Lid Olympisch comité weg om belediging vrouwelijke artiest

Naomi Watanabe trad in mei 2019 op ter promotie van de Spelen in Tokio. Foto Kyodo/Reuters

De creatief directeur van de Olympische Spelen in Tokio, Hiroshi Sasaki, heeft donderdag bekendgemaakt dat hij uit het organiserend comité stapt. Zijn vertrek volgt op ophef over een denigrerende opmerking die hij maakte over Naomi Watanabe, een bekende Japanse entertainer. Zij zou volgens Sasaki tijdens de openingsceremonie in het stadion kunnen optreden als ‘Olympig’ - verkleed dus als varken.

Hiroshi Sasaki, verantwoordelijk voor de openings- en sluitingsceremonies, maakte die opmerking in een interview met een Japans tijdschrift. Watanabe is een comédienne en actrice. Ze maakt zich in de Japanse cultuursector sterk voor acceptatie van vrouwen en ageert tegen druk om te conformeren aan het heersende schoonheidsideaal. Sasaki heeft zijn opmerkingen over haar in een verklaring „onbehoorlijk” genoemd. „Ik bied mijn oprechte excuses aan”, stelt hij.

Gendergelijkheid als speerpunt

Al eerder kwam een lid van het organiserend comité in opspraak vanwege seksisme. Voorzitter Yoshiro Mori moest in februari aftreden nadat hij vrouwonvriendelijke uitspraken had gedaan. Hij zag een plan voor meer vrouwelijke leden niet zitten, omdat zij te veel zouden praten tijdens vergaderingen. Nadat de publieke druk op hem was opgevoerd, werd hij als voorzitter vervangen door oud-schaatsster Seiko Hashimoto. Zij is volgens The Guardian „geschrokken” van de huidige zaak rond de creatief directeur. „Toen ik de rol van voorzitter op me nam bij het organiserend comité, nam ik me voor om gendergelijkheid een belangrijk speerpunt te maken zodat we het publieke vertrouwen konden terugwinnen”, citeert de krant haar.

Gendergelijkheid is sowieso een thema dat veelvuldig naar voren komt in de communicatie en voorbereidingen van de Spelen in Tokio. Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is deze editie de eerste waarbij 49 procent van de deelnemers vrouw is, een record. Ook wil het IOC zorgen voor gelijke zichtbaarheid, onder meer door wedstrijden zo in te plannen dat de wedstrijden van vrouwelijke en mannelijke atleten evenveel zendtijd krijgen. Het sportevenement is verder flink versoberd vanwege de coronapandemie.

De Zomerspelen stonden eigenlijk voor vorig jaar gepland, maar werden vanwege de coronapandemie doorgeschoven. Het toernooi gaat nu door, waar wordt wel versoberd. Mogelijk worden toeschouwers helemaal geweerd.