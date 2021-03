‘D66 heeft deze verkiezing als een soort spons gewerkt’

Dat D66 als „junior partner” van het kabinet-Rutte III flinke winst heeft geboekt is dé verrassing van deze verkiezingen. Politicoloog Matthijs Rooduijn hoeft er donderdagochtend na een kort nachtje niet lang te twijfelen. „Dat de partij van de premier wint is niks nieuws, maar het is bijna een politicologische wet dat kleine coalitiepartners zetels verliezen. Nu gebeurt het tegenovergestelde.”

D66 heeft bij de verkiezingen volgens Rooduijn „als een spons gewerkt”. D66 is altijd een optie voor een grote groep kiezers links en rechts van het midden. Soms is dat een nadeel, en ruilen veel D66-kiezers de partij juist in voor een andere partij, weet Rooduijn. Dit keer gebeurde het omgekeerde en trok de partij vooral linkse oppositiepartijen als GroenLinks leeg. „Dat is het Kaag-effect geweest, vanwege haar leiderschap. Maar ik denk ook dat er een strategisch element in zit: blijkbaar hebben veel kiezers het idee dat bij een stem op D66 hun ideeën worden omgezet in beleid door regeringsdeelname, en hadden ze dat vertrouwen bij GroenLinks niet.”

Matthijs Rooduijn

De vierpartijencoalitie onder leiding van de VVD wint zetels, is dat het corona-effect?

„Kiezers hebben niet met het kabinet afgerekend. De coronacrisis speelt een rol. Kiezers geven in het Ipsos-kiezersonderzoek aan niet negatief te zijn over het coronabeleid, veel mensen denken: het is ook niet makkelijk, ga er maar aan staan.”

Hoewel de PVV verliest, gaat de opmars van radicaal-rechts met FVD en JA21 door.

„Ja, het is vrij uniek dat we in het Nederlands parlement nu drie radicaal-rechtse populistische partijen krijgen. Met twee stonden we in Europa al bovenaan veel lijstjes. Dat FVD het zo goed deed, komt omdat zij een nieuwe groep van coronasceptische kiezers zijn gaan aanspreken, Baudet lijkt een nieuwe niche te hebben gevonden. Wat betekent dit voor de lange termijn? Corona blijft niet altijd zo belangrijk.”

PvdA, SP en GroenLinks dreigen 25 zetels te halen. Wat is loos op links?

„Die 25 zetels zijn er inderdaad heel weinig, dat komt deels omdat linkse kiezers naar D66 zijn gegaan. De Partij voor de Dieren wint ook een zetel en Bij1 komt in de Kamer. De nieuwe partij Volt is economisch niet zo links, maar wel kosmopolitisch en trok veel jonge linkse kiezers. Bij de PvdA zie je al jaren dat hun kiezers behoorlijk oud zijn en dat begint ook bij de SP een issue te worden. Ze spreken jongeren niet meer aan.”

Er lijken 17 partijen in de Kamer te komen, een record. Wat zegt dat?

„Dat er zoveel partijen met 1 of meer zetels nieuw in de Kamer komen is lang geleden. Ik denk dat dit komt doordat groot politiek conflict tussen de gevestigde partijen in de campagne ontbrak, waardoor kleinere partijen de ruimte kregen zich bij de kiezer te profileren. Wat ook opvalt is dat het aantal middelgrote partijen verder afneemt. De VVD, D66, PVV en CDA hebben nog vijftien zetels of meer, de rest zit allemaal onder de tien.”

