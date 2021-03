Hoe gaat het Rotterdamse clubcircuit er na corona uitzien?

Een van de populairste clubs van Rotterdam heeft een manier gevonden om te kunnen overleven én investeren tijdens de coronacrisis. MONO, gehuisvest in een oud kantoor in het Zomerhofkwartier (ZOHO) in Noord, heeft ruim 28.000 euro opgehaald met een online actie. Bijna vijfhonderd donateurs gaven de laatste zes weken geld via Voordekunst, een platform voor crowdfunding in de cultuursector.

„De urgentie was hoog, we hadden dat steuntje echt nodig in deze onzekere tijden”, zegt programmeur Linder Purperhart.

„We proberen uit te dragen dat MONO een thuis is voor iedereen”, zegt artistiek directeur Shirin Mirachor. „Een soort buurthuis. Dat kun je wel zeggen, maar door het succes van de crowdfundactie wordt dat idee ook echt bevestigd.”

Los van ‘gewone’ bezoekers die de club geld doneerden, kwam er financiële steun van organisaties als Operator Radio, de Bankgiro Loterij en de gemeente, maar ook jonge partijen als Falafval en juwelier Lynn Somers. Als ludieke „tegenprestatie” konden donateurs via MONO bijvoorbeeld een baristacursus volgen of een fotografieles krijgen.

Opkomende dj’s

MONO (2015) noemt zichzelf een culturele ontmoetingsplaats. De club organiseert festivals, manifestaties, debatten, workshops en biedt plek voor opkomende dj’s, producers en audiovisuele artiesten.

Ook in coronatijd waren er diverse activiteiten, vertelt manager Elias Delgado Santos. „Vorig jaar hebben hier klassieke musici gerepeteerd en was er een debat van de politieke partij NIDA. In de zomer kon je hier schaken en is er door Ampfeminine Collective een Black Lives Matter-fundraising georganiseerd.”

De verbindende kracht van clubs zoals MONO zijn belangrijk voor Rotterdam – zeker met het isolement tijdens de coronatijd, vindt artistiek directeur Mirachor. „Mensen kunnen hier zoals ze dat noemen in between zijn. Tussen bubbels, tussen leefwerelden, tussen kunst en politiek.”

Maar de clubs in Rotterdam liggen stil en hebben het zwaar, net als andere horeca in de stad. „De nacht is de enige sector met een omzetdaling van 100 procent”, zegt Thys Boer, oprichter van de onafhankelijke nachtraad N8W8, opgericht na een groot protest voor een betere nachtcultuur in februari 2019.

Lees het opinie-artikel Daarom ligt het Rotterdamse nachtleven op z’n gat

„Zo’n 80 procent van de nachtinstellingen in de stad wordt al maanden kunstmatig in leven gehouden doordat de gemeente en vastgoedeigenaren de huurschulden nog niet terugvragen”, aldus Boer. „Als die dat wel gaan doen, is het einde verhaal. Dan is er straks, als de maatregelen weer versoepeld worden, überhaupt geen nachtelijke plek meer die haar deuren kan openen.”

De demonstratie voor het stadhuis van begin 2019, toen de gemeente onverwachts de plannen voor een nieuwe club in het Merwevierhavengebied introk, was destijds al een protest tegen de verschraling van het nachtleven. Nu geven bezoekers het aanbod van clubs en cafés in Rotterdam een 6,7 als rapportcijfer, volgens een steekproef van de Willem de Kooning Academie van eind vorig jaar (tegenover het cijfer 7,2 voor het nachtleven als geheel).

„Het is pijnlijk om te zien dat we ons vóór corona al zo’n zorgen maakten om het nachtleven, dat daarin geen verandering is gekomen”, vindt Boer van de nachtraad.

