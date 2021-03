De series van week 11: The Falcon and the Winter Soldier, Sky Rojo en Wafeltje & Mochi

The Falcon and the Winter Soldier

Kort na WandaVision komt superheldenproducent Marvel met een nieuwe serie. Sam Wilson (Falcon) en Bucky Barnes (Winter Soldier)vormen samen een kibbelend duo. Ze onderzoeken de dreiging van een mysterieuze groepering genaamd de Flag-Smashers. Ook slechterik Helmut Zemo (Daniel Brühl) laat van zich horen. De serie begint met een grote actiescène, maar maakt in de eerste aflevering vooral ruimte voor karakterontwikkeling. Hoofdrollen voor Anthony Mackie en Sebastian Stan. Disney+ (wekelijks).

Wafeltje & Mochi

Een kleurrijke jeugdserie over gezond eten uit de koker van Higher Ground, de productiemaatschappij van de Obama’s. Voormalig first lady Michelle Obama helpt haar poppenvrienden Wafeltje en Mochi bij het ontdekken van nieuwe gerechten. De figuurtjes reizen de wereld over en leren koken met verse ingrediënten. In aflevering 1 maken ze onder meer gazpacho. Netflix, 10 afleveringen.

Sky Rojo

De makers van de Spaanse hit La casa de papel omschrijven hun nieuwe serie als ‘Latin pulp’. Álex Pina en Esther en Martínez Lobato vertellen in Sky Rojo het verhaal van drie sekswerkers die op de vlucht slaan voor de handlangers van hun kwaadaardige pooier. De vrouwen proberen hun belagers te slim af te zijn tijdens een chaotische roadtrip. Netflix, 8 afleveringen.