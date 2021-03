Het verzet

Bij het controleren van mijn stempas spreekt de dame van het stembureau me aan: „Ah, een Dasselaar, lid van de verzetsfamilie. Uw familie hielp toch bij het onderduiken?”

„Ehm... een broer van mijn opa is gefusilleerd, er is in Hilversum een straat naar hem vernoemd.”

„Ik ben van de familie Osterman. Mijn broer en ik hebben laatst die Hongertocht naar de IJssel helemaal nagefietst, 139 kilometer. We zijn uw familie zeer dankbaar, zonder hen had ik hier niet gezeten.”

„Mooi, euhm..., dit stemhokje dan maar?”

Geen idee waar ze het over had, maar stemmen voelde als een heroïsche daad!