Het stadsbestuur en de gemeente Rotterdam faciliteren en stimuleren het clubcircuit te weinig, vindt hij. „Het is hard werken als nachtcultureel ondernemer in Rotterdam. Er worden weinig 24-uursvergunningen uitgegeven en het is erg moeilijk in aanmerking komen voor subsidie. Vanuit de gemeente wordt de nacht gezien als een bedreiging voor de veiligheid, in plaats van als verrijking van de stad.”

De mensen achter de voormalige club BAR aan de Schiekade wijken daarom met ideeën voor het openen van nieuwe clubs uit naar Schiedam en Delft, zeggen oprichter Kris de Leeuw en ex-productiemanager en partner Colin Schram. „Daar worden we met open armen ontvangen”, zegt Schram. „Ze zien ons daar echt als stadsmakers uit ‘die bruisende grote stad’ en willen graag met ons mee denken.”

Stadsdriehoek vol

De stadsdriehoek in Rotterdam, waar je als club met internationale ambities wilt zitten, is volgebouwd, volgens Schram. „Ook lijkt het alsof de klager Rotterdam regeert. Dat houdt de vernieuwing tegen waar de stad nou net aan toe is.”

Barman geeft toe dat er wel wát gebeurt in het centrum, zoals MONO laat zien. „Maar veel jong en nieuw talent vertrekt naar bijvoorbeeld Amsterdam of Berlijn. En hier zitten Weelde en het Keilecafé aan de rand van de stad bij Marconiplein. We willen allemaal hetzelfde: een leefbare, aantrekkelijke stad met allure, waar mensen naartoe komen, terwijl we het talent dat zich hier ontwikkelt behouden.”

De gemeente werkt wel aan een nieuw horecabeleid, waarbij ook het visiedocument van nachtraad N8W8 wordt geraadpleegd, reageert de woordvoerder van cultuurwethouder Said Kasmi (D66). Dat nieuwe beleid is alleen vertraagd door de coronacrisis; prioriteit heeft nu een ondersteuningsplan voor de horeca dat eind deze maand wordt verwacht.

Clubs die in gemeentelijk vastgoed zitten, kunnen door de coronacrisis in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding van de huur, plus opschorting van sommige lasten.

Lees ook het artikel ‘Ik ga niet uit om aan tafel te blijven zitten’

Nieuw is dat de gemeente Rotterdam de noodsteun uitbreidt naar privaat gefinancierde culturele organisaties, zoals poppodia, filmtheaters, kunstgaleries en culturele festivals én clubs die aan de voorwaarden voldoen, zo maakte het college donderdag bekend. Met die noodsteun kunnen organisaties hun bedrijfsvoering in stand houden, zoals kosten voor personeel of huisvesting.

Die ondersteuning wordt ook gewaardeerd in de sector, zeggen de mannen van BAR. Schram: „Iedereen ligt aan het noodinfuus, niet alleen de nachtcultuur. Als stad heb je nou eenmaal veel meer aan clubs helpen, dan ze failliet te laten gaan.”

Positief gestemd

Bij MONO kunnen ze even vooruit met de 25.000 euro van alle donateurs. Met het opgehaalde bedrag wil de club zich ontwikkelen tot een volwaardig cultureel instituut: zo gaat het team investeren in een audio- en een visuele studio, in een leeszaal voor eigentijdse en alternatieve lectuur, maar ook in hun muziek- en inhoudelijk programma’s die zich focussen op digitale cultuur.

„Ondanks dat de onzekerheid van deze tijd veel met ons doet, ben ik wel positief gestemd”, zegt artistiek directeur Mirachor van MONO. „De crowdfund is echt een katalysator voor positiviteit geweest. Niet alleen financieel, ook moreel.”

Nu is het slechts een kwestie van wachten op de laatste vaccinatieprik en het eerste biertje.

Op de vraag hoe het ‘nieuwe normaal’ na corona er voor de clubs zal uitzien, reageert Thys Boer van de nachtraad met een grote grijns: „Man, wat denk je zelf...?”

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021