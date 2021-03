Eis voor toegang tot China: een Chinese vaccinatie

China heeft het iets makkelijker gemaakt om het land binnen te reizen, maar wel alleen voor mensen die zich hebben laten inenten met een vaccin van Chinese makelij. Onlangs verschenen daarover berichten op de websites van Chinese ambassades in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, India en Israël.

Zo staat er op de website van de Chinese ambassade in Londen dat het makkelijker wordt voor zakenmensen en voor mensen die om familieredenen naar China moeten om daarvoor een visum te krijgen als ze zijn gevaccineerd met een Chinees vaccin en dat kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat.

Chinese vaccins zijn in bijvoorbeeld het VK of de VS niet erkend, en dus ook niet verkrijgbaar. Verzekeringsmaatschappijen in die landen keren over het algemeen niets uit als er iets mis zou gaan bij personen die zich er toch mee laten inenten.

Onlangs kregen ook buitenlandse diplomaten en journalisten die in China werken, het aanbod om gevaccineerd te worden met een Chinees vaccin. Andere buitenlanders worden voorlopig nog niet gevaccineerd. Er is ook nog geen buitenlands vaccin goedgekeurd voor gebruik binnen China.

Geen WHO-erkenning

Misschien wil China met deze acties druk zetten op andere landen om tot wederzijdse erkenning van gevaccineerden te komen. China is daar vóór, maar het ligt niet meteen voor de hand dat dit ook gebeurt. De vaccins van bijvoorbeeld Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn wel erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Chinese vaccins nog niet.

Geen enkele Chinese vaccinmaker heeft tot nu toe de volledige resultaten gepubliceerd van de benodigde derde testfase. Wel hebben veel landen individueel besloten de Chinese vaccins te gebruiken, vaak uit een gebrek aan keuze.

Volgens China draait de maatregel helemaal niet om het afdwingen van wederzijdse erkenning. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder deze week dat het vooral een experiment is om te zien hoe internationaal reizen kan worden gefaciliteerd als mensen straks massaal zijn ingeënt.

