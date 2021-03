Gedropt in een bos: het verlangen om (een béétje) verloren te raken

Met een sjaal over mijn hoofd stap ik de auto uit. Onderweg had ik een echte blinddoek om, maar nu ik een stukje moet lopen is de sjaal handiger: dan kan ik nog zien waar ik mijn voeten zet. „Deze kant uit”, zegt mijn vader. „Welke kant uit?”, vraag ik. „Gewoon, rechtdoor. Als er een boom staat waarschuw ik.” Boslucht. Vogelgeluiden die ik niet thuis kan brengen. Mul zand.

Dan opeens, een onbekende mannenstem: „Goedemorgen, Natuurmonumenten. Mag ik vragen wat jullie aan het doen zijn?”

Kun je nog verdwalen in Nederland? Dat was een vraag die me, in een land vol wandelknooppunten, routepaaltjes en ANWB-paddestoelen, al een tijdlang bezighield. De weg kwijtraken, ja, dat zeker – ik in ieder geval, met mijn notoir slechte gevoel voor richting, zelfs midden in de stad. Maar routehulp is, met een smartphone op zak, nooit ver weg.

Niet verdwalen: natuurlijk is dat een zegen. Wie weleens sprookjes leest, weet dat het onheil toeslaat zodra je de weg kwijtraakt. Hans en Grietje lieten heel wijs een spoor van broodkruimels achter in het bos. Maar de kruimels werden door een vogel opgegeten en ze belandden in het huisje van de heks. Roodkapje werd door haar moeder nog zó gewaarschuwd om op het pad te blijven. Ze was ongehoorzaam, en ontmoette de grote boze wolf. Zelfs in kinderliedjes wordt de angst voor verdwalen al aangewakkerd: ‘Olifantje in het bos, laat je moeder toch niet los. Anders raak je haar straks kwijt, en dan heb je later spijt…’

Echt verdwalen is niet de bedoeling.

Maar een béétje verloren raken? Niet vér dwalen, gewoon een klein stukje. Daar verlang ik naar. Een omzwerving waardoor je de omgeving met nieuwe ogen bekijkt. Avontuur voor beginners.

We wandelen meer dan ooit en snakken soms naar avontuur. Lees meer over wandelen en verdwalen.

Schaduwkanten

En zo ontstond het idee voor een dropping. Met blinddoek om zou ik door mijn vader ergens in Nederland worden achtergelaten, en dan op eigen houtje, zonder smartphone, mijn weg naar een nog nader te bepalen einddoel zoeken.

De boswachter van Natuurmonumenten laat ons na een korte uitleg gaan. Na pakweg een kwartier lopen mag ik de sjaal van mijn hoofd doen. Ik zie hoge grove dennen, een paar donkergroene bungalows, veel mos. Mijn vader overhandigt me een briefje met het einddoel erop: de Carolinaberg in het Sterrenbos. Nooit van gehoord. We nemen afscheid. Op goed geluk volg ik het zandpad naar het zuiden, in de richting van de zon.

In dat verlangen om mezelf te verliezen sta ik niet alleen. Het boek Waar een wil is, is geen weg, dat wandelschrijver John Jansen van Galen in 2014 schreef, leest als een lofzang op het verdwalen. Al schrijft hij daarin ook over de schaduwkanten. Over mergelgrotten en veenmoerassen waaruit wandelaars nooit weerkeerden.

In 2019 verscheen in The New York Times een groot artikel over een ‘eigenaardig’ Nederlands zomerritueel: de dropping. Kinderen die op eigen houtje hun weg moesten zoeken in een nachtelijk bos, als onderdeel van een scoutingkamp. Als dit je wat gek in de oren klinkt, komt dat doordat je niet in Nederland woont, stond in het artikel.

Misschien was het juist doordat ik nooit op scouting had gezeten, dat dolen door een donker bos me ontzettend romantisch leek. Tot ik in het artikel in The New York Times las dat die nachtelijke droppings soms een fatale afloop kennen – automobilisten die de kinderen langs de bosrand in het donker niet zien. Direct was mijn behoefte om in het donker te dwalen voorbij. Een verdwaaltocht bij daglicht, dat was veiliger.

Ik zie een rood-wit vlaggetje geschilderd op een grove den, een markering voor een langeafstandswandelroute. Ik besluit het te volgen. Als de Carolinaberg een markante plek in het landschap is, dan voert er vast een route langs. Ik prijs mezelf om mijn speurdersinstinct.

