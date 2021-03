Ajax verslaat Young Boys opnieuw en staat in kwartfinale van EL

Ajax staat in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers vierden hun 121e verjaardag in Bern met een uitzege op Young Boys (0-2). Dat was ruim voldoende na de zege van 3-0 van vorige week in de Johan Cruijff ArenA.

David Neres opende in de 20e minuut de score (0-1). Dusan Tadic scoorde in de 49e minuut met strafschop (0-2), na een ongelukkige handsbal van Mohamed Ali Camara.

Young Boys kreeg geen penalty toen Edson Álvarez een schot van Miralem Sulejmani op een arm kreeg. De Schotse scheidsrechter Bobby Madden keurde ook de 1-2 van Jean-Pierre Nsame af. Hij vond dat Meschack Elia in buitenspelpositie Ryan Gravenberch hinderde.

Ajax wordt vrijdagmiddag tijdens de loting aan een tegenstander voor de kwartfinales gekoppeld.(ANP)