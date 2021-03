Herbesmetting met corona treft ouderen vaker

Mensen die Covid-19 hebben gehad, zijn na een halfjaar voor circa 80 procent beschermd tegen een nieuwe infectie. Kijk je alleen naar 65-plussers, dan is die bescherming een stuk minder: slechts 47 procent. Dat schrijven Deense onderzoekers in het medische tijdschrift The Lancet.

Al langere tijd zijn er vermoedens dat de natuurlijke immuniteit tegen corona tegenvalt – met andere woorden, dat een doorgemaakte infectie geen grote zekerheid biedt dat je het virus niet nogmaals kunt oplopen, zoals bijvoorbeeld bij waterpokken. Er zijn steeds meer bevestigde gevallen van mensen die voor een tweede keer corona kregen, na in de tussentijd negatief op het virus te zijn getest.

De Deense onderzoekers zijn de eersten die de natuurlijke immuniteit op grote schaal hebben onderzocht. Ze analyseerden gegevens die in de eerste golf (maart tot mei vorig jaar) en in de tweede golf (september tot december) binnenkwamen uit de Deense teststraten. Van de ruim elfduizend mensen die in de eerste golf positief testten, kregen er 72 in de tweede golf opnieuw corona: 0,65 procent. Onder mensen die nog niet eerder corona hadden gehad, was de infectiegraad in de tweede golf vijf keer zo hoog: 3,3 procent. Daaruit leidden de Denen af dat een eerdere besmetting voor 80 procent bescherming biedt tegen herinfectie.

„Veel mensen zullen deze cijfers relatief alarmerend noemen”, schrijft de Britse hoogleraar Rosemary Boyton van Imperial College London in een commentaar in hetzelfde tijdschrift. „De cijfers zijn zorgwekkender dan eerder gerapporteerde percentages, helemaal als je ziet dat de bescherming zakt naar 47 procent bij 65-plussers.”

Deze ouderen zijn juist degenen die het grootste risico lopen ernstig ziek te worden van corona. Daar staat tegenover dat het erop lijkt dat een tweede infectie over het algemeen milder verloopt dan een eerste, aldus de Deense onderzoekers. Zij hebben dat zelf niet onderzocht, maar beroepen zich hierbij op algemene immunologische kennis. Bij een tweede infectie herkent het immuunsysteem de indringer sneller, omdat het er al eerder mee te maken had.

Moderne vaccins

Sommige bevindingen van de Denen zijn juist hoopgevend, aldus hoogleraar Boyton. De bescherming lijkt vooralsnog na meer dan zeven maanden nog even hoog als na drie tot zes maanden. Aan de andere kant: het onderzoek liep te kort door om daar een definitieve uitspraak over te doen. Infectie met de nauw verwante sars-en mers-virussen bood gemiddeld zo’n twee tot drie jaar immuniteit, merken de onderzoekers op.

In hun onderzoek keken de Denen niet specifiek naar nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de Britse of Zuid-Afrikaanse variant. Er zijn vermoedens dat de kans op herinfectie groter is als het gaat om een andere virusvariant, omdat het immuunsysteem die minder goed zal herkennen. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Het Deense onderzoek zegt ook weinig over de kans op infectie met corona nadat je gevaccineerd bent. Maar wat dat betreft is er goede hoop: moderne vaccins zijn zo ontworpen dat ze allerlei onderdelen van ons immuunsysteem een boost geven – veel meer dan bij een natuurlijke virusinfectie. Bovendien gebruiken virussen allerlei trucjes om het immuunsysteem te dwarsbomen; die ontbreken in een vaccin. In die zin werkt een vaccinatie dus beter dan een doorgemaakte infectie. Daarom benadrukken de onderzoekers dat ook mensen die al corona gehad hebben, er goed aan doen zich te laten vaccineren.