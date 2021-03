Europa trekt nu aan Indiase vaccins

AstraZeneca wil zijn tekort aan coronavaccins voor de Europese Unie deels gaan opvullen met vijf miljoen vaccindoses die in India zijn geproduceerd. Deze vaccins zouden begin april naar Europa moeten komen, maar of dat lukt is nog onzeker, omdat de export van vaccins ook in New Delhi steeds gevoeliger komt te liggen. Dit melden bronnen die bij het proces betrokken zijn.

De Indiase producent, het Serum Institute of India, is de grootste vaccinmaker ter wereld en is door verschillende farmaceuten, waaronder AstraZeneca, gecontracteerd voor de productie van vaccins voor lage- en middeninkomenslanden. Serum produceert onder andere voor de Indiase bevolking en voor Covax, het internationale programma dat armere landen aan vaccins moet helpen. Nu gaat het dus ook leveren aan het rijke Europa, terwijl dat voor Brussel eerder taboe leek.

In januari ontstond een hevig conflict tussen AstraZeneca en de Europese Commissie, toen duidelijk werd dat het concern in het eerste kwartaal niet de beloofde 100 miljoen, maar slechts 30 miljoen doses aan Europa kon leveren. De oorzaak was een tegenvallende opbrengst bij de vaccinproductie in Europese fabrieken.

AstraZeneca zegde toe in zijn internationale productieketen te zoeken naar aanvullende doses. Aanvankelijk wilde Europa een hulpvraag aan het Serum Institute vermijden, mede omdat westerse landen wereldwijd al zoveel doses hebben opgekocht dat armere landen het nakijken hebben. Bovendien wilde de Commissie de productie op eigen bodem houden, om er zeker van te zijn dat inwoners van de EU tijdig hun vaccins zouden krijgen. Nu duidelijk wordt dat de Europese fabrieken het gat voorlopig niet kunnen dichten, kijken AstraZeneca en de Commissie alsnog naar India.

Twijfels in India

India zit nu in zijn maag met de grote vraag naar vaccins vanuit het buitenland. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar zei woensdag in het Indiase parlement dat de export van vaccins wordt afgewogen tegen de behoefte aan vaccindoses in India zelf.

Adar Poonawalla, directeur van het Serum Institute, twitterde vorige maand al dat hem „is opgedragen” om prioriteit te geven aan „de enorme behoeftes” van India, en vroeg andere landen om geduld.

De vijf miljoen doses zijn nog op Indiase bodem en worden nu via monsters gecontroleerd door het Nederlandse biotechbedrijf Bilthoven Biologicals. Dit is het vroegere Nederlands Vaccin Instituut, dat de vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma maakte. Sinds 2012 is het een dochteronderneming van Serum.

Dit bedrijf heeft ook de controle gedaan van vijf miljoen doses die eerder deze maand vanuit India naar het Verenigd Koninkrijk zijn verscheept. Het VK wil nog eens vijf miljoen doses extra uit India betrekken, maar deze week werd bekend dat die het land voorlopig niet uit gaan. Het Serum Institute geeft als verklaring dat leveringen aan het VK afhankelijk zijn van „de behoefte van het overheidsvaccinatieprogramma in India”.

Ook de EU wil meer doses uit India laten komen. Een woordvoerder van de Commissie wil geen aantallen noemen.

AstraZeneca maakte vrijdag bekend dat „exportrestricties” in zijn internationale aanvoerketen vermoedelijk tot en met juni voor kleinere leveringen zullen zorgen, zonder India expliciet te noemen. In plaats van de beloofde 180 miljoen doses in het tweede kwartaal denkt AstraZeneca nu nog maar 70 miljoen doses te kunnen leveren. Het bedrijf wil geen nader commentaar geven.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, waarschuwde woensdag landen die de export van vaccins naar de EU bemoeilijken, of in het geheel niet toelaten. Als zij blijven dwarsliggen gaat de EU zelf ook de export naar die landen blokkeren. De EU eist „wederkerigheid”, aldus Von der Leyen. Dat dreigement was bovenal bedoeld aan het adres van de Britse regering.

Von der Leyen wees er verder op dat de EU veel geld heeft gedoneerd aan Covax, dat een grote klant is van AstraZeneca en het Serum Institute. „Europa probeert internationale samenwerking te laten slagen. [...] maar open wegen gaan twee kanten op.”

Met medewerking van Eva Oude Elferink in New Delhi.

China Alleen toegang met een Chinees vaccin China heeft het voor buitenlanders iets gemakkelijker gemaakt om het land binnen te reizen, maar Beijing laat alleen mensen toe die zich hebben laten inenten met een vaccin van Chinese makelij. Onlangs verschenen berichten over de nieuwe vaccinatie-eisen op de websites van Chinese ambassades in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, India en Israël. Zo staat er op de website van de Chinese ambassade in Londen te lezen dat toegang tot Chinees grondgebied gemakkelijker wordt voor zakenmensen, en voor mensen die om familieredenen naar China moeten om daarvoor een visum te krijgen. Dit laatste gebeurt wel alleen onder voorwaarde dat deze bezoekers zijn gevaccineerd met een Chinees vaccin en dat zij dit kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat.

