53-jarige gevluchte Syrische actrice gedood in Zwolle

De 53-jarige Syrische actrice en kunstenares Raifa al-Riz is maandag in Zwolle gedood. Dat bevestigen haar broer vanuit Syrië en een vriend in Nederland aan NRC na berichtgeving van meerdere Arabische media. Ze zou in haar woning zijn doodgestoken.

Al-Riz, ook wel Raifa Ahmed genoemd, was naar Nederland gevlucht vanwege de burgeroorlog in Syrië, waar ze voornamelijk bekendheid genoot in de theaterwereld. Daarnaast maakte ze ook schilderijen en sprak ze animatieseries in voor de televisie, aldus een Syrisch-Nederlandse vriend. Bekende Syrische kunstenaars hebben op sociale media bedroefd gereageerd op de dood van Al-Riz.

De politie liet maandag via Twitter al weten vergeefs eerste hulp te hebben verleend in een woning aan de Meppelerstraatweg in Zwolle. Vandaag bevestigt een woordvoerder tegen NRC dat een 53-jarige vrouw is gedood. Of zij inderdaad Al-Riz is, wil de politie niet zeggen.

Het onderzoek naar de toedracht van de moord loopt nog. Een 33-jarige man is aangehouden en zit in voorarrest. De politie geeft geen details over het motief van de dader of diens achtergrond. Volgens de broer van de actrice, Suleiman al-Riz, is de dader haar ex-man en eveneens Syrisch.