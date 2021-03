Heeft de Britse staalindustrie nog wel toekomst?

Drie grote, verouderde staalbedrijven – is dat niet te veel voor het Verenigd Koninkrijk? Menig econoom zal dit zeggen. Toch houden Tata Steel, British Steel en Liberty Steel het al jaren vol, geholpen door de overheid, durfinvesteerders en eigenaren die kunnen leven met grote verliezen.

Of gaat er nu toch een staalmaker omvallen? Die vraag ligt de laatste dagen nadrukkelijk op tafel nu kredietproblemen de sector – die werk biedt aan zo’n dertigduizend Britten – flink opschudden. De branche, die al een moeilijk jaar heeft gehad, kampt met een groot financieel schandaal en personele wisselingen.

Woensdag meldde de Financial Times dat de Nederlander Ron Deelen vertrekt als topman van British Steel (3.200 werknemers), het een-na-grootste staalbedrijf van het land. De Chinees Xijun Cao vervangt hem. British Steel is sinds een jaar eigendom van het Chinese conglomeraat Jingye (23.000 werknemers, en onder meer hotels), dat het noodlijdende bedrijf weer winstgevend wil maken.

Over de reden van het vertrek van Deelen is weinig bekend. Wel is het vrijwel zeker dat British Steel, dat ook een kleine staalfabriek in Alblasserdam omvat (300 werknemers), financieel enorm klem zit. In 2019 ging het al failliet, maar de Britse overheid financierde voortzetting van de activiteiten. Een week nadat Jingye het bedrijf in maart 2020 had overgenomen, brak in Europa de coronarecessie los. Over de financiële resultaten van het bedrijf is weinig bekend. Jingye beloofde bij de overname 1,2 miljard pond (zo’n 1,4 miljard euro) in de fabrieken te investeren, maar dit is voor zover bekend nog niet gebeurd.

Het in nevelen gehulde vertrek van Deelen komt op een slecht moment: de zorgen over de Britse staalindustrie nemen met de dag toe. De bedrijfstak heeft het al lang moeilijk, in heel Europa, maar sinds begin maart escaleert de situatie in het VK. Ook Liberty Steel, de kleinste Britse staalmaker, verkeert in financiële problemen. De excentrieke eigenaar Sanjeev Gupta, een in India geboren Brit, is naarstig op zoek naar nieuwe financiers voor zijn industrie-imperium GFG.

Implosie van Greensill

De volgens Gupta „uitdagende” situatie hangt samen met het Greensill-debacle, dat zich allengs verder ontrolt. De Australische onderneming was een belangrijke kapitaalverschaffer van Gupta, maar moest vorige week uitstel van betaling aanvragen. Het bedrijf, gespecialiseerd in rekeningen voorschieten, zit in grote problemen sinds Credit Suisse begin maart investeringen in Greensill-schuldpapier bevroor. De bank vond Greensill té afhankelijk van Gupta. De Australiërs zouden de industrieel voor ruim 5 miljard euro aan rekeningen hebben voorgeschoten, voor een groot deel met geld van Credit Suisse.

Daarna trokken ook andere investeerders zich terug. De implosie van Greensill is inmiddels volledig: een aantal Duitse regionale overheden zijn geraakt, en dus ook Gupta’s GFG, waar 35.000 mensen werken.

De financiële details en de exacte gevolgen voor Gupta’s bedrijf zijn onduidelijk. Mogelijk staat de Britse overheid deels garant voor de leningen van Greensill aan Gupta, omdat deze vallen onder coronasteun.

Maar de situatie is nijpend. Twee staalfabrieken liggen tijdelijk stil. Volgens de Financial Times zijn sommige toeleveranciers gestopt met leveren, uit angst dat rekeningen niet worden betaald. Een leverancier zei tegen de krant dat Liberty pas half april een rekening van een half miljoen pond kon betalen. En GFG loopt achter met zijn belastingbetaling.

Gedateerd en inefficiënt

De problemen van Liberty zijn niet nieuw. Over de toekomst van de Britse staalindustrie bestaan al jaren twijfels. Staalproducenten hebben het nergens in Europa makkelijk, mede door te grote productiecapaciteit, maar de Britse fabriekscomplexen gelden als gedateerd en inefficiënt. De investeringen zijn al jaren onvoldoende, wat volgens sommige economen komt door een op Amerikaanse leest gestoelde bedrijfscultuur, waarin kortetermijnwinst een grote rol speelt.

Het gevolg is dat faillissementen, gedurfde overnames vol mooie beloftes, grote verliezen én ingrijpen van de staat vaak voorkomen. In feite houdt de Britse regering de Europese overcapaciteit deels in stand.

Dat komt ook omdat de staalindustrie in het Verenigd Koninkrijk politiek gevoelig ligt. Veel fabrieken staan in relatief arme streken, zoals Port Talbot in Wales of het Noord-Engelse Scunthorpe, waar staal de gemeenschap op de been houdt. Bovendien ziet de overheid de sector als strategisch cruciaal, bijvoorbeeld voor de fabricage van spoorrails.

Aan de redding van British Steel betaalde de Britse overheid honderden miljoenen mee. Daarmee kon het bedrijf blijven draaien, terwijl er een koper werd gezocht. Voor het faillissement was al een overheidslening van 120 miljoen pond verstrekt.

Afgelopen zomer is er overleg geweest tussen het Indiase Tata Steel, nummer één op de Britse staalmarkt, en de Britse regering over een toekomstplan voor ’s lands grootste staalfabriek, in Port Talbot. Die lijdt steeds verlies en geldt als totaal verouderd. Het plan is er nog altijd niet, maar het is ook niet definitief van de baan.

Dat Gupta juist in deze bedrijfstak ambitieus op overnamepad ging, deed hier en daar wenkbrauwen fronsen. Maar hij oogstte de afgelopen jaren ook bewondering met zijn tegendraadse geloof in staal – niet het minst bij werknemers, die trots de man omarmden die onomwonden met hun fabrieken de toekomst in wilde.

Van dat gevoel is nu weinig meer over. Mocht Liberty geen nieuwe financiers vinden, dan kan het zomaar gebeuren dat de regering de ‘redder van het staal’ zelf gaat redden. Crisisgesprekken met Gupta zouden gaande zijn, zo melden Britse media.