De verlinksing van rechts speelt links parten

Voor een partij die met negen zetels de kleinste grootste linkse partij in Nederland ooit is, is de sfeer donderdagochtend op de PvdA-fractie niet slecht. Er zijn bloemen voor lijsttrekker Lilianne Ploumen. Zij loopt na een urenlange fractievergadering langs een poster met haar eigen gezicht, tikt ’m aan en zegt: „Daar is ze!” Medewerkers lopen door de gangen alsof het een dag is als alle andere. Nieuwe Kamerleden laten zich opgetogen rondleiden door de ervaren parlementariërs Henk Nijboer en Gijs van Dijk.

Twee verdiepingen lager bij GroenLinks is de sfeer bedrukter. Sommige niet-herkozen Kamerleden hebben hun kantoor al leeggehaald, een kartonnen bord met de campagneslogan ‘Meer toekomst’ leunt tegen een grote afvalbak. Na jaren van premierspretenties en, akkoord, als dat niet lukte dan in ieder geval de ambitie de grootste linkse partij te worden, werd GroenLinks woensdag bijna gehalveerd, naar acht zetels. Verderop in het Kamergebouw oogt SP-leider Lilian Marijnissen verslagen. Haar partij verloor de vierde Tweede Kamerverkiezingen op rij en zakte terug naar negen zetels.

Nog nooit in de afgelopen honderd jaar was links zo klein als in de Kamer die Nederland woensdag verkozen heeft. De drie traditionele linkse partijen komen samen uit op 26 zetels, met de zes van de Partij voor de Dieren en de ene zetel van BIJ1 erbij is links alsnog kleiner dan de 38 zetels die de PvdA tussen 2012 en 2017 had. De uitslag leidde donderdag vooral binnen GroenLinks tot introspectie, die zich deels op het leiderschap van partijleider Jesse Klaver richtte. Had hij niet te zacht oppositie gevoerd tegen het kabinet, te graag laten zien mee te kunnen praten? Ook waren er twijfels te horen over de verkiezingscampagne: te veel vorm, bijvoorbeeld op jongerenplatform TikTok, en te weinig inhoud.

Ploumen wordt weinig verweten

De sfeer in de PvdA was berustender. Ploumen, half januari aangetreden als opvolger van de wegens de Toeslagenaffaire opgestapte Lodewijk Asscher, wordt weinig verweten. Uitblinken deed ze in de campagne niet, maar fouten maakte ze ook niet. Meer twijfel is er over het verhaal van de PvdA: dat zou te weinig aangesloten hebben bij progressieve kiezers, die nu massaal voor D66 en Sigrid Kaag kozen. Het klassiekere sociaal-democratische profiel dat de partij onder Asscher kreeg zou te ver afstaan van met name jongere kiezers.

Dat laatste zegt ook Matthijs Rooduijn, universitair docent politicologie aan de UvA. „Als je je alleen op die sociaal-economische thema’s richt, wordt het lastig om jongeren aan je te binden, want die maken zich vaak ook druk om klimaat en discriminatie.” Maar het is een ingewikkelde balanceeract, erkent hij: een partij als de PvdA wil ook de „cultureel minder kosmopolitische kiezer” aanspreken. „Zolang cultuur en Europa zo’n grote rol blijven spelen, wordt het moeilijk voor de PvdA om de cultureel conservatieve en de meer kosmopolitische kiezers te verenigen.”

Die centrale rol van culturele thema’s is precies wat de linkse partijen parten heeft gespeeld, denkt Anton Jäger, politiek filosoof aan de universiteit van Cambridge. „Mensen kijken niet naar zichzelf als individuen in een bepaalde klassenverhouding en het debat gaat daar ook absoluut niet over.” De hedendaagse economie wordt volgens Jäger „steeds meer een strijd om slinkende middelen”. „Als Wilders zegt dat migranten met ons concurreren om die middelen, gaat het debat dus over een economisch thema dat hier cultureel verschijnt, namelijk migratie.”

‘In 2008 was het: Keynes is terug’

Ook politiek socioloog Merijn Oudenampsen denkt dat de „culturalisering van de politiek” het voor linkse partijen moeilijk maakt om hun eigen thema’s te agenderen. Hoewel er onder kiezers veel steun bestaat voor klassiek links beleid op sociaal-economisch gebied, hebben die onderwerpen niet het debat bepaald. Deze keer draaide dat vooral om leiderschap in crisistijd, zegt Oudenampsen, maar ook voor de coronapandemie ging het debat meer over identiteit en migratie dan over flexbanen en sociale zekerheid. Kiezers raken eraan gewend om economische thema’s door een culturele bril te bezien, zegt Oudenampsen. „Tot aan de jaren tachtig was de economie het dominante verhaal, in de jaren negentig kwam de culturele scheidslijn op. Met Fortuyn brak dat echt door, en het is nu al heel lang het dominante verhaal. Het blijkt best wel moeilijk om de knop om te zetten.”

Oudenampsen ziet nog een andere oorzaak voor de verzwakking van links: de sociaal-economische verlinksing van de andere partijen. „Rechts pleit nu ook voor hogere lonen en meer vaste contracten. Sinds 2008 is het electoraat anders gaan denken over bijvoorbeeld flexwerk en sociale zekerheid. Dat partijen als de VVD hun standpunten hebben aangepast, was dus ook anticipatie op een veranderend sentiment onder de bevolking. Een partij die nu heel hard had willen bezuinigen had denk ik niet veel stemmen gekregen.”

Een kleiner aandeel van de linkse partijen betekent dus niet per se dat het beleid minder links wordt. Overigens is de vraag hoe duurzaam deze linksere koers is, zegt Oudenampsen. „In 2008 was ook het verhaal: Keynes is terug. Maar één, twee jaar later gingen partijen door op de oude voet. We weten niet of wat we nu zien een tijdelijke crisisaanpak is, of het begin van een nieuw paradigma.”

Links aanbod groter dan vraag

Bij de decimering van links speelt nog iets anders, zegt Matthijs Rooduijn: het aanbod is op links groter dan de vraag. „Slechts een klein deel van de bevolking is op sociaal-economisch én cultureel vlak links, ongeveer 10 procent. Maar in die hoek zitten best veel partijen: PvdA, GroenLinks, BIJ1, Partij voor de Dieren. Er is dus voor hen dus ook niet zoveel te halen.” Dat bijvoorbeeld de PvdA vroeger wél veel zetels haalde, komt doordat het electoraat toen „meer een samengestelde groep” was, zegt Rooduijn, waaronder zich ook kiezers bevonden die in sommige opzichten rechtser waren.

Links moet tussen de verkiezingen door mensen aan zich binden Anton Jäger filosoof

Dus wat als links het aanbod verkleint, bijvoorbeeld door een fusie van GroenLinks en de PvdA? De roep daarom zwelt aan na de historisch slechte positie van beide partijen. Maar zo’n fusie zal vermoedelijk niet in één keer plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld op de manier waarop het CDA halverwege de jaren zeventig gevormd werd: door tussen de partijen steeds nauwer samen te werken, totdat het samengaan in één partij een logische laatste stap is. De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA ís al nauw. Zo lazen de programmacommissies afgelopen jaar mee met elkaars concepten, om al te grote verschillen te voorkomen. De Europese programma’s in 2019 waren vrijwel identiek. De partijbesturen spreken elkaar vaak. Kamerleden stemmen hun inbreng in debatten op elkaar af. Verdere samenwerking bleef de afgelopen jaren uit, mede omdat PvdA-leider Lodewijk Asscher daar weinig in zag. Nu beide partijen klein zijn, zien betrokkenen binnen beide partijen meer ruimte – en noodzaak – voor samenwerking.

Eén lijst bij verkiezingen

Een logische vervolgstap, zo was donderdag binnen beide partijen te horen, zou zijn om bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart in veel gemeenten één lijst te vormen. Als tussenstap naar meer, zoals één gezamenlijke lijst bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Anton Jäger snijdt nog een ander punt aan. „Links moet tussen de verkiezingen door mensen aan zich binden, en dat kan niet alleen digitaal. Ten tijde van de Arabische Lente was men daar nog heel hoopvol over, maar het internet is geen ruimte die altijd gunstig is voor links. Onlineplatforms werken nu eenmaal met een bepaalde commerciële logica waarin extreme standpunten worden aangemoedigd. Om mensen aan je te binden, moet je aanwezig zijn in hun levens. Daarvoor moet je op lokaal niveau sterke organisaties opbouwen, wat bijvoorbeeld Bernie Sanders iets beter is gelukt.”

M.m.v. Philip de Witt Wijnen

