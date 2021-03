De strijd om de erfenis van Mark Rutte is al begonnen

Toen er nog debatten waren waarbij je mensen in levenden lijve ontmoette, kwam ik in Groningen een vertegenwoordiger van Volt tegen. We reden in de auto terug naar Amsterdam: ik was onder de indruk van het talent, maar vroeg me ook af op welke manier deze nieuwe partij verschilt van het ook kosmopolitisch georiënteerde D66.

Tijdens die lange rit werd me duidelijk dat Volt vooral een andere generatie vertegenwoordigt. Ze komen dicht bij de beginjaren van Hans van Mierlo, nu alweer vijftig jaar geleden. Wat ooit begon met de belofte om het partijbestel te laten ‘ontploffen’ is gaandeweg veranderd in een bestuurderspartij.

Volt is niet de enige nieuwkomer die de aandacht op zich vestigt. Elke grotere partij heeft inmiddels een kleine partij die als het slechte geweten functioneert: de VVD heeft nu JA21 als luis in de pels, het CDA zal te maken krijgen met BoerBurgerBeweging, Groen Links heeft te maken met de radicale stemmen van Bij1.

Al deze schaduwpartijen herinneren gevestigde partijen aan hun oorspronkelijke ideeën. Ze willen een betere versie zijn, meestal niet aangetast door de regeringsmacht. We hebben het eerder gezien met een partij als de SP. Ik begrijp het ongeduld, maar het aantal partijen neemt wel razendsnel toe. Ik probeer me parlementaire debatten voor te stellen met een eindeloze reeks sprekers.

Deze verbrokkeling zegt alles over het onvermogen van de traditionele partijen om zichzelf te vernieuwen. In andere tijden baande de oppositie zich een weg door het partij-establishment. Denk aan de jonge honden van Nieuw Links in de Partij van de Arbeid, die zich overigens ontpopten als de echte regenten. Eenmaal aan de macht wisten ze van geen wijken.

De enige partij die een dwarse vernieuwer in zijn gelederen verdraagt is het CDA. Dat gaat niet van harte. Pieter Omtzigt speelde niet alleen een sleutelrol bij de Toeslagenaffaire, hij is ook een van de weinige parlementariërs die een visie heeft opgeschreven: Een nieuw sociaal contract. Daarin vinden we ideeën om de verhouding tussen burger en overheid opnieuw vorm te geven.

Het zou me niet verbazen als Omtzigt meer stemmen heeft gekregen dan Wopke Hoekstra. Hij zou een goede fractievoorzitter zijn, terwijl Hoekstra inderdaad een bestuurder is die beter een departement dan een fractie kan leiden. De toekomst ligt bij de nummer twee, die heeft laten zien wat ‘zonder last en ruggenspraak’ betekent.

Het wordt dringen bij de interruptiemicrofoon: alles schreeuwt om aandacht en niemand wordt gehoord

Naast Omtzigt is Sigrid Kaag de ontdekking van deze verkiezingen: ze heeft levenservaring, een internationale blik en een beetje afstandelijke houding. Haar campagne was, geholpen door een groene geldschieter, zeer zichtbaar. Ze vertegenwoordigt een elite die zich niet meer wil schamen om elite te zijn. Er is genoeg gebogen naar de boze burger.

Het viel me wel op dat niemand doorvroeg over vier jaar ministerschap, waarin Kaag niet echt een verschil heeft gemaakt. Haar verlangen naar een visie zullen velen onderschrijven, maar hoe gaat ze haar belofte van ‘nieuw leiderschap’ vormgeven? Het vergt in een land met zoveel minderheden veel gepolder om meerderheden bijeen te sprokkelen.

Deze verkiezingen leveren een nieuw kabinet Rutte op dat binnen twee jaar zal vallen. Buiten de VVD heeft geen partij er belang bij om zijn laatste kabinet tot het einde te rekken. Na Rutte zal de leegte van de liberalen duidelijk worden. Ze teren op een premier die heel wat woelingen heeft doorstaan: zijn regeerperiode is omsloten door de financiële crisis en de coronacrisis.

Ik deel de behoefte aan vernieuwing van onze politieke cultuur: er is een geweldig gebrek aan oriëntatie. Een parlement met zeventien partijen is de uitkomst. Die wirwar van deelbelangen kan gemakkelijk eindigen in machteloosheid. Het wordt dringen bij de interruptiemicrofoon: alles schreeuwt om aandacht en niemand wordt nog gehoord.

De verbrokkeling van de volksvertegenwoordiging gaat verder: zowel linksliberalen als rechtspopulisten winnen. Dit zijn de verkiezingen van Volt én JA21, van D66 én FvD. Dat legt maatschappelijke breuklijnen bloot die vragen om een herbezinning van het midden. Na het historische verlies van de linkse partijen ligt daar de opdracht om de afstand tussen laag- en hoogopgeleid te overbruggen.

De zoektocht naar een nieuw sociaal contract zou de leidraad moeten zijn voor een nieuw kabinet. Dat is veel meer dan een sociaal-economische opdracht. Zoals het vroeger in christelijke kring heette: ‘niet bij brood alleen’. Deze verkiezingen laten naast steun aan het kabinet in coronatijd een roep om verandering van de politieke cultuur zien. De strijd om de erfenis van Rutte is al begonnen.

Paul Scheffer schreef onder meer Het land van aankomst en De vorm van vrijheid.