Armslag Rutte IV kan fenomenaal worden

De kabinetsformatie begint vanaf deze donderdag. En omdat veel uiteindelijk om geld draait, is de vraag: hoeveel is er in de volgende kabinetsformatie voor nieuw beleid? Bezuinigen hoeft voorlopig niet, bezweren zo’n beetje alle economen. Niets zo fnuikend als een economie die er net weer bovenop komt meteen weer af te knijpen.

Hoeft ook niet. In het ‘basispad’, de lat waarlangs het Centraal Planbureau alle verkiezingsprogramma’s legde, daalt het begrotingstekort gestaag naar 1,2 procent in 2025. Als niemand gekke dingen doet of wil, en de wereld zich een beetje rustig houdt, komt de begroting daar dus straks op uit. Voor grotere plannen is er het vorig najaar overeengekomen Investeringsfonds van 20 miljard euro – vooral bedoeld voor infrastructuur en productiviteitsvergroting van de economie.

Met zo’n begroting kan je prima toe. Maar het zal de onderhandelaars in de formatiebesprekingen vergeven zijn als zij met enige afgunst naar de Verenigde Staten keken. Daar wordt omgerekend 1.600 miljard euro extra steun in de economie gepompt door de regering-Biden. Dáár kan je pas een renaissance mee bevorderen.

Toch is er ook in Nederland potentieel veel meer begrotingsgeld. Dat vereist alleen een tikje fantasie. De discussie in de eurozone over een gedeeltelijke kwijtschelding van staatsschulden is al ver gevorderd, maar gaat aan Nederland tot nu toe voorbij. Alleen Volt houdt er in zijn program rekening mee. Die kwijtschelding zou de 2.230 miljard euro betreffen die de ECB inmiddels heeft opgekocht in het kader van het ultraruime monetaire beleid van de afgelopen jaren.

Laten we het waardeoordeel over die kwijtschelding, en over de gevolgen voor de centrale bank zelf, even aan de kant schuiven en doen alsof Nederland hier uiteindelijk in mee moet gaan. Dat opkopen van staatsschuld heeft de huidige proporties bereikt omdat Nederland en Duitsland keer op keer werden overruled na slim politiek opereren van ECB-topman Mario Draghi met steun van de zuidelijke landen.

Diezelfde Draghi is nu premier van Italië, het land dat het meest gebaat is bij kwijtschelding van diezelfde, namens ECB-Draghi, opgekochte staatsschuld. Misschien herhaalt hij het kunstje wel. Dat wordt in de Europese ministerraad wel een stuk lastiger. Maar als een schuldencrisis de eurozone straks uit elkaar dreigt te scheuren, dan wordt alles vloeibaar. Als een soort whatever it takes 2.0.

Het is moeilijk voorstelbaar dat de kwijtschelding dan alleen sommige landen bevoordeelt. Het zal over de gehele linie, en proportioneel moeten gebeuren – áls het dus al gebeurt. Op dit moment staat er 199,66 miljard euro aan opgekochte Nederlandse staatsschuld op de balans van, vooral, De Nederlandsche Bank. Die heeft het leeuwendeel opgekocht namens het Europees Stelsel van Centrale Banken waarvan de ECB aan het hoofd staat.

Die schuld is gelijk aan een kleine 15 procent van het Nederlandse bbp. Aangezien het basispad van het Centraal Planbureau in 2025 uitkomt op een staatsschuld van een keurige 60 procent van het bbp, hoeft die kwijtschelding voor ons helemaal niet. Dus waar andere landen met een enorme staatsschuld kwijtschelding zullen zien als verlichting van hun lasten, zou Nederland kwijtschelding kunnen beschouwen als extra bestedingsruimte: geld dat je nu kunt lenen, omdat de bijbehorende schuld straks toch weer verdwijnt.

Dit alles is uiteraard nogal speculatief. Maar het zijn macro-economisch en monetair vreemde tijden. Kwijtschelding is nu ondenkbaar. Maar was een met staatsschuld volgepompte centrale bank dat niet ook? En negatieve rentes? Beter om er toch een beetje rekening mee te houden.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 maart 2021