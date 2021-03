Frank van der Meer: ‘Ik wilde altijd al buiten spelen’

„Je gaat toch niet opschrijven dat we verkeerd liepen hè, daar gaat mijn reputatie”, zegt Frank van der Meer (1965) quasi dreigend. „Dat was jouw schuld. En van de zwarte specht.” Die laatste had er een paar uur eerder voor gezorgd dat op het goed aangegeven Klompenpad in de bossen rond het Gelderse Doorwerth toch een verkeerde afslag werd genomen. „Afleiding is altijd het grootste gevaar als je een uitgestippelde route wil lopen, dat blijkt maar weer”, verzucht hij. Iemand die euforisch achter een zeldzame vogel aan rent helpt dan niet. Zelfs niet als de route gelopen wordt door een doorgewinterde wandelaar als Van der Meer.

Die naam zal misschien niet iedereen iets zeggen, maar zijn website Frankwandelt.nl waarschijnlijk wel, in elk geval de wandelliefhebber. Wat begon als een blog werd in nog geen tien jaar tijd de bekendste wandelwebsite van Nederland, met inmiddels zo’n 150.000 bezoekers per maand. Hij vindt het zelf ook nog steeds ongelooflijk, vertelt hij, terwijl hij bij een splitsing van paadjes op zijn gps-apparaatje kijkt.

Het begon dan ook min of meer bij toeval: bij VluchtelingenWerk, waar hij toen al jaren werkte, zou Van der Meer webmaster worden. Om die voor hem nieuwe tak van sport goed onder de knie te krijgen begon hij tevens zelf een blog. Over wandelen, want dat deed hij sinds zijn studentenjaren al graag. „Het begon dus slechts als oefening. En ach, misschien zouden mijn vrienden het ook nog leuk vinden”, lacht hij. „En toen zag ik opeens dat ik drie bezoekers had. Wat leuk, dacht ik. Het werden er tien, twintig, vijftig.”

Nu had hij als websitebeheerder wel een streepje voor, zegt hij er meteen bij: „Ik ken door mijn werk allerlei trucjes om beter vindbaar te zijn. Het is zaak dat de zoekmachines jou bovenaan zetten. Ik heb echt de pest in als iets anders hoger staat. Daar ben ik best competitief in.” Dankzij de vrijwel permanente koppositie bij Google nam het aantal bezoekers jaar na jaar toe, tot zo’n 80.000 mensen per maand. „En toen kwam corona en ontplofte het helemaal.”

En dat merkt hij. Vooral door de toegenomen drukte op mooie plekken, die hij op zijn website soms in lyrische bewoordingen aanprijst. „Het is sinds de lockdown echt overal drukker geworden. Ik vind het op zich heel leuk dat meer mensen wandelen. Ik was er alleen aan gewend niemand tegen te komen. Dat lukt nu alleen nog maar als je op een doordeweekse dag vroeg op pad gaat, en dan liefst niet op de bekende routes maar net even een kilometer verderop.” Ook ziet hij veel meer mountainbikers. „Stuift er ineens weer een colonne voorbij, in van die strakke pakjes. Maar ik begrijp het wel. Ze beleven de natuur alleen heel anders. Ze kijken niet. Niet zoals ik, die door zijn knieën gaat om een mooie vlinder of boom te fotograferen. Of gewoon een koe of een paard.”

Op het Klompenpad bij Doorwerth is onder meer een gigantische eik te zien, bovenop een heuvel.

Foto Frank van der Meer Frank van der Meer, de man achter Frankwandelt.nl

Foto Saskia van Loenen

‘Ik ben een beetje een lui mens’

Het succes van Frankwandelt.nl leidde ertoe dat Van der Meer onlangs zijn baan opzegde: dankzij advertentie-inkomsten verdiende hij inmiddels een aardig inkomen. Sinds dit jaar is hij fulltime in de weer voor zijn website. „Ik vind het echt verschrikkelijk op zo’n kantoor, ik voel me opgesloten tussen die muren. Dat had ik vroeger ook al op school. Ik wilde altijd buiten spelen.”

Voorlopig is hij nog niet uitgespeeld: al is de verzameling wandelingen op zijn site groot, er zijn er nog honderden méér en die wil hij allemaal lopen. Bovendien is de balans niet goed nu, vindt hij zelf. „Omdat ik tot voor kort geen auto had liep ik veel wandelingen op redelijke afstand van Amsterdam, waar ik woon. Dus in verhouding vind je op mijn site veel Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Zeeland komt er enorm bekaaid vanaf, Limburg trouwens ook. Maar dat was drieënhalf uur heen met de trein, niet te doen voor één dagje.” Hij is van plan af en toe een weekje weg te gaan naar dat soort plekken. „En dan daar als een razende wandelreporter aan de slag.”

