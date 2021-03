‘Ik verdiende miljoenen, maar leefde als ieder ander’

Vasco Rouw (33) groeide op in een rijtjeshuis in Emmen en is nu miljonair. Hij richtte The Millionaires Club op, voor miljonairs en mensen die rijk willen worden. Als je leert om van geld te genieten, word je gelukkiger, leerde hij.

‘Mijn broers heten Nando, Janno en Falco. Ik ben Vasco, de oudste. We groeiden op in Emmen, in een rijtjeshuis. Normaal gezin, wel hecht. Bijzonder was mijn ondernemende moeder. Ze ontdekte dat je onbeperkt kon lenen. Dat was achteraf gezien een fout van de bank, maar toen had ze het al gedaan. Ze kocht huizen en verhuurde kamers.

Bijzonder was ook mijn voorzichtige vader. Hij vertrouwde haar, liet haar haar gang gaan. Maar hij waakte ervoor dat avontuur niet omsloeg in onvoorzichtigheid. Ze hielden elkaar in balans. Het geld dat mijn moeder verdiende, was een prettige aanvulling op het gezinsinkomen.

Sinds m’n dertiende ben ik met computers aan het klooien. Ik leerde programmeren en bouwde een game. Ik denk bij alles: hee dat kan ik ook, en ga het doen. Toen al. Games waren er nog niet zoveel, dus het aantal spelers groeide rap. Mijn ouders werden gebeld door de internet-operator dat onze hostingkosten de spuigaten uitliepen. Het was betalen of het spel ging offline.

Mijn moeder zei niet: kappen met die handel. Ze zei: kunnen we niet iets verzinnen waardoor je er geld mee verdient? Ik bouwde een nieuwe game met allemaal toevoegingen waarvoor gebruikers moesten betalen. Op mijn vijftiende verdiende ik zo’n vijfduizend euro per maand. Ik hield toen niet van school. Ik ben er van vier of vijf afgetrapt. De politie kwam meer dan eens aan de deur. Ik bouwde games en feestte. Ik leefde ’s nachts.

In een poging enige structuur te scheppen, zeiden mijn ouders: we hebben een pandje. Als jij nou eens een internetcafé begint? Ik was zestien en het leek me gaaf. Het werd ook leuk, maar mijn leven werd niet opeens gestructureerd. Ik zat dáár te gamen en te feesten met mijn vrienden. Het werd een soort buurthuis.

Mijn toenmalige vriendin werd onverwacht zwanger. Ik stopte met het internetcafé en we zijn in dat pandje gaan wonen. Ik was achttien en vond dat het tijd werd om verantwoordelijkheid te nemen. Ik moest zorgen voor de toekomst van mijn zoon.

Ik had inmiddels twee belangrijke lessen geleerd. De eerste: ondernemen slaagt altijd als je je duizend procent inzet. De tweede: doe iets dat je leuk vindt.

Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En ik doe het nog steeds. In het vliegtuig zeggen ze: zet in geval van nood eerst je eigen zuurstofmasker op en help dan je kinderen. Als je zorgt dat het perfect gaat met jezelf, kan je vervolgens anderen beter helpen.

Je moet mensen om je heen verzamelen die al zijn waar jij heen wilt

Mijn moeder kwam met het idee van een bingo. Ik was 21. Twee weken kostte het me, om het spel te bouwen. Binnen drie maanden hadden we 80.000 euro omzet, 40.000 euro winst per maand. Mijn ouders werden voor 15 procent eigenaar en beantwoordden vragen van spelers. Elke maand verdienen ze zo nog steeds duizenden euro’s extra.

Ik bouwde flashgames. Dat zijn games die je via de browser speelt. Spelers verwijs je door naar jouw website en daar staan advertenties. Dat is het verdienmodel. Ik kreeg op een gegeven moment wel vragen van justitie. Kansspellen aanbieden mag niet. Ik heb de risico’s – een taakstraf en 10.000 euro boete – afgewogen tegen de baten. Dat was een goeie gok. Op mijn vierentwintigste kocht ik een Audi A4. De belastingdienst kreeg wel twee klikbrieven: wat doet dat gastje met een Audi A4?

De winst investeerde ik in de bouw van mobiele games – spellen die je op je mobiel speelt. Een omzet van drie ton per maand. Ik was 25.

Een jaar later ging het uit met mijn vriendin. Inmiddels hadden we twee jongetjes. Zakelijk ging het perfect. Privé ging het shit.

Ik besloot mezelf te gaan ontwikkelen. Je moet mensen om je heen verzamelen die al zijn waar jij heen wilt. Ondernemer Joshua Kaats praatte mij bij over het verbeteren van mijn online business. Van Ray Dalio, een van de beste vermogensbeheerders van de wereld, leerde ik bijvoorbeeld beleggen. Ik investeerde in vastgoed, ik had inmiddels geleerd dat je risico’s moet spreiden. Ik was 26.

Het bleek een gouden les. Anderhalf jaar later veranderde Google de algoritmes waardoor mijn games veel minder makkelijk werden gevonden en de inkomsten fors terugliepen. Maar met handelen en de huizen verdiende ik des te meer, miljoenen per jaar, maar ik leefde als ieder ander. Ik wilde een Ferrari, maar het mocht niet van mezelf. Alles moest worden geïnvesteerd in het bedrijf.

Twee jaar geleden richtte ik samen met rapper Boef The Millionaires Club op, een online community voor mensen die bouwen aan hun financiële toekomst. We organiseren lezingen en ontmoetingen op topniveau.

Met mijn huidige vriendin heb ik nog twee kinderen. Eerst dacht ik: we hebben een prima huis. Maar nu ben ik blij dat we binnenkort verhuizen naar een fantastisch huis. Ik moest leren dat je mag genieten van je geld. Mijn Lamborghini is daar een ander voorbeeld van.

Meer geld is niet altijd beter, zeggen sommigen. Ik zeg: als je gelukkig bent en mensen vragen of je nóg gelukkiger wil worden, wat zeg je dan?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021