Foto Gemma Venhuizen Foto Gemma Venhuizen

Verkleumd, hongerig, moe

Mijn hachelijkste verdwaalervaring ooit was in de Noorse bergen, met mijn vader, toen ik in de twintig was. Na een dagtocht waren we bíjna terug bij onze tent, toen er opeens een dichte mist kwam opzetten. Bij een driesprong kozen we op goed geluk het rechterpad.

Achteraf hadden we beter moeten weten. We hadden moeten terugdenken aan alle keren dat we verdwaald waren in de bergen, zelfs mét goed zicht, omdat mijn vader ‘een korte doorsteek’ wist. Maar vol goede moed volgden we het pad – een half uur, een uur, tot de zon onder was en we allang bij de tent hadden moeten zijn.

„Volgens mij was dit het verkeerde pad”, zei mijn vader.

We zwegen. Ik dacht aan alle rotsen en kuilen langs het pad, aan onderkoeling en gebrek aan water. Maar vooral dacht ik aan mijn moeder, die het ergste zou vrezen. „Jahaa, natuurlijk zijn we voor het donker terug”, had ik bij vertrek gezegd. „Tenzij we onze nek breken.”

De accu van mijn telefoon deed het nog, maar ik had geen bereik. Wel een zaklamp, waarmee we de kaart bekeken. We bestudeerden de hoogtelijnen. Eén van de drie paadjes liep richting de E6, de snelweg in het dal. Als dat ons huidige pad was, dan zouden we met wat geluk auto’s in de verte kunnen horen, én dan zouden we op den duur een splitsing bereiken vanwaar we alsnog bij de tent zouden komen.

We liepen en liepen, heupdiep door ijskoude beekjes – te moe om onze schoenen uit te doen. Het was bijna middernacht toen we geraas hoorden voor ons, in de diepte. Een rivier? Of een autoweg? Een vrachtwagen claxonneerde. We zaten op het juiste pad.

Om kwart voor twee ’s nachts kwamen we aan, nat, verkleumd, hongerig, moe. Mijn moeder omhelsde ons zo stevig dat ik geen lucht meer kreeg.

Foto Gemma Venhuizen Foto Gemma Venhuizen

Xenotopia

In de verte loopt een vrouw met een hond. Aanspreken of niet? Op den duur zal ik toch moeten checken of ik op z’n minst de goede richting uitloop. Maar koppigheid houdt me tegen. Ik kan dit toch op eigen houtje?

Even later passeer ik een bordje: ‘Welkom in Nationaal Park Veluwezoom.’ Op eigen kracht heb ik achterhaald waar ik ben! Eronder, met dreigende ondertoon: ‘Onzalige Bossen – toegang van zonsopkomst tot zonsondergang.’ Nog een paar uur voor het donker wordt.

Speurtochten, verstoppertje spelen, schatzoeken, ‘geocaching’ – waarbij je met gps-coördinaten een verstopte ‘schat’ kunt opsporen – en escape rooms: het verlangen naar zoeken en vinden, naar kwijt zijn en terugkomen neemt vele vormen aan. Zelfs online kun je tegenwoordig verdwalen voor de lol. Op de website Geoguessr.com laat je je droppen op een willekeurig punt op Google Maps, en dan is het de kunst om zo snel mogelijk te raden waar je bent. Bijvoorbeeld door plaatsnaambordjes te zoeken. Zo kun je heerlijk dolen door onbekende oorden. Binnen een tijdslimiet welteverstaan: raad je niet snel genoeg waar je bent, dan krijg je geen punten.

Nu, in het bos, kijk ik om de vijf minuten op mijn horloge – verdwalen gaat gepaard met een veranderend tijdsbesef. Als je niet weet wanneer en waar je wandeling ten einde is, lijkt alles eindeloos te duren. Mijn lunch opeten durf ik niet. Wat als ik straks geen boterhammen meer heb, en dan nog uren moet lopen?

Tijdens een plaspauze zie ik in de bosjes een schedel liggen. Een verloren schaap? Plotseling verlang ik naar gezelschap.

Het spoor bijster, van het padje af, de weg kwijt… Er zijn volop verdwaalmetaforen voor psychische verwarring. Tegelijkertijd staat buiten de gebaande paden treden – zijsporen, hersenkronkels – óók voor creativiteit en vindingrijkheid. Altijd het rechte pad volgen is immers eentonig.

