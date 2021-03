Krantenuitgever DPG draait jaaromzet van 1,8 miljard euro

Het Vlaamse mediaconcern DPG, uitgever van onder meer NU.nl, AD en de Volkskrant, draaide vorig jaar een omzet van 1,8 miljard euro; een groei van acht procent. De winst was 178 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2020 die DPG donderdag publiceerde.

De zestien Nederlandse nieuwsmedia van DPG – ook Trouw, Het Parool en vijf regionale kranten – groeiden gezamenlijk met twee procent naar 3,6 miljoen abonnees, vooral digitale. De advertentie-inkomsten krompen met 13 procent naar 471 miljoen euro, als gevolg van de coronacrisis. Topman Christian Van Thillo zei in een verklaring: „Toen de eerste lockdowns werden afgekondigd en adverteerders massaal hun campagnes annuleerden, vreesden we voor een erg moeilijk jaar, maar het is heel anders gelopen. De hele bevolking is tijdens deze crisis online gegaan [...]. Onze groep [...] heeft daar de vruchten van geplukt.”

Lees ook: NRC-uitgever Mediahuis: klinkende jaarcijfers, ondanks corona

De Nederlandse krantenwereld is bijna geheel in handen van twee Vlaamse concerns: DPG Media (voorheen de Persgroep) en Mediahuis (onder meer NRC en De Telegraaf). DPG, de grootste van de twee, kocht vorig jaar onder meer de Nederlandse poot van tijdschriftenuitgever Sanoma, en zegt te werken aan grotere digitale platformen voor bladen als Donald Duck, Libelle en Margriet. De uitgever wil ook nieuwssite NU.nl aanzienlijk uitbreiden.

Ondanks een eerdere aanvraag heeft DPG besloten geen gebruik te maken van coronasubsidie; bij nader inzien was de omzet hoog genoeg.