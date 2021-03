Paul van Tongeren gekozen tot nieuwe Denker des Vaderlands

Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit, is de nieuwe Denker des Vaderlands, dat maakte de Stichting Maand van de Filosofie donderdagavond bekend. Van Tongeren neemt het stokje over van filosoof Daan Roovers, zij vervulde de afgelopen twee jaar de functie. In een interview, aanstaande zaterdag in NRC, pleit Van Tongeren, die vorig jaar een vluchteling in huis nam, voor meer betrokkenheid van de burger bij de samenleving en benadrukt hij het belang van „een overheid die de burger niet als consument behandelt”. Filosoof Van Tongeren is na René ten Bos, Marli Huijer, René Gude, Hans Achterhuis en Daan Roovers de zesde Denker des Vaderlands. Het denkerschap is een initiatief van Stichting Maand van de Filosofie (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 19 maart 2021