windmolenbouwer eind 2018 was aanleiding voor de politie om tientallen agenten op de zaak te zetten. In de jaren daarvoor werden al honderden conservenblikken, gevuld met beton en ijzeren pinnen, in maïsvelden van windboeren gevonden. Toenmalig gedeputeerde William Moorlag (PvdA) trof een stinkbom in zijn auto aan en er was een molotovcocktail door de autoruit van een windmolenbouwer gegooid, waardoor een deel van zijn huis afbrandde. Aanhoudingen hiervoor bleven uit.

Het was het eerste grootschalige en meest radicale verzet in Nederland tegen de komst van windmolens tot nu toe. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwde al in 2018 voor extremisme onder windmolenactivisten. Even later volgde de eerste asbestdumping.

‘Twee ochtendmensen’

Bijna wekelijks kwamen H. en Nieboer om zeven uur ’s ochtends samen bij de McDonalds in Stadskanaal. De telefoons gingen uit of werden in een ontraceerbaar hoesje gestopt. Daar bespraken ze wat er in het gebied gebeurde, terwijl de politie heimelijk meeluisterde. „Het waren zakelijke gesprekken van twee ochtendmensen”, zegt H. Maar volgens het OM gingen hun gesprekken over nog niet uitgevoerde acties en nog niet verstuurde dreigbrieven.

Bovendien bracht Nieboer een usb-stick naar een drukkerij die dreigpamfletten heeft gedrukt en is DNA van H. gevonden op een dreigbrief en op een tie-wrap, die gevonden werd bij een asbestdumping.

Nieboer zegt de afgeluisterde gesprekken niet te kunnen plaatsen, terwijl H. zijn teksten grootspraak noemt of foute humor. En die usb-stick? „Ik wist niet wat daarop stond en diende slechts als postbode", zegt Nieboer.

En het DNA? „Ik kom bij veel mensen over de vloer en veel mensen ook bij mij, mogelijk heb ik zo wat papier en een tie-wrap aangeraakt”, zegt H.

Nieboer en H. zaaiden angst, bedreigden betrokkenen en dwongen aannemers te stoppen met hun werkzaamheden, zegt het OM. Na hun aanhouding zijn er geen dreigbrieven of andere verzetsacties meer geweest in het gebied.

Het OM eist voor beiden een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Over vier weken volgt de uitspraak.