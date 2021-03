Bisdom Keulen grijpt in na toedekken misbruikzaken

Kardinaal Rainer Maria Woelki reageerde donderdagochtend ongewoon ad rem voor een clericus. Direct nadat een commissie van strafrechtadvocaten de resultaten van het onderzoek naar het toedekken van misbruik in het bisdom van Keulen had gepresenteerd, stapte Woelki op het podium en schorste voor lopende camera’s twee medewerkers – een hulpbisschop en de voorzitter van de kerkelijke rechtbank. Over een derde geestelijke die zou hebben meegegewerkt aan het verdonkeremanen van misbruikzaken, inmiddels aartsbisschop in Hamburg, merkte Woelki fijntjes op dat híj er niet over gaat, maar dat het rapport direct naar Rome wordt opgestuurd.

Grootschalig misbruik Berlijn

De omvang van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk in Duitsland komt sinds 2010, toen grootschalig misbruik op Jezuïetencollege in Berlijn bekend werd, langzaam aan het licht. Het gaat om duizende, overwegend zeer jonge, slachtoffers sinds de jaren vijftig. De ware omvang is een zogenaamde ‘Dunkelziffer’, een donker en onbekend getal.

In het bisdom van Keulen, het grootste van Duitsland, was tot op deze donderdag geen enkel onderzoek gedaan naar diegenen onder wier verantwoordelijkheid het misbruik kon plaatsvinden. In 2018 beloofde de nieuw aangetreden kardinaal Woelki volledige openheid; maar een eerste rapport, dat in maart vorig jaar af was, belandde in een la.

Extreem langzaam

De extreem langzame en ook weinig ransparante manier waarop het misbruik en het verduisteren ervan wordt onderzocht, zorgt voor grote onvrede bij rooms-katholieken door heel Duitsland – ongeveer twintig miljoen staan nog ingeschreven als katholiek. Maar in het afgelopen jaar schreven zich in Keulen dubbel zoveel gelovigen zich uit als in het jaar ervoor; ongeveer 1500 per maand. De gemeentelijke instantie die over uitschrijvingen gaat, is overbelast.

„De parochianen zijn sprakeloos over het gebrek aan zelfinzicht bij de kerk”, zegt Maria Mesrian, theologe in Keulen. Mesrian is actief bij Maria 2.0, een feministische beweging die zich keert tegen de zwijg- en mannencultuur binnen de kerk. Van het rapport is Mesrian niet onder de indruk: „Iedereen weet wie er wanneer verantwoordelijk was. En geen van de verantwoordelijken heeft in de afgelopen jaren gezegd, ‘ja, ik begrijp dat we iets verkeerds hebben gedaan’. Het zwijgen toont dat de kerk moreel volstrekt gefaald heeft.”

Volgens de juristen in Keulen bestond er niet een uitgelezen systeem dat misbruikzaken verborgen moest houden, maar was de organisatie binnen de kerk dusdanig chaotisch dat dossiers konden verdwijnen, verantwoordelijkheid werd afgeschoven en priesters zonder verdere vragen werden overgeplaatst, ook wel de ‘geografische oplossing’. De hogergeplaatsten bekommerden zich om de ‘zonde’ van de daders, niet om de slachtoffers.

Enorme cultuuromslag

Volgens Mesrian kan alleen een enorme cultuuromslag de Roomse kerk nog redden: „De kerk definieert zich nu door wie zij uitsluit, namelijk iedereen die geen heteroseksuele man is. En dat staat haaks op de boodschap van inclusiviteit van Jezus.” Uiteindelijk verklaart Mesrian de oorzaak van het misbruik, en de starre houding van de kerk, door een zucht naar macht:

„Binnen de kerk is een bisschop een soort kleine monarch, die door niemand wordt gecontroleerd. Niemand kan met een dergelijk ongebreidelde macht omgaan. Maar aan die macht wordt vastgehouden. Vrouwelijk geestelijke verzorgers in ziekenhuizen mogen nog altijd geen sacramenten geven bijvoorbeeld. Het sacrament wordt daarmee misbruikt voor machtsuitoefening: vrouwen worden buitengesloten, een handjevol mannen houdt de macht.”