Op zijn site geen ‘eigen’ routes: Van der Meer kiest bestaande routes uit (tot nu toe vooral NS- en ANWB-wandelingen, Trage Tochten en Groene Wissels), loopt die na en schrijft een beoordeling. „Ik loop meestal uitgezette routes omdat ik dat gewoon makkelijk vind. Ik ben een beetje een lui mens”, lacht hij. Bovendien lopen die sowieso al over de mooiste plekken in een gebied, dus waarom zou je het wiel opnieuw willen uitvinden, is zijn idee. „Er is nu eenmaal geen mooie plek in Nederland die nog niet is ontdekt.”

De pakweg vijfhonderd Trage Tochten en zeshonderd Groene Wissels zijn Van der Meers favorieten. En de Klompenpaden, zeer geschikt voor wie niet over de hoofden wil lopen. „Die staan bekend om hun afwisseling: onverhard, verhard, hekje, boerenweggetje.” De bijbehorende app, met extra informatie bij interessante dingen onderweg, werkt ook goed. „Het enige nadeel is dat die Klompenpaden alleen Utrecht en Gelderland beslaan, want daar wonen de vrijwilligers die ze maken. Maar er komt uitbreiding.”

Lopen in de natuur geeft hem veel voldoening: het maakt zijn hoofd leeg, vertelt hij. En geeft hem „een gevoel van vrijheid, dat heb ik nodig”. Ook ziet hij voortdurend mooie dingen – hij stopt vaak om een foto te maken – „en daar word ik dus echt blij van, mooie dingen.”

Daarom begon hij enigszins met tegenzin aan het boek Caspar Loopt van Caspar Janssen, die met zijn wandelingen laat zien hoe het landschap en de biodiversiteit op veel plekken is verpest. Van der Meer: „Ik was altijd heel enthousiast over Nederland, ik vind ons land zo ongelooflijk mooi. Er is geen ander land met zoveel verschillende landschappen op zo’n klein oppervlak. Je hebt hier duinen, Waterland, de Veluwe, Drenthe, Zuid-Limburg. Ik was altijd op die mooie plaatsen – maar hij liep juist op de niet-mooie plekken. Hij laat je de achtergrond zien: de grootschalige landbouw, het stikstofprobleem.” Hijzelf, geboren en getogen in Amsterdam, heeft „nou eenmaal die blik van een stadsjongen”, zegt Van der Meer. „Ik vind al snel alles mooi buiten. Dat vind ik zo goed aan Janssens boek: hij heeft echt mijn ogen geopend. Gelukkig is hij aan het eind hoopvol – het kan weer worden zoals het vroeger was.”

Bordjes (bovenste) van het Dorenweertsepad, het Klompenpad rond Kasteel Doorwerth.

Foto Frank van der Meer Uitzicht over de bossen bij Doorwerth.

Foto Frank van der Meer

Handige lijstjes

Van der Meer krijgt veel reacties. „Mensen bedanken je na een mooie wandeling. En ik hoor vaak dat die lijstjes zo handig zijn. Daar wordt heel veel naar gekeken.” Op Frankwandelt.nl staan vele categorieën, van de mooiste bos-, duin-, heide- of waterwandelingen tot de mooiste paaltjes-, stads-, kerst- en zelfs liefdeswandelingen. Het vaakst aangeklikt: de categorie ‘Alle Topwandelingen (AAA+)’. In de beoordeling zit de ‘Frankwandelt-rating’: een cijfer op een schaal van nul tot honderd. AAA+ scoort 86 of hoger. „Soms vraag ik me wel af of het handig is een wandeling zo aan te prijzen. Een van de topwandelingen is de N70-route onder Nijmegen, onwaarschijnlijk mooi. En een van de best bezochte wandelingen op mijn site. Maar daar gaan nu heel veel mensen wandelen. Ik weet niet of het daar nu nog steeds leuk is. Dan heb ik ook wel een beetje spijt, dat ik die als mooiste van Nederland heb bestempeld. Moet ik hem er niet gewoon afhalen, denk ik weleens.”

Zijn ideale wandeling is zo’n 15 à 20 kilometer lang, „liefst zoveel mogelijk onverhard, en met halverwege een leuk dorpje met een terras voor koffie en appeltaart. Het moet vooral gevarieerd zijn! Langs bosranden, uitzichten op akkers. Het bos uitkomen is altijd heel leuk.”

Dat blijkt als het Doorwerthse bos wordt verlaten – een weids zicht op de Nederrijn, koperwieken in een boomgaard. Verderop stuiten we onverwacht op een oud-collega van de verslaggever, die haar wandelpartner aan hem voorstelt. „Dat meen je niet?!”, roept hij uit. „Ik heb net nog op je site gekeken! Dé Frank?” Hij maakt een buiging.