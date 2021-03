Occa Gall (1920-2021) was ongeschikt voor onderdanigheid

Zij had „een ondernemend karakter, evenals haar grootmoeder”. Dat stond begin februari in de overlijdensadvertentie van Octavie Gall.

De annonce, in onder meer NRC, was ondertekend door medewerkers en directie van Gall & Gall. Octavie was de jongste dochter van Jan Gall, een van de twee broers achter de drankenhandel die nu in handen is van Ahold. Het bedrijf werd in 1884 opgericht als Firma Wed. H.J.T. Gall, door haar oma Maria. Octavie heeft haar grootmoeder zelf niet meegemaakt: die overleed in het jaar waarin ze geboren werd.

Octavie noemde zichzelf Occa, omdat ze als klein kind haar naam niet kon uitspreken. Ze kwam uit een grote katholieke familie, als jongste kind met zeven broers en één oudere zus. Ze werd geboren in Amsterdam, maar bracht het grootste deel van haar jeugd door in een villa in Aerdenhout bij Haarlem. Ze haalde haar examen bij de nonnen op het gymnasium Sancta Maria in Haarlem, en volgde daarna de studie maatschappelijk werk en pedagogiek.

Octavie 'Occa' Gall (hier rond de 40) bleef nooit lang in dienst, ze wilde de wereld zien. Foto privécollectie

Occa werkte haar hele leven als psychiatrisch maatschappelijk werkster, in onder meer de jeugdzorg. Ze bleef nooit langer dan vijf, zes jaar in dienst. Dat kwam door haar reislust: ze bezocht graag haar over de wereld uitgevlogen familieleden. Zo reisde ze door Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Soms alleen, soms met een familielid.

Toen Occa rond de veertig was, werd ze gevraagd maatschappelijk werkster te worden voor de katholieke kerk in Tanzania. Ze twijfelde geen moment. Om zich in het land te kunnen uitdrukken, nam ze les in Swahili aan de Universiteit Leiden. Op het schip naar Tanzania nam ze haar Hollandse fiets mee.

Ze voelde zich thuis en werkte er tweeënhalf jaar. Tijdens haar verblijf werd ze verliefd op een Amerikaanse pater, en het was wederzijds. Toen ze met verlof was, kreeg ze te horen dat ze niet meer terug hoefde te komen. Met de ontslagvergoeding, die ze niet – zoals de kerk vroeg – voor de helft terugstortte voor de Afrikaanse missie, reisde ze naar de VS om haar pater te bezoeken, die terug naar huis was gestuurd. Hij maakte echter al snel duidelijk dat hij koos voor de kerk en het celibaat.

Die gebeurtenis zorgde er mede voor dat Occa van haar geloof viel. „Ik was vroeger heel katholiek. Het biechten is ook fijn, dat je alle narigheid weer van je af kan zetten. Maar dat gedoe in Tanzania dat heeft mijn godsdienstgevoel uiteindelijk wel de nek om gedraaid”, zei ze vorig jaar in een ongepubliceerd interview, voor een boek met 99-jarigen van fotografe Anki Leene.

Occa bleef ongehuwd. „Zij wilde niet trouwen, want dat betekende in die jaren dat je ondergeschikt werd aan een man. Dat wilde ze niet; ze was niet geschikt voor onderdanigheid”, vertelt haar neef Winfried Gall, die ook wel eens met haar op vakantie ging.

Oudste neef Bert Gall – broer van Winfried – noemt haar een vrouw van de wereld. „Occa was heel open voor iemand in de jaren vijftig en zestig waarin ik opgroeide. Zo nodigde ze mij en mijn vriendin en later vrouw uit om bij haar te logeren, terwijl we nog niet eens verloofd waren. Mijn ouders mochten dat niet weten.”

In plaats van naar de kerk te gaan ruimde ze elke zondagochtend met haar rollator afval op

Occa was zeer geliefd bij haar neven en nichten. Zij gingen graag bij haar op bezoek: Occa was de ‘spelletjestante’. Tot afgelopen jaar speelde ze met Bert en Winfried Scrabble, met eigen aangepaste regels.

Ze kwam in de jaren tachtig, aan het eind van haar werkende leven, in Cuijk terecht. Daar ging ze werken voor de Pompe-kliniek, een tbs-instelling in Nijmegen. In het dorp aan de Maas bleef ze de rest van haar leven wonen. Eerst in de wijk Padbroek. Daar ruimde ze elke zondagochtend, in plaats van naar de kerk te gaan, met haar rollator afval op. Daarvoor kreeg ze zelfs materiaal van de gemeente. „Ze vond altijd: als je je aan iets ergerde, moest je er wat aan doen. En anders moet je je niet ergeren”, aldus Winfried Gall. De laatste jaren woonde ze in het dorpscentrum in een voor senioren geschikt appartement.

Voor al haar vrijwilligerswerk kreeg ze in 2012 een lintje, onder meer voor de oprichting van de vrijwillige hulpdienst in Cuijk. Ook werkte ze in een biologisch-dynamische winkel, waar ze Marijke Schendeler ontmoette, die een goede vriendin werd: „Ze was daarin heel serieus, en deed vol mee met discussies over wat we wel en niet konden verkopen. Ook was ze heel creatief, al leverde dat vaak zeer onpraktische oplossingen op.” Zo leek het haar een goed idee om in de winkel een tafel neer te zetten met altijd warme thee, waar klanten vragen konden stellen. „Dat was niet uitvoerbaar.”

Occa wilde heel graag de honderd jaar halen. Dat is net gelukt. Ze bleef lang bewegelijk, met haar rollator en voor langere afstanden haar scootmobiel. Ze was actief met haar computer, zat op Facebook en schafte een smartphone aan om Whatsapp te kunnen gebruiken – al is dat laatste niet meer gelukt. Ze bleef creatieve oplossingen bedenken: toen schrijven en werken met de computer op het laatst niet meer lukte, vroeg en kreeg ze een typemachine van de familie. Pas in de laatste maanden kon ze niet meer helemaal zelfstandig leven. „Haar lijf was op”, aldus Winfried Gall. „Maar haar geest bleef helder.” Ze kreeg thuiszorg en zou verhuizen naar een zorgcentrum. Twee dagen daarvoor overleed Occa in haar slaap.