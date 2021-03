De AstraZeneca-prik is veilig, zegt medicijnwaakhond EMA

Er is geen verband tussen een inenting met het vaccin van AstraZeneca en het ontstaan van bloedstolsels (trombose) in benen, armen of longen, oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) donderdag. Het vaccin is veilig en effectief tegen Covid-19. Een verband met een opvallende combinatie van trombose met een verlaagde hoeveelheid bloedplaatjes is nog niet met zekerheid uit te sluiten. Daarvan zijn in minstens vijf Europese landen enkele gevallen gerapporteerd na inenting met het vaccin, in zeven gevallen met een dodelijke afloop.

Het EMA benadrukt dat het voordeel van vaccinatie, bescherming tegen Covid-19, sterk opweegt tegen de mogelijke risico’s. Er komt een waarschuwing in de bijsluiter van het vaccin en gevaccineerden en zorgpersoneel worden met brieven attent gemaakt op de huidige kennis over mogelijke risico’s, zei Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen donderdag.

Nederland legde, net als veel andere Europese landen, vorige week de vaccinatiecampagne met het middel stil nadat uit verschillende landen enkele meldingen kwamen van mensen die in de twee weken na de vaccinatie bloedstolsels kregen. Na het oordeel van het EMA kondigde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) donderdag aan dat Nederland het inenten met het Astra-Zenecavaccin spoedig zal hervatten.

Bloedstolsels en bloedplaatjes

De meldingen gingen in enkele gevallen om een opvallende combinatie van bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes in het bloed, een aandoening die DIS wordt genoemd (diffuse intravasale stolling). Bij die aandoening worden bloedplaatjes geactiveerd zodat ze stolseltjes gaan maken. Er kan trombose ontstaan op allerlei plekken in het lichaam, ook op onverwachte plekken zoals in de aders van het brein. Dat kan leiden tot cerebrale veneuze sinustrombose, waarbij vaten die het bloed afvoeren in de hersenen verstopt raken en zo een grote bloeding kunnen veroorzaken.

„DIS ontstaat als een reactie van het lichaam op een andere trigger, bijvoorbeeld een ernstige infectie, een groot ongeluk, een operatie”, zegt Erik Klok, internist vasculaire geneeskunde in het LUMC in Leiden. „Het is denkbaar dat het in zeldzame gevallen door een vaccinatie kan ontstaan, bijvoorbeeld door de immuunreactie die deze opwekt, maar dat is nu nog niet bekend.” DIS behandelen is lastig, zegt Klok. „Je moet iemand stabiel houden tot de aanleiding weg is. Als het door een ernstige infectie komt, moet je de infectie behandelen. We geven vaak wat bloedverdunners om stolsels onder controle te houden. Als iemand bloedingen heeft, geven we soms een beetje stollingsmiddelen, je moet het voorzichtig onder controle houden.”

Lees ook: Hugo de Jonge: ‘Vaccineren met AstraZeneca volgende week hervat’

Tot gisteren zijn er bij het EMA zeven meldingen van DIS binnengekomen, en achttien meldingen van cerebrale veneuze sinustrombose, terwijl in Europa en het VK samen bijna 20 miljoen mensen zijn ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. In Nederland zijn bij bijwerkingencentrum Lareb twee meldingen gedaan van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een vaccinatie met AstraZeneca, maar die waren niet vergelijkbaar met de meldingen uit andere landen.

Of de zeldzame aandoeningen in verband staan met de vaccinatie moet dus nog worden vastgesteld. De veiligheidscommissie van de EMA, PRAC, blijft dat onderzoeken. Ook Covid-19 kan tromboseklachten geven, ook nadat ze hersteld zijn van die ziekte krijgen sommige mensen het. Het zou kunnen dat de getroffenen ongemerkt al besmet waren.

Volgens het EMA zijn de gerapporteerde problemen met stolling niet toe te wijzen aan een bepaalde partij van het vaccin. De meeste meldingen zijn gedaan op het vasteland van Europa, in het VK zijn nog maar drie gevallen gemeld terwijl daar al 11 miljoen prikken met het vaccin zijn gezet. Dat zou kunnen komen doordat in het VK tot nu toe nog voornamelijk oudere leeftijdsgroepen zijn gevaccineerd met het middel.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven