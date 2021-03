Het brede smaakspectrum van rum

De eerste zaak van Tom Neijens was een ouderwetse jarentwintigcocktailbar: strak, stijlvol, elegant. Maar ook een beetje stijf. „Dat botste met mijn karakter. Een bar moet toch ook een plek zijn om plezier te maken, dat is net zo belangrijk als een goed drankje.” Acht jaar geleden begon hij daarom The Drifter in Gent: een tikibar. „Het tikiconcept is een mengeling van de naoorlogse platte Amerikaanse visie op de Polynesische cultuur, Caraïbische cocktails en Aziatisch eten: kleurrijke drankjes, rieten rokjes en kokosnoten.” De edelkitsch van de cocktailwereld, geeft Neijens onmiddellijk toe, maar „daardoor kon ik wel complexe, interessante drankjes maken, in een lekker losse sfeer.”

Een andere belangrijke pijler van tikicocktails, is dat er vaak meerdere verschillende soorten rum worden gemixt. Rum kan namelijk ongelooflijk veel gedaantes aannemen. Neijens raakte mateloos gefascineerd. Ondertussen is hij meermaals op studiereis geweest naar de Caraïben en Mauritius. In 2016 verscheen van zijn hand Rum, de complete gids.

Wie alleen de witte Bacardi kent uit de baco, zal versteld staan van het absurd brede smaakspectrum van rum. Toegegeven, Bacardi Blanca is niet gemaakt om puur te drinken. Maar er is ook goedkope rum om te mixen, waar wél smaak aan zit. Zoals de Plantation Three Stars White Rum (17,50 euro), een mix van rum uit drie landen, met een licht weeïge fruitgeur van banaan en papaja en daaronder een boterige en romige custard met een dun laagje gebrande suiker. Die crème brûlée zou je in meer of mindere mate de basissmaak van rum kunnen noemen.

Rum Lang was suiker een luxeproduct, dat via de Arabische handelsroutes vanuit India naar Europa kwam. Toen de Europese mogendheden erachter kwamen dat in de nieuw ontdekte Caraïben een perfect klimaat heerste om suikerriet te verbouwen, zetten ze de eilanden vol met suikerrietplantages. Nadat eind achttiende eeuw werd ontdekt dat suiker veel goedkoper dichter bij huis kon worden gewonnen uit suikerbieten, stortte de tropische suikereconomie volledig in. Vanaf dat moment nam de rumproductie een vlucht: suikerriet was overvloedig aanwezig en opeens weinig meer waard. Dus kon je er net zo goed rum van stoken.

Rum is ontstaan als spin-off van de suikerproductie in de Caraïben (zie inzet). Oorspronkelijk werd rum gestookt van melasse, een bijproduct van de kristalsuikerproductie: een stroperige, donkere massa vol suiker en plantaardig materiaal, met een aardse, bijna droppige, gebrandesuikersmaak. Dat levert een andere drank op dan wanneer je rum stookt van puur suikerrietsap. Neijens: „Grofweg kun je zeggen dat suikerrietsap grassige smaken geeft met lichte baking spices, zoals kaneel en nootmuskaat. Bij melasse treden die speculaaskruiden veel meer op de voorgrond, samen met tropisch fruit.”

Daarnaast hebben de verschillende kolonisatoren hun eigen destillatiestijlen achtergelaten, legt Neijens uit. „Alleen het beste is goed genoeg voor de Fransen – daar zijn het Fransen voor. De rhum agricole mag enkel van suikerrietsap gemaakt zijn, er mag beslist geen suiker worden toegevoegd aan het eindproduct, en zo hebben ze nog flink wat regels. Dat levert een stijl op die vooral in Frankrijk geapprecieerd wordt.” De karakteristieke custardtonen zitten in de Trois Rivières VSOP (42,50 euro) van Martinique goed verstopt onder een retedroge laag van gras en verse twijgjes. Je ruikt appel, maar proeft het steeltje. Met op de achtergrond toch wat gedroogde abrikoosjes. Het lijkt meer op cognac dan op wat wij kennen als rum. Maar het is verdomd lekker en bijzonder verfijnd. „Hier haal je een whiskydrinker mee over.”

Boterige structuur

De Spaanse stijl is het minst uitgesproken: „In die contreien gaan ze vol voor een ronde smaak en die dikke boterige structuur.” De Matusalem Gran Reserva 15 Year (24,50 euro) van de Dominicaanse Republiek ¬– waar veel kundige Cubaanse destillateurs naartoe zijn gevlucht tijdens het bewind van Castro – is een boterbabbelaar. Je proeft duidelijk de specerijen van de melasse met vanille en perzik van de ex-bourbonvaten en wat frisse bloemenhoning. Toegedekt met een voluptueuze deken van flan, waar een dun laagje gebrande suiker vanaf druipt.

De Engelse stijl kenmerkt zich door een lange fermentatie en dus veel fruitige smaken. Het toppunt daarvan vinden we in de Jamaicaanse dunder pits. Neijens: „Alles dat overblijft na het destilleren gooien ze daar in grote gaten in de achtertuin, samen met ander fruitafval en naar het schijnt ook af en toe een wild beest dat erin verdrinkt. Er ontstaat een giftige, zure, zeer geurige drek, met talloze wilde gisten en andere micro-organismen. Dat spul gebruiken ze om de fermentatie van de volgende batch te starten.”

In de Plantation Xaymaca (26,95 euro) vinden we rijpe mango’s en ananas van de barbecue, met piment en een bijna carcinogene verbrandesuikersmaak van de melasse. Geblakerd als goede jerk chicken. Toch is er genoeg ruimte voor de fijne smaak van toffee-appel met amandeltjes, begeleid door die funky, zure geuren van de wilde fermentatie. De melasse ligt hier zo dik bovenop dat je er zelfs een beetje trekdrop in kunt proeven. „Jammer dat je me daarop gewezen hebt”, zegt Neijens. „Want je hebt gelijk en ik hou niet van drop.”

Neijens heeft nog één wild card om daaroverheen te gaan: de clairin van Haïti. „Dat eiland heeft een geschiedenis met veel tegenslag, natuurrampen, instabiele regeringen.” Neijens wil maar zeggen: er is daar vrij weinig gereglementeerd. „Clairin is rum gemaakt van verwilderde suikerrietplantages, wild vergist tussen de fruitbomen, gedestilleerd volgens familierecept in koperen ketels, dikwijls in elkaar gezet met oude auto-onderdelen en in plastic jerrycans naar de markt gebracht.” En dat kunnen wij gewoon kopen hier. De Clairin Casimir (42,50) – transparant, ongerijpt, van puur suikerrietsap – is ruig, avontuurlijk, licht beangstigend, maar eindeloos gelaagd: een spiegel naar een andere wereld.

Je hoort de vliegen zoemen rond de warme, geurende fruitsalade die al net iets te lang in de zon staat. Je biologie zegt: dit is misschien niet zo gezond meer. Maar je ratio zegt: hell yeah, now we’re talking.

Gistige ananas „waar je je vinger in kunt drukken”. Kakifruit en rook. Tarte tatin van witte asperge. Jonge banaan met geschifte zuivel. Gras en mango. Hele rijpe mango. Met dikke room.

En nee, we hebben er niets bij gerookt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021