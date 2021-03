De moeder die haar gezin krassen gaf

Na tien maanden ging zij er vandoor zonder haar man Ettore iets te zeggen en liet ze hem achter met hun zoontje Pietro. De baby had frisse berglucht nodig, zo adviseerde de arts, en Ettore zei: ‘Ik ga wel met hem, jij hoeft niet mee’. Had hij dat maar nooit gezegd, want toen hij terugkwam was zij weg.

De nieuwe roman De naam van de moeder van de Italiaanse schrijver Roberto Camurri (1982) gaat over de afwezigheid van deze moeder. Zij is er niet, maar bepaalt wel de levens van haar man Ettore, zoon Pietro en haar ouders Livio en Ester. De mise-en-scène is wederom Fabbrico, het overzichtelijke geboortedorp van Camurri in Emilia Romagna. Ontbrak het de hoofdpersonen in zijn eerste roman De menselijke maat nogal eens aan het uiten van hun gevoelens, nu gaat Camurri helemaal los in het beschrijven van de diepste krassen die de vrouw op de zielen van haar familieleden heeft achtergelaten. Eerst is daar natuurlijk haar man Ettore, hij mist haar, voelt haar, ziet haar bij iedere aanraking van hun kind, leeft in flashbacks van liefde, ware het niet dat hij moet zorgen en werken.

Wanneer het verhaal naar Pietro buigt wordt het gemis groter en introverter. Het is ongelooflijk, bijna vertederend, hoe knap Camurri zich zowel in de zoon als in de vader verplaatst. Bij Pietro is de taal doorspekt van de voltooid verleden toekomende tijd van hoop en verlangen; hij zou haar willen hebben gezien, hij zou zijn vader willen vragen waarom hij nooit over haar heeft verteld, waarom hij haar niet heeft tegengehouden. Hij zou de vrienden van zijn ouders willen vragen haar stem te imiteren. Het enige houvast dat hij heeft is een klein stukje karton met een foto van haar. Soms lijkt hij haar werkelijk te zien – ze staat in de mist aan de overkant van de weg hem aan te staren. Hij kijkt in de winkelruit en past precies in haar silhouet.

Op school wordt Pietro ingewreven dat hij geen moeder heeft. ‘Je lippen zijn helemaal droog, had de juf op school gezegd. Dat zijn dingen die een moeder opmerkt, had ze gezegd.’ Ook zijn vriendin Miriam raakt hem door venijnig te roepen: ‘Je bent net je moeder, je bent precies zoals zij’. Of nog erger, ‘dat zijn moeder gelijk had hem te verlaten’. Troost bij zijn vader vindt hij niet – het gemis staat tussen hen in.

Rimpels

Camurri houdt vast aan zijn stijl van alinealange zinnen met hier en daar een komma, alsof een gebeurtenis geen punten heeft. Een voorbeeld, waarin vader en zoon, die het niet gemakkelijk hebben samen wanneer Pietro ouder wordt, tot elkaar proberen te komen: ‘Het lukt hem om opnieuw naar zijn vader te kijken, naar de rimpels om zijn ogen, de verouderde handen die de fles omklemmen, hij herkent de grimas waarmee hij op zijn lip bijt, zijn buik, hij zou iets tegen hem willen zeggen, iets nieuws, in staat willen zijn om die woorden te uiten die niet in hem opkomen, hij zwijgt en steekt zijn biertje op om het te laten klinken tegen dat van zijn vader die nu naar hem glimlacht, die terugdenkt aan de dag dat ze Snuffel waren gaan halen, aan hoe Pietro rende om haar te vangen, om haar in die kist op te sluiten, hij denkt terug aan wat een mooie dag dat was, hij vraagt of Pietro nog weet van die fazant.’ Opvallend aan deze alinea is ook dat de schrijver lenig het onderwerp verandert van zoon naar vader.

Lees ook de recensie van Camurri’s debuut: Deze stellen roken, drinken en vrijen, maar kunnen niet over hun gevoel praten

Naast zinnen zonder punten ontbreekt het dialogen aan aanhalingstekens. Storend zijn al deze taalingrepen geenszins, daar is Camurri veel te meeslepend en tegelijkertijd bedachtzaam voor. Want wat voor een vrouw was de moeder?

Door de herinneringen van anderen, die ene foto die Pietro als boekenlegger gebruikt, verschijnt een beeldschone, ongedwongen vrouw met een gelukzalige lach die op zondagmorgen het huis schoonmaakte. Op andere dagen leek zij ver weg te zijn, afstandelijk, kil en in zichzelf gekeerd. Dan had zij nergens puf voor en sleepte zich met haar dikke wollen sokken voort door het huis.

Het meest komt zij tot leven bij haar moeder, de schoonmoeder van Ettore, de oma van Pietro. Ester, de meest nuchtere, is de laatste die haar dochter heeft gesproken. En waar Pietro, wanneer hij zelf vader is geworden, alle sporen het liefst verbrandt, heeft Ester alles bewaard van haar dochter, zoals moeders kaarten, schriftjes en foto’s bewaren.

Pietro had thuis haar dagboek al gezien met dagelijkse aantekeningen tot aan die laatste dag in november waarop zijn moeder het dagboek beëindigt met de zin: ‘Vandaag is een goede dag, hij heeft maar zestien uur gehuild.’ Geen reactie van Pietro. Treffender kan Camurri gevoel niet omschrijven.



Roberto Camurri: De naam van de moeder. (Il nome della madre). Vert. Manon Smits. De Bezige Bij, 222 blz. € 21,99 De naam van de moeder. (Il nome della madre). Vert. Manon Smits. De Bezige Bij, 222 blz. € 21,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 maart 2021