#39 Haagse Zaken telt af: de dag na de verkiezingen

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 is min of meer bekend en dat betekent dat de formatie kan beginnen. Tijdens deze campagne waren we elke dag even bij je vanaf de grote vergadertafel aan de Haagse redactie. Vandaag doen we dat voor het laatst.

In deze afsluitende aflevering van de dagelijkse serie Haagse Zaken telt af hoor je van Lamyae Aharouay, Tom-Jan Meeus, Rik Rutten en Pim van den Dool over de dag ná de verkiezingen. Wat doen fracties op de donderdag na de verkiezingen? Wat gebeurt er tijdens het campagneontbijt? En hoe ziet het begin van de formatie eruit?

