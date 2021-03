Staten vechten besluit Biden aan om Keystone XL stil te leggen

Zeventien Amerikaanse staten proberen via de rechter alsnog de aanleg van de omstreden oliepijpleiding Keystone XL af te dwingen vanuit Canada door de VS. Eerder dit jaar trok president Joe Biden de vergunning van de pijplijn in, maar de staten betwisten dat het Witte Huis hiertoe bevoegd is.

Volgens de Texaanse minister van Justitie Ken Paxton maakt de aanleg van de Keystone-pijpleiding onderdeel uit van het energiebeleid waarmee het Congres eerder heeft ingestemd, en dat zou de president niet zomaar kunnen wijzigen. Ook zou het Congres het laatste woord moeten krijgen, omdat de leiding door verschillende Amerikaanse staten loopt.

Het intrekken van het Keystone-project was een van Bidens eerste daden na zijn inauguratie. Het decreet was onderdeel van een reeks beleidswijzigingen om meer te doen tegen klimaatverandering.

‘Besluit Biden onwettig’

In een verklaring over de rechtszaak stelt Paxton verder dat de regering van Biden te weinig oog heeft voor de consequenties van zijn besluit. Volgens hem is de executive order „niet alleen onwettig, maar zal het ook het levensonderhoud van duizenden arbeiders, hun families en hun gemeenschappen verwoesten”.

Maar president Biden heeft haast. Anders dan zijn voorganger Donald Trump heeft de president als doel dat Amerika in 2050 klimaatneutraal moet zijn, dus zonder de uitstoot van broeikasgassen. Dat moet de verdere opwarming van de aarde beperken. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat Amerika de uitstoot in 2030 minimaal gehalveerd moet hebben ten opzichte van 2005. Alleen dan zou een klimaatneutraal 2050 nog een reële optie zijn en zouden de Verenigde Staten – historisch gezien de grootste uitstoter van CO 2 – nog aan het doel van Parijs kunnen voldoen, namelijk een maximale opwarming van 2 graden. „We kunnen niet langer wachten”, zei Biden in januari toen hij zijn beslissing over Keystone bekendmaakte.

Olie uit teerzand omstreden

De president krijgt vanwege zijn voortvarendheid behalve lof ook kritiek uit de eigen partijgelederen. Bijvoorbeeld van de Democraat Joe Manchin, die in de Amerikaanse Senaat de energiecommissie voorzit en bekend staat als conservatief. Volgens hem is het vervoer van olie per pijplijn veiliger dan transport via tankwagens of treinen. Ook denkt hij dat de aanleg van de Keystone de werkgelegenheid gaat stimuleren.

Als de pijpleiding alsnog wordt gerealiseerd, zouden 830.000 vaten olie per dag worden getransporteerd vanuit Alberta in Canada naar de Amerikaanse staat Nebraska. In de Canadese provincie wordt de olie gewonnen uit teerzand, via een proces dat vervuilender is dan reguliere boringen. Mede daardoor is het Keystone XL-project al jaren onderwerp van hevig debat, met tegengestelde besluiten. In 2015 blokkeerde toenmalig president Barack Obama de aanleg, daarna gaf Donald Trump weer toestemming voor de aanleg. Het recente besluit van Biden is toegejuicht door klimaatactivisten en milieuorganisaties.