Soms kun je verdwalen op een plek die je al jaren kent. Een omgeving die heel vertrouwd is, kan opeens anders ogen na een sneeuwbui of tijdens dichte mist. Xenotopia’s, noemt wandelschrijver Robert Macfarlane die schijnbaar vreemde plaatsen in zijn boek The Old Ways. „Zulke momenten zijn een rite de passage, ze herscheppen de lokale geografie, waardoor bekende plaatsen buitenlands aandoen en een graafschap opeens een heel continent kan bevatten.”

Ook schrijver Henry David Thoreau, die als twintiger twee jaar op dezelfde plek woonde – landgoed Walden Pond in de bossen van de Amerikaanse staat Massachusetts – vond dat je prima ontheemd kon raken in je eigen omgeving. „Twee of drie uur lopen en ik ben in het vreemdste land waar ik ooit zal komen”, schrijft hij in Walden.

Foto Gemma Venhuizen Foto Gemma Venhuizen

Beginnende blaar

Carolinaberg, Carolinaberg… De allereerste NS-wandeling die ik ooit liep, in mijn studententijd, was van station Dieren naar station Rheden. Dat was hier in de buurt. Kwamen we toen niet langs een uitspanning die De Carolinahoeve heette? Of was dat de naam van de schaapskooi? Hoe dan ook: als ik die Carolinahoeve weet te vinden, dan is de Carolinaberg vast niet ver weg.

Mijn rechterhiel verandert in een beginnende blaar. Drie uur onderweg. Hoe lang nog?

Ben je daadwerkelijk verdwaald, dan is het zaak het hoofd koel te houden. John Jansen van Galen gaat in zijn verdwaalboek te rade bij een survivalexpert: wat doe je als je verdwaald bent? Van alle tips – vuur maken om aandacht te trekken en warm te blijven, water zoeken om te drinken – blijkt er één het allerbelangrijkste: de moed erin houden. „Je kunt het lichamelijk drie uur volhouden of drie dagen of drie weken, maar er psychisch in drie seconden aan onderdoor gaan, doordat je ineens het vertrouwen in de goede afloop verliest. Je mag nooit opgeven.”

Het is mooi geweest. Mijn been doet pijn, mijn hiel ook en ik heb dorst. Ik klamp een man aan die Hijmen heet en een wandelkaart bij zich heeft. „Gewoon de bordjes volgen naar wandelknooppunt 74 en 65, dan kom je langs de Carolinahoeve”, zegt hij. Nog 3,3 kilometer. Nog nooit smaakte een krentenboterham met kaas zo goed.

Waar ligt de grens tussen dwalen en verdwalen? En: wat is het tegenovergestelde van verdwalen? Thuiskomen, arriveren, vastroesten? Wie nooit vertrekt, zal nooit verdwalen. Of, zoals onder een brug in Amsterdam geschreven staat: „Terugkomen is niet hetzelfde als blijven.” Een ontdwaalde verdwaalde is bij aankomst veranderd. Er is een avontuur beleefd, een doel bereikt. De opluchting is voelbaar. Alles ademt: welkom thuis.

Foto Gemma Venhuizen Foto Gemma Venhuizen

‘Waar ben je?’

De Carolinahoeve is dicht. Ik trap in de koeienvlaai van een Schotse hooglander. Maar niets deert nog, want naast de hoeve staat een informatiepaneel. En daarop staat precies waar ik zijn moet: knooppunt 43, de Carolinaberg. Hemelsbreed hooguit twee kilometer vanaf hier, in één rechte lijn. Een half uurtje nog, hooguit.

Mijn blaar is vergeten, mijn dorst ook, met hernieuwde kracht stuif ik vooruit. Veel sneller dan gedacht zie ik de heuvel liggen: een ronde bank op de top, een veelsprong van paden die allemaal uitkomen op dit ene punt.

Ik heb het bereikt.

Maar waar ik ook kijk: mijn vader is nergens te bekennen. Na twintig minuten wachten pak ik de telefoon voor noodgevallen. Ik ben er, dus nu mag ik bellen. „Waar ben je? Ik sta op de Carolinaberg.” „Ik ook”, antwoordt mijn vader.

Uiteindelijk schiet een wandelaarster met hond me te hulp. Ik blijk op de verkeerde berg te staan: de Prins Willemberg. Vernoemd naar Willem IV, de vader van Carolina.

Ik ben gestrand in het zicht van de haven.

Eindelijk echt verdwaald.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021