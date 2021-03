Aantal werklozen in Nederland bijna gelijk aan voor coronacrisis

Het aantal mensen dat in Nederland betaald werk had was in februari bijna even hoog als voor de coronacrisis. In totaal waren negen miljoen mensen aan het werk als werknemer of zelfstandige, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat ligt dicht bij het niveau van januari 2020, vlak voor de crisis uitbrak.

De afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 13.000 per maand afgenomen. In februari hadden 340.000 mensen geen baan, terwijl ze er wel naar op zoek waren. Dat staat gelijk aan 3,6 procent van de beroepsbevolking, even veel als in